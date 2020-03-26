Ünlü şarkıcı sıkıntıdan kendini streçledi!

Koronavirüs salgı nedeniyle izole bir hayat süren ünlüler, sosyal medya hesaplarına yükledikleri karelerle takipçileriyle ev hallerini paylaşmaya devam ediyor.
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1
Ece Seçkin, can sıkıntısından yüzünü streç filmle sardığı fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı o karenin altına esprili bir not da düştü: “Napıyonuz ben bugün de duruyorum.”
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Damacana doluysa yapmayın
Büşra Pekin, evdeki aletlerle spor yaparken çekilen karesini Instagram hesabına yükledi ve altına esprili bir not düştü: “Evde tencere, tava, pet şişe, kavanoz aklınıza ne geliyorsa spor malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Damacana doluysa yapmayın!”
3
Kendime bakıyorum
Derya Uluğ, evde kaldığı sürede nasıl zaman geçirdiğini anlattı: “Malum hepimiz karantinadayız ve zor bir süreçten geçiyoruz. Evde olduğumuz süreçte kendimize faydalı olacak şeyleri artırırsak keyfimiz daha çok yerine gelir diye düşünüyorum. Ben mesela kendime bakıyorum. Tırnaklarımı kestim, oje sürmüyorum, makyaj yapmıyorum artık. Yemek, temizlik ve ütü yapıyorum. Müzik dinliyor, film izliyorum. Online oyunlar oynuyorum. Şan hocamla online şan egzersizleri yapıyorum.”
4
Evlatlarımız için evdeyiz
Berkay, kızlarıyla birlikte evde kalın mesajı verdi: “Yaklaşık 10 gündür evdeyiz. Kendimiz, evlatlarımız, sevdiklerimiz için evdeyiz. Evde olmak çok güzel, ailenizle uzun süre olmak istiyorsanız evde kalın.”
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Evde kal kitap oku
Gizem Karaca, Instagram’da evde kitap okurken çektiği fotoğrafını #evdekalkitapoku hashtag’iyle Instagram hesabının story bölümüne yükledi.
6
Kaplan, kadın ve köpek
Beste Kökdemir, üzerinde kaplan resmi olan sweatshirt’ü ve köpeğiyle birlikte ayna karşısında verdiği pozu “Kaplan, kadın ve köpek in da house” notuyla Instagram hesabına yükledi.
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Nostalji yaptı
Dilan Deniz Çiçek, eski bir fotoğrafını Instagram’da paylaşarak nostalji yaptı.
8
Önce zemin temizliği
Durul Bazan, evini silerken çektiği karesini “Birazdan çubukla atlama rekoru kırmak için deneme yapacağım ama önce zemini güzelce bir temizliyorum” notuyla paylaştı.
9
Resim yapıyoruz
Oyuncu Gözde Kocaoğlu kızıyla evde resim yaparken çekilen fotoğrafını Instagram’da takipçileriyle “N’olsun işte resim yapıyoruzdur” notuyla paylaştı.
10
Ayva suyunu kaynatıp için
İbrahim Tatlıses, evinin balkonunda çektiği videoyla takipçilerine evde kalın mesajı verdi: “Beni dinlerseniz evden çıkmayın, balkona çıkın oturun. Ayva suyunu kaynatıp için, şifa olsun.”
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Günadyın pozu
İsmail Ege Şaşmaz, köpeğiyle yatağında çekilen fotoğrafını “Günaydın” notuyla Instagram hesabına yükledi.
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Şık olun
Modacı Raşit Bağzıbağlı takipçilerinden şık ev kombinlerini kendisine göndermesini istedi: “Kreatif olun, şık olun lütfen. hello@rasitbagzibagli.com mail adresime şık kombinlerinizi ve yaratıcı çizimlerinizi bekliyorum.”