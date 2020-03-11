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Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 14:36, /

Ünlü yıldız havaalanına böyle gitti: Corona virüs önlemi

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ünlüleri de etkiliyor. Bazı ünlüler maske ile korunurken bazıları da alışverişe plastik eldivenle çıkıyor.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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1BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

 Maske ya da eldiven kullanan ünlüler daha önce görülmüştü ama böylesi ilk kez oldu. Geçen sene uçaktaki koltuğunu temizlerden çekilen videosuyla olay olan ünlü yıldız, bu kez de corona virüs önlemiyle gündeme oturdu.

2ÖNCE GÜVENLİK

ÖNCE GÜVENLİK

Model Naomi Campbell, havalimanında çekilen pozlarına Instagram sayfasında yer verdi. "Önce güvenlik" notuyla yaptığı bu paylaşımında 49 yaşındaki Campbell, çektiği videonun da Youtube kanalında yayında olacağını duyurdu.

3KORUYUCU ELBİSE

KORUYUCU ELBİSE

Campbell, tıbbi gözlükleri, özel koruyucu elbise ve ameliyat maskesiyle yolculuğa çıktı. Campbell, uçağın içinde de üzerindeki hiçbir koruyucu giysiyi çıkarmadı. 

4KIYAFETE UYGUN VALİZ

KIYAFETE UYGUN VALİZ

Campbell'in kıyafetine uygun renkte tekerlekli bir valiz kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

5STALLONEDEN ELDİVENLİ KORUMA

STALLONE'DEN ELDİVENLİ KORUMA

Beyazperdenin korkusuz kahramanları Rocky ve Rambo'ya hayat vererek hafızalarda yer eden 73 yaşındaki Stallone, Beverly Hills'te çıktığı alışverişte görüntülendi. Stallone'nin elindeki plastik eldivenler dikkat çekti.

6ELLERİ SIK SIK YIKAMAK GEREK

ELLERİ SIK SIK YIKAMAK GEREK

Stallone maske kullanmadı ama corona virüse karşı en etkili önlemi almayı ihmal etmedi. Uzmanlar virüsün geçiş riskini düşürmek için özellikle elleri sık sık yıkayıp dezenfekte etmeyi, yıkanmamış ellerle gözlere ve yüze dokunmamayı öneriyor.

7MASKELİ ÜNLÜLER

MASKELİ ÜNLÜLER

Corona virüs paniği daha önce İtalya'nın Milano kentindeki moda haftasına katılan Bella Hadid ile aynı etkinliğe giden Gwyneth Paltrow'a da yansımıştı.

8MİLANODAN PARİSE

MİLANO'DAN PARİS'E

Milano'dan Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden Bella Hadid, uçakta çekilen bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

9MASKELİ PALTROW

MASKELİ PALTROW

Paltrow da bu maskeli pozunu paylaşıp daha önce rol aldığı bir filmi hatırlatmıştı. Paris Moda Haftası'na giden Paltrow da maskeli bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

10SELENA BÖYLE KORUNDU

SELENA BÖYLE KORUNDU

Selena Gomez de annesiyle çıktığı bir gezide çekilen maskeli pozuna sosyal medya hesabında yer verdi.

11DİPLODAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

DİPLO'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Diplo'nun Instagram paylaşımı ise esprili. Yüzünde maske olan Diplo, bir arkadaşının da yardımıyla oturduğu koltuğu dezenfekte etti. Paylaşımına yazdığı "Bugün değil corona virüs" notu da dikkat çekti.

12ÇOCUKLARA DİKKAT

ÇOCUKLARA DİKKAT

Oyuncu Roselyn Sanchez, eşi ve çocuklarıyla parkta vakit geçirdi. Eve dönerken ise çocuklarının ellerini dezenfektan ile temizledi.

132020DE SEYAHAT

2020'DE SEYAHAT

Kate Hudson da "2020'de seyahat" mesajıyla maskeli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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