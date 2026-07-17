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Ünlü şarkıcının oğlu üniversiteyi bitirdi! 'Mutluluk gözyaşlarım senin sayende'

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#Ünlülerin Çocukları Nereden Mezun#Safiye Soyman#Mustafa Sandal
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

Ünlü şarkıcı oğlunun mezuniyetiyle yaşadığı gururu takipçileri ile paylaştı.