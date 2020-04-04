Ünlü şarkıcı Pink: Ben ve 3 yaşındaki oğlum Covid-19'a yakalandık
Ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve 3 yaşındaki oğlu Jameson'ın iki hafta önce koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Instagram, Backgrid USA
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TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI
40 yaşındaki Pink, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "İki hafta önce üç yaşındaki oğlum ve ben Covid-19 semptomları gösteriyorduk" diye başladı. Sonra da şöyle sürdürdü: "Şanslıydık ki aile hekimimiz sayesinde test yaptırdık. Sonuç pozitif çıktı."
Instagram
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İKİ HAFTA KARANTİNADAYDIK
Pink, ailesinin o süreçte karantinada olduğunu, kendisiyle birlikte Jameson'ın da iki hafta boyunca karantinada kaldıklarını ve aile hekiminin önerilerini yerine getirdiklerini belirtti. Birkaç gün önce kendilerine yeniden test yapıldığını ve bu kez sonucun negatif çıktığını belirtti.
Backgrid USA
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TEST YETERSİZLİĞİ
Gerçek adı Alecia Beth Moore olan şarkıcı paylaşımında ABD hükümetinin koronavirüs testi konusundaki eksikliğini ve yetersizliğini de eleştirdi. Şarkıcı, koronavirüs testinin daha yaygın bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.
Instagram
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BU HASTALIK CİDDİ VE GERÇEK
Pink "Bu hastalık ciddi ve gerçek. İnsanlar bu hastalığın yaşlı ve genç, sağlıklı ve sağlıksız, zengin ve yoksul herkesi etkilediğini bilmeliler" diye yazdı. Şarkıcı, herkesin ücretsiz bir şekilde bu testten faydalanması gerektiğini de belirtti.
Backgrid USA
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500 BİN DOLARLIK BAĞIŞ
Pink, bir üniversite hastanesine de 500 bin dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Şarkıcı, herkesin evde kalması gerektiğini de hatırlattı.