Ünlü şarkıcı cinsel hayatını ifşa etti

ABD'li ünlü yıldız Miley Cyrus, salgın döneminde cinsel hayatının nasıl etkilendiğini anlattı.Avustralyalı şarkıcı Cody Simson'dan yaz sonu ayrılan dünyaca ünlü yıldız, salgın döneminde birçok anlamda 'sosyal mesafe' kurallarına 'uyum' sağlamanın bir yolunu buldu. 28 yaşındaki Cyrus, Howard Stern'ün sunduğu radyo programında Bu aralar çok fazla sanal seks yapıyorum dedi.Cyrus, bunun için de FaceTime uygulamasını kullandığını anlattı.Cyrus'a göre koronavirüs sürecinde en güvenli yol buymuş.Koronavirüs'e yakalanmamayı kafasına koyduğunu ifade eden Cyrus, pandemi döneminde yeni insanlarla buluşmanın ve tanışmanın oldukça zor olduğunu söyledi. Cyrus, Bu durumda hem kendi sağlığımı hem de diğer insanın sağlığını göz ardı ederek sorumsuzluk yapamazdım dedi.Ünlü şarkıcı, salgın döneminde insanların gerekli önlemleri almadan yakınlaşmasını gerçekten çok çılgınca bulduğunu da sözlerine ekledi.Miley Cyrus, geçen yıl eşi Liam Hemsworth ile ayrıldıktan sonra çıkmaya başladığı 23 yaşındaki sevgilisi Cody Simson ile de yaz aylarında yollarını ayırmıştı.Cyrus'ın küçük kız kardeşi Noah da bu haftalarda kullandığı ırkçı bir sözcük ile haber olmuştu.