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Ünlü şarkıcının mezuniyet sevinci: Seninle gurur duyuyorum oğlum!

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Çocukları Nereden Mezun#Mustafa Sandal#Neşe Erberk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 07:48

Ünlü şarkıcı mezuniyet sevinci yaşadı...