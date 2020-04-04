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Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 16:19, /

Ünlü şarkıcı Pink: Ben ve 3 yaşındaki oğlum Covid-19'a yakalandık

Ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve 3 yaşındaki oğlu Jameson'ın iki hafta önce koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Instagram, Backgrid USA

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1TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

40 yaşındaki Pink, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "İki hafta önce üç yaşındaki oğlum ve ben Covid-19 semptomları gösteriyorduk" diye başladı. Sonra da şöyle sürdürdü: "Şanslıydık ki aile hekimimiz sayesinde test yaptırdık. Sonuç pozitif çıktı."

Instagram 

2İKİ HAFTA KARANTİNADAYDIK

İKİ HAFTA KARANTİNADAYDIK

Pink, ailesinin o süreçte karantinada olduğunu, kendisiyle birlikte Jameson'ın da iki hafta boyunca karantinada kaldıklarını ve aile hekiminin önerilerini yerine getirdiklerini belirtti. Birkaç gün önce kendilerine yeniden test yapıldığını ve bu kez sonucun negatif çıktığını belirtti.

Backgrid USA

3TEST YETERSİZLİĞİ

TEST YETERSİZLİĞİ

Gerçek adı Alecia Beth Moore olan şarkıcı paylaşımında ABD hükümetinin koronavirüs testi konusundaki eksikliğini ve yetersizliğini de eleştirdi. Şarkıcı, koronavirüs testinin daha yaygın bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Instagram 

4BU HASTALIK CİDDİ VE GERÇEK

BU HASTALIK CİDDİ VE GERÇEK

Pink "Bu hastalık ciddi ve gerçek. İnsanlar bu hastalığın yaşlı ve genç, sağlıklı ve sağlıksız, zengin ve yoksul herkesi etkilediğini bilmeliler" diye yazdı. Şarkıcı, herkesin ücretsiz bir şekilde bu testten faydalanması gerektiğini de belirtti.

Backgrid USA

5500 BİN DOLARLIK BAĞIŞ

500 BİN DOLARLIK BAĞIŞ

Pink, bir üniversite hastanesine de 500 bin dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Şarkıcı, herkesin evde kalması gerektiğini de hatırlattı.

Backgrid USA

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Instagram

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