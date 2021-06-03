Kabus gibi doğum tecrübesini anlattı: Bebeğim doğdu ama normal nefes almıyordu

O ANIN MUTLULUĞU Trainor, yoğun bakımdan çıkan bebeği kucağına verildiğinde yaşadığı mutluluğu da gözler önüne serdi. O anlardaki hislerini de "Riley mükemmel, mutlu ve sağlıklı. Senin annen olduğum için çok şanslıyım tatlı oğlum" diye ifade etti.