Ünlü sunucu gelinliğiyle çim biçti

Dünyadaki milyonlarca kişi gibi koronavirüs karantinasında olan ünlü sunucu, sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapmaya başladı.
INSTAGRAM
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TACINI DA EKSİK ETMEDİ
Önce üzerindeki pembe gece elbisesiyle çöp döktü, ardından da eski gelinliğiyle çim biçti.
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EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR
İngiliz sunucu Amanda Holden, covid-19 karantinası sırasında da sosyal medyanın yıldızı oldu. Günlerini evinde ailesiyle birlikte geçiren Holden, Instagram sayfasında ilginç paylaşımlar yapıyor.
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ÖZEL VİDEO ÇEKTİ
İlk dönemlerde ütü ya da yemek yaparken çekilen görüntülerini paylaşan 49 yaşındaki Holden, son birkaç gündür de iddialı bir gece elbisesiyle çöp dökerken sonra da eski gelinliğiyle bahçesinde çimleri biçerken çekilen fotoğraf ve videolarına sosyal medya sayfasında yer verdi.
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ÇİM MAKİNESİYLE BAHÇEDE
Holden, son paylaşımında üzerinde ikinci evliliğini yaptığı Chris Hughes ile düğün töreninde giydiği beyaz gelinlikle çim makinesini kullanırken görülüyor.
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2008'DE İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPARKEN GİYDİ
Holden, 2008'deki düğününde giydiği gelinliği bir taçla süsledi. Kırmızı halıda gibi yürüyen Holden'ın bu görüntülerine hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.
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ÜNLÜ TASARIMCININ İMZASINI TAŞIYOR
Amanda Holden, 2008 yılında ikinci eşi Chris Hughes ile evlenirken ünlü tasarımcı Eli Saab'ın imzasını taşıyan bu gelinliği giymişti.
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NEDEN BANA KATILMIYORSUNUZ?
Holden, gelinlikli paylaşımında takipçilerini gülümsetmek istediğini belirtti. Sonra da takipçilerine "Neden bana katılmıyorsunuz?" diyerek gelinlik giyerek sıra dışı işler yaparken çekilen görüntülerini paylaşmalarını istedi. Bazı takipçileri Holden'ın bu önerisini beğenirken bazıları da artık gelinliklerinin kendilerine olmadığını belirtti.
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ÇÖP DÖKMEYE ÇIKTI
Holden daha önce de bir akşam üzeri evinin çöplerini çıkarırken çekilen bir video paylaşmıştı.
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CANIM TOPUKLU GİYMEK İSTEDİ
O videoda da yine ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan pembe gece elbisesi ve yüksek topuklu ayakkabılar giyiyordu.