Ünlü sunucu Amanda Holden'ın 50 yaş duruşu: Bazı kıskançlar varmış burada!

BEĞENİLERİN YANI SIRA ELEŞTİRİLER DE GELDİ Ünlü sunucunun bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Genellikle beğeni alan ve fiziksel görünümüne övgüler yağdırılan Holden'ın paylaşımına bazı takipçilerinden tepki de geldi. Bir takipçisi " Bu dinlenmekten çok poz vermeye benziyor" yorumunu yaptı. Ona tepki gösteren bazı başka takipçileri de "Burada bazı kıskanç troller varmış" diye yanıt verdi.