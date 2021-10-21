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Haber Giriş: 21 Ekim 2021 - 15:22 | 

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf: Bir karton üzerinde yattığım günler oldu

METİN Arolat, İpek Açar’ın TRT Müzik’te yayınlanan “İpek Yolu” programına konuk oldu.

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Açar ile düet şarkılar söyleyen Arolat, yönetmenlik yapmak için geldiği İstanbul’da yaşadığı zorlukları da anlattı...

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“İşletme okuyordum ama bir reklam çekimi gördüm ve âşık oldum. İstanbul’a yönetmenlik için geldim. Ali Özgentürk film çekecek diye duymuştum. Cebimde 20 lira vardı ve film ertelendi. Amcamın evi vardı ama içinde eşya yoktu. Ben de bakkala gidip karton aldım, üzerinde yattım. Fakir edebiyatı değil bu, gerçekten yaşadım... Cebimde 20 lira vardı, günlük bir simit alıp yiyebiliyordum.”

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Şimdi artık banka hesaplarında milyonlar olan, muhteşem evlerde yaşayan, son model otomobillere binen, aralarında özel yat ve uçak sahibi bile bulunan ünlülerin, şöhret sahibi olmadan yaptıkları işleri merak ediyor musunuz? İşte onlar…

4BEYAZIT ÖZTÜRK: Radyocu

BEYAZIT ÖZTÜRK: Radyocu!

Radyoculuktan gelme, konservatuarın seramik bölümünden mezun. Üniversite öğrenimini sürdürürken bir yandan da radyo spikerliği yaptı.Number 1 FM’deki programı ile üne kavuştu. Şimdi Türkiye’nin en büyük şovmenlerinden biri.

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'Demir attım yalnızlığa' diyerek şöhreti yakalamadan önce konfeksiyon işçisi olarak hayatını kazanıyordu. Günümüzde milyonların sevgilisi olan Ebru Gündeş, lüks hayatın tadını sürüyor.

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8HANDE YENER: O da tezgahtardı

HANDE YENER: O da tezgahtardı

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Kim bilir kaç inşaat işçisi bir yandan çalışıp bir yandan türkü söylerken günün birinde İbrahim Tatlıses gibi meşhur olmayı hayal ediyor hala...Evet, Tatlıses bir zamanlar inşaat işçisiydi. Günümüzde ise şarkıcılığının yanı sıra turizm sektöründen, restoran işletmeciliğine kadar birçok işin patronu.

10MUAZZEZ ERSOY: Tezgahtarlıktan geldi

MUAZZEZ ERSOY: Tezgahtarlıktan geldi

Muazzez Ersoy söylediği nostaljik şarkılar ve çıkardığı albümler nedeniyle 'Nostalji Kraliçesi' olarak anılıyor.Muazzez Ersoy, ünlü olmadan önce uzun süre tezgahtarlık yaptı.

11MUSTAFA ALTIOKLAR: Fizyoterapist

MUSTAFA ALTIOKLAR: Fizyoterapist

Asıl mesleği fizik tedavi uzmanlığı.Evet, Mustafa Altıoklar ünlü bir yönetmen olmadan önce bu işi yapıyordu.

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NEJAT İŞLER: Tezgahta kitap satardı

O da televizyon dizisi ile ünlü olanlardan. Gülbeyaz adlı dizide canlandırdığı Kadir tiplemesiyle ünlenen Nejat İşler, bir zamanlar Hadi Çaman Tiyatrosu’nun önüne açtığı tezgahlarında kitap satıyordu.İşler’in şu anda Galatasaray’da iki arkadaşı ile birlikte açtığı ‘Tezgah’ ismini verdikleri bir kitap kafesi var.

13OZAN GÜVEN: Annesinin dükkanında çalıştı

OZAN GÜVEN: Annesinin dükkanında çalıştı

'İkinci Bahar' adlı televizyon dizisinin parlayan yıldızlarından Ozan Güven de hayata tezgahtarlık yaparak başlayan ünlülerden. Kayıtlı olduğu ajanstan rol beklerken bir yandan da annesine ait iç çamaşırı dükkanında tezgahtarlık yapan Güven, bu işte o kadar başarılı olmuşki bir ayakkabı mağazası bile açmış.Bugün ünlü bir yıldız olan Güven'in halen Beşiktaş'ta ayakkabı mağazası var.

14RAFET EL ROMAN: Müezzindi

RAFET EL ROMAN: Müezzindi

Rafet El Roman, değişik ses rengi ile milyonların hayranlığını kazandı.Rafet El Roman, ünlü olmadan önce inanması zor olsa da müezzinlik yapıyordu.

15TARKAN: Tezgahtardı

TARKAN: Tezgahtardı

Hayatını kazanmak için yaptığı ilk iş tezgahtarlıktı. Daha sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne devam etti. Müzik sevgisi ağır basınca müziğe ağırlık verdi ve düğünlerde şarkı söylemeye başladı.Sonrasını biliyorsunuz zaten… 90 yılların başında çıkardığı albümle yıldızı parladı. Bugün ise Tarkan, Türkiye’nin mega starı. Lüks otomobillere binip pahalı evlerde yaşıyor. Hayran kitlesi ise sadece Türkiye ile sınırlı değil.

16YILDIZ TİLBE: İlk işi pazarlamacılık

YILDIZ TİLBE: İlk işi pazarlamacılık

Şöhretli bir yorumcu ve besteci olmadan önce pazarlamacılık, tezgahtarlık, dikiş atölyelerinde iplik temizlikçiliği, çocuk bakıcılığı gibi çeşitli işler yaptı.1990 yılında bir pavyonda eline mikrofonu aldı. Sonra da Tanrı ona “yürü ya kulum” dedi. Şimdi Türkiye’nin albümü en çok satan sanatçılarından biri. Yazdığı şarkı sözleri ise milyonların dilinde…

17ÖZCAN DENİZ: Pavyonda şarkı söyledi

ÖZCAN DENİZ: Pavyonda şarkı söyledi

‘Asmalı Konak’ dizisinde canlandırdığı Seymen Ağa tiplemesiyle şöhretin doruğuna çıkan Özcan Deniz, 13 yaşında yeni yetmeyken İzmir pavyonlarında şarkı söylemeye başladı.16 yaşına geldiğinde sesiyle tüm ailesini geçindiriyordu. Bir süre Almanya serüveni de yaşayan Deniz, bugün hem ünlü bir şarkıcı hem de ünlü bir oyuncu.

18DENİZ SEKİ: O da tezgahtardı

DENİZ SEKİ: O da tezgahtardı

Deniz Seki de iş hayatına tezgahtar olarak başladı. Sayısız şarkıya imza atan Seki, şimdilerde her şarkısı ile milyonlara ulaşmayı başaran bir isim...

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