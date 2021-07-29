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GeriMagazin Ünlü sunucu Amanda Holden'ın 50 yaş duruşu: Bazı kıskançlar varmış burada!
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Magazin
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, BACKGRID UK
Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 - 09:49 | 

Ünlü sunucu Amanda Holden'ın 50 yaş duruşu: Bazı kıskançlar varmış burada!

Kısa bir süre sonra 50 yaşına giren ünlü sunucu, sosyal medya hesabında paylaştığı 50 yaş pozu ile gündem oldu. İki kız çocuğu annesi olan sunucunun pozuna çok sayıda beğeni geldi, bazı takipçileri de bu pozu eleştirdi.

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1BU POZU ÇOK KONUŞULDU

BU POZU ÇOK KONUŞULDU

Sunuculuğunu üstlendiği Britain's Got Talent adlı yarışmayla şöhretin doruğuna çıkan İngiliz sunucu Amanda Holden, şu sıralar eşi ve çocukarıyla birlikte tatil yapıyor. Holden ve ailesi, bir yılın yorgunluğunu atmak için ise sosyal medya hesaplarında açıklamadığı bir mekanı seçti. Fakat dikkatli takipçileri onun İtalya ya da Yunanistan'da olduğunu düşünüyor.

2HAVUZ BAŞINDA

HAVUZ BAŞINDA

Amanda Holden'ın son Instagram paylaşımı ise kelimenin tam anlamıyla olay oldu. Bir havuzun başında uzanan Holden, biri 15 diğeri 11 yaşında iki kız çocuk annesi olmasına rağmen, geçip giden yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Holden, ıslak saçlarıyla havuzun kenarına uzandığı pozunu "sadece dinleniyorum" notuyla paylaştı.

3BEĞENİLERİN YANI SIRA ELEŞTİRİLER DE GELDİ

BEĞENİLERİN YANI SIRA ELEŞTİRİLER DE GELDİ

Ünlü sunucunun bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Genellikle beğeni alan ve fiziksel görünümüne övgüler yağdırılan Holden'ın paylaşımına bazı takipçilerinden tepki de geldi. Bir takipçisi " Bu dinlenmekten çok poz vermeye benziyor" yorumunu yaptı. Ona tepki gösteren bazı başka takipçileri de "Burada bazı kıskanç troller varmış" diye yanıt verdi.

4POZUNA YORUM YAĞDI

POZUNA YORUM YAĞDI

Bir başka takipçisi de biraz daha esprili bir yaklaşım sergileyerek Holden'a böyle havuz başında yatmak yerine sırtının rahat edeceği bir şezlonga uzanmasını önerdi. Bir başkası da " bu çok rahatsız bir dinlenip rahatlama pozu" diye yazdı. Amanda Holden'ın bir başka takipçisi de "Ayaklarımı bu şekilde konumlandırırsam, bacaklarıma kramp giriyor" yorumunu yazdı

5İKİ ÇOCUK ANNESİ

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Amanda Holden, bir gün önce de 15 yaşındaki kızı Lexi ve 11 yaşındaki Lexi ile olan pozunu da yine sosyal medya hesabından paylaştı. Holden'ın bu paylaşımına da özellikle kızlarının ne kadar çabuk büyüdüğüne dair yorumlar geldi. Takipçileri Holden'ın kızlarının ne kadar kısa zamanda ne kadar çok büyüdüğünü ifade etti. 

6MUTLU EVLİLİK

MUTLU EVLİLİK

Amanda Holden, tatilde iki kızının yanı sıra kocası Chris Hughes ile geçiriyor bütün zamanını. Zaman zaman onunla birlikte çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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