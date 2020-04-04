Ünlü şarkıcı Pink: Ben ve 3 yaşındaki oğlum Covid-19'a yakalandık

BU HASTALIK CİDDİ VE GERÇEK Pink "Bu hastalık ciddi ve gerçek. İnsanlar bu hastalığın yaşlı ve genç, sağlıklı ve sağlıksız, zengin ve yoksul herkesi etkilediğini bilmeliler" diye yazdı. Şarkıcı, herkesin ücretsiz bir şekilde bu testten faydalanması gerektiğini de belirtti.



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