Ünlü sunucu gelinliğiyle çim biçti

NEDEN BANA KATILMIYORSUNUZ? Holden, gelinlikli paylaşımında takipçilerini gülümsetmek istediğini belirtti. Sonra da takipçilerine "Neden bana katılmıyorsunuz?" diyerek gelinlik giyerek sıra dışı işler yaparken çekilen görüntülerini paylaşmalarını istedi. Bazı takipçileri Holden'ın bu önerisini beğenirken bazıları da artık gelinliklerinin kendilerine olmadığını belirtti.