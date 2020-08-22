Ünlü şarkıcı tepeden tırnağa leopar desenleri içinde

İDDİALI AKSESUARLAR Anitta, tekne gezintisine çıkarken leopar desenli bir bikini üstü ile yine aynı desene sahip bir şort giydi. Şarkıcının çantası da leopar desenliydi. Anitta görünüşünü şık ve iddialı güneş gözlüğüyle tamamladı.