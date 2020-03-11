Ünlü yıldız havaalanına böyle gitti: Corona virüs önlemi

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ Maske ya da eldiven kullanan ünlüler daha önce görülmüştü ama böylesi ilk kez oldu. Geçen sene uçaktaki koltuğunu temizlerden çekilen videosuyla olay olan ünlü yıldız, bu kez de corona virüs önlemiyle gündeme oturdu.