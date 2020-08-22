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Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 16:35 | 

Ünlü şarkıcı tepeden tırnağa leopar desenleri içinde

Ünlü şarkıcı, çıktığı İtalya tatilinde görüntülendi. Şarkıcının çantasından bikisine hatta şortuna kadar leopar desenleri içindeki görüntüsü dikkat çekti.

Backgrid UK

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1ROMANTİK KASABADA TATİL
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ROMANTİK KASABADA TATİL

Brezilyalı şarkıcı Anitta, arkadaşlarıyla birlikte İtalya'ya tatile gitti. Asıl adı Larissa de Macedo Machado olan şarkıcı dinlenmek ve deniz keyfi yapmak için Portofino kentini seçti.

2TEPEDEN TIRNAĞA LEOPAR DESENİ
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TEPEDEN TIRNAĞA LEOPAR DESENİ

27 yaşındaki Anitta, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne gezintisinde görüntülendi. Şarkıcının bütün kıyafetlerinin ve aksesuarlarının leopar desenli olması dikkat çekti.

3İDDİALI AKSESUARLAR
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İDDİALI AKSESUARLAR

Anitta, tekne gezintisine çıkarken leopar desenli bir bikini üstü ile yine aynı desene sahip bir şort giydi. Şarkıcının çantası da leopar desenliydi. Anitta görünüşünü şık ve iddialı güneş gözlüğüyle tamamladı.

4TEKNEYE GEÇTİ
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TEKNEYE GEÇTİ

Tekneye bindikten sonra arkadaşıyla sohbet etmeye başlayan Anitta, daha sonra da bir süre cep telefonuyla ilgilendi.

5AYNI ZAMANDA TV YILDIZI
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AYNI ZAMANDA TV YILDIZI

Brezilya'nın ünlü isimlerinden biri olan Anitta, şarkıcılığın yanı sıra söz yazarı, oyuncu ve TV yıldızı olarak da tanınıyor.

6PAYLAŞTIĞI VİDEO İLE DİKKAT ÇEKTİ
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PAYLAŞTIĞI VİDEO İLE DİKKAT ÇEKTİ

Henüz 8 yaşındayken kilise korosunda şarkı söylemeye başlayan Anitta, 2010 yılında Youtube'da paylaştığı videoları sayesinde dikkat çekti.

7İLK ALBÜMÜ BAŞARI SAĞLADI
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İLK ALBÜMÜ BAŞARI SAĞLADI

O klipler sayesinde bir plak şirketinin kapısını çaldığı Anitta, 2012'de çıkardığı Meiga e Abusada adlı şarkısıyla bir anda kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başladı.

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