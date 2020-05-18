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Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 09:24,

Ünlü sunucu oğluna kavuşmak için gün sayıyor! 8.5 ayda 12 kilo aldı

Sunucu-oyuncu İpek Tanrıyar uzatmalı sevgilisi Murat Evler ile Nisan 2019’da nikah masasına oturmuştu.

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Kasımda anne olacağını açıklamıştı. Şimdilerde 8.5 aylık hamile. Oğluna Aras adını verecek. İpek Tanrıyar, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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“Kısmetse doğum 1 Temmuz’da. Virüs nedeniyle doktor kontrolü dışında evden çıkmıyorum. Buradan söylemiş olayım; kallavi bir doğum hediyesi istiyorum. Şaka bir yana; eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım” dedi.

3‘Daha çok bağlandık’
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‘Daha çok bağlandık’

39 yaşındaki İpek Tanrıyar şunları söyledi: “Sosyal medyada zayıf olduğumu düşünenler sataşıyor. Neymiş; bebeğimi aç bırakıyormuşum. Hiç alakası yok. Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik.”

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İpek Tanrıyar eşinin de doğuma gireceğini belirtip “Aras bize sürpriz oldu, beklemediğimiz bir anda geldi. Allah bize hediye etti. Bu süreçte Murat ile birbirimize daha çok bağlandık” diye konuştu.

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Ünlü sunucu oğluna kavuşmak için gün sayıyor

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