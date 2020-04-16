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Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 14:08,

Ünlü sunucu gelinliğiyle çim biçti

Dünyadaki milyonlarca kişi gibi koronavirüs karantinasında olan ünlü sunucu,  sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapmaya başladı.

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1TACINI DA EKSİK ETMEDİ

TACINI DA EKSİK ETMEDİ

Önce üzerindeki pembe gece elbisesiyle çöp döktü, ardından da eski gelinliğiyle çim biçti.

2EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

İngiliz sunucu Amanda Holden, covid-19 karantinası sırasında da sosyal medyanın yıldızı oldu. Günlerini evinde ailesiyle birlikte geçiren Holden, Instagram sayfasında ilginç paylaşımlar yapıyor.

3ÖZEL VİDEO ÇEKTİ

ÖZEL VİDEO ÇEKTİ

İlk dönemlerde ütü ya da yemek yaparken çekilen görüntülerini paylaşan 49 yaşındaki Holden, son birkaç gündür de iddialı bir gece elbisesiyle çöp dökerken sonra da eski gelinliğiyle bahçesinde çimleri biçerken çekilen fotoğraf ve videolarına sosyal medya sayfasında yer verdi.

4ÇİM MAKİNESİYLE BAHÇEDE

ÇİM MAKİNESİYLE BAHÇEDE

Holden, son paylaşımında üzerinde ikinci evliliğini yaptığı Chris Hughes ile düğün töreninde giydiği beyaz gelinlikle çim makinesini kullanırken görülüyor.

52008DE İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPARKEN GİYDİ

2008'DE İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPARKEN GİYDİ

Holden, 2008'deki düğününde giydiği gelinliği bir taçla süsledi. Kırmızı halıda gibi yürüyen Holden'ın bu görüntülerine hayranlarından yorum ve beğeni yağdı. 

6ÜNLÜ TASARIMCININ İMZASINI TAŞIYOR

ÜNLÜ TASARIMCININ İMZASINI TAŞIYOR

Amanda Holden, 2008 yılında ikinci eşi Chris Hughes ile evlenirken ünlü tasarımcı Eli Saab'ın imzasını taşıyan bu gelinliği giymişti.

7NEDEN BANA KATILMIYORSUNUZ

NEDEN BANA KATILMIYORSUNUZ?

Holden, gelinlikli paylaşımında takipçilerini gülümsetmek istediğini belirtti. Sonra da takipçilerine "Neden bana katılmıyorsunuz?" diyerek gelinlik giyerek sıra dışı işler yaparken çekilen görüntülerini paylaşmalarını istedi. Bazı takipçileri Holden'ın bu önerisini beğenirken bazıları da artık gelinliklerinin kendilerine olmadığını belirtti.

8ÇÖP DÖKMEYE ÇIKTI

ÇÖP DÖKMEYE ÇIKTI

Holden daha önce de bir akşam üzeri evinin çöplerini çıkarırken çekilen bir video paylaşmıştı.

9CANIM TOPUKLU GİYMEK İSTEDİ

CANIM TOPUKLU GİYMEK İSTEDİ

O videoda da yine ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan pembe gece elbisesi ve yüksek topuklu ayakkabılar giyiyordu.

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