Ünlü şarkıcı tepeden tırnağa leopar desenleri içinde
Ünlü şarkıcı, çıktığı İtalya tatilinde görüntülendi. Şarkıcının çantasından bikisine hatta şortuna kadar leopar desenleri içindeki görüntüsü dikkat çekti.
Backgrid UK
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ROMANTİK KASABADA TATİL
Brezilyalı şarkıcı Anitta, arkadaşlarıyla birlikte İtalya'ya tatile gitti. Asıl adı Larissa de Macedo Machado olan şarkıcı dinlenmek ve deniz keyfi yapmak için Portofino kentini seçti.
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TEPEDEN TIRNAĞA LEOPAR DESENİ
27 yaşındaki Anitta, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne gezintisinde görüntülendi. Şarkıcının bütün kıyafetlerinin ve aksesuarlarının leopar desenli olması dikkat çekti.
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İDDİALI AKSESUARLAR
Anitta, tekne gezintisine çıkarken leopar desenli bir bikini üstü ile yine aynı desene sahip bir şort giydi. Şarkıcının çantası da leopar desenliydi. Anitta görünüşünü şık ve iddialı güneş gözlüğüyle tamamladı.
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TEKNEYE GEÇTİ
Tekneye bindikten sonra arkadaşıyla sohbet etmeye başlayan Anitta, daha sonra da bir süre cep telefonuyla ilgilendi.
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AYNI ZAMANDA TV YILDIZI
Brezilya'nın ünlü isimlerinden biri olan Anitta, şarkıcılığın yanı sıra söz yazarı, oyuncu ve TV yıldızı olarak da tanınıyor.
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PAYLAŞTIĞI VİDEO İLE DİKKAT ÇEKTİ
Henüz 8 yaşındayken kilise korosunda şarkı söylemeye başlayan Anitta, 2010 yılında Youtube'da paylaştığı videoları sayesinde dikkat çekti.
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İLK ALBÜMÜ BAŞARI SAĞLADI
O klipler sayesinde bir plak şirketinin kapısını çaldığı Anitta, 2012'de çıkardığı Meiga e Abusada adlı şarkısıyla bir anda kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başladı.