MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÜnlü şarkıcı cinsel hayatını ifşa etti
GeriDünya Ünlü şarkıcı cinsel hayatını ifşa etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 21:11 | 

Ünlü şarkıcı cinsel hayatını ifşa etti

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Miley Cyrus, koronavirüs pandemisiyle mücadelede uygulanan yasakların cinsel hayatını olumsuz etkilemediğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ABD'li ünlü yıldız Miley Cyrus, salgın döneminde cinsel hayatının nasıl etkilendiğini anlattı.

2
Abone Olgoogle-news

Avustralyalı şarkıcı Cody Simson'dan yaz sonu ayrılan dünyaca ünlü yıldız, salgın döneminde birçok anlamda 'sosyal mesafe' kurallarına 'uyum' sağlamanın bir yolunu buldu.

3
Abone Olgoogle-news

28 yaşındaki Cyrus, Howard Stern'ün sunduğu radyo programında "Bu aralar çok fazla sanal seks yapıyorum" dedi.

4
Abone Olgoogle-news

Cyrus, bunun için de FaceTime uygulamasını kullandığını anlattı.

5
Abone Olgoogle-news

Cyrus'a göre koronavirüs sürecinde en güvenli yol buymuş.

6
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs'e yakalanmamayı kafasına koyduğunu ifade eden Cyrus, pandemi döneminde yeni insanlarla buluşmanın ve tanışmanın oldukça zor olduğunu söyledi.

7
Abone Olgoogle-news

Cyrus, "Bu durumda hem kendi sağlığımı hem de diğer insanın sağlığını göz ardı ederek sorumsuzluk yapamazdım" dedi.

8
Abone Olgoogle-news

Ünlü şarkıcı, salgın döneminde insanların gerekli önlemleri almadan yakınlaşmasını gerçekten çok çılgınca bulduğunu da sözlerine ekledi.

9
Abone Olgoogle-news

Miley Cyrus, geçen yıl eşi Liam Hemsworth ile ayrıldıktan sonra çıkmaya başladığı 23 yaşındaki sevgilisi Cody Simson ile de yaz aylarında yollarını ayırmıştı.

10
Abone Olgoogle-news

Cyrus'ın küçük kız kardeşi Noah da bu haftalarda kullandığı ırkçı bir sözcük ile haber olmuştu.

11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi