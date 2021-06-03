Kabus gibi doğum tecrübesini anlattı: Bebeğim doğdu ama normal nefes almıyordu
Ünlü şarkıcı, büyük bir heyecanla beklediği bebeğine kavuştuğu an yaşadığı kabusu ilk kez anlattı: "Oğlum dünyaya geldi ama ağlamıyordu, sesi bile çıkmıyordu. Doktorlar normal nefes alamadığını söyledi. Korkunçtu."
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KORKUTUCU BİR TECRÜBE
Ünlü şarkıcı Meghan Trainor ve kocası Daryl Sabara, bu yılın ikinci ayında ilk bebeklerine kavuştu. Çiftin Riley adını verdiği bebeğin doğum anı ise Trainor'un anlattığına göre "korkunçtu."
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'BEBEĞİM DÜNYAYA GELDİĞİNDE HİÇ SESİ ÇIKMADI, AĞLAMADI BİLE'
27 yaşındaki Trainor, Today adlı programa konuk oldu ve doğumhanede yaşadıklarını anlattı. "Oğlum dünyaya geldiğinde hiç ses çıkarmadı, ağlamıyordu bile. Ben de "neden ağlamıyor bebeğim?" diye düşündüm" sözleriyle o anlarda hissettiği korkuyu anlattı.
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YOĞUN BAKIMA ALINDI
Doktorlar, yeni dünyaya gelen Riley'in nefes alma ile ilgili sorunları nedeniyle doğum anında ağlamadığını açıkladı ünlü şarkıcıya. Şu anda üç aylık olan Riley, doğumhaneden alınıp yeni doğan yoğun bakım servisine kaldırıldı. Sonra da vücuduna bağlanan tüplerle beslenmesi sağlandı.
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EN ZOR BÖLÜM
Meghan Trainor, bebeğinin doğar doğmaz kollarından alınıp yoğun bakım servisine kaldırılmasının ise "Bu muhtemelen en zor bölümdü" diye anlattı. Sonra da "Fakat beş gün sonra onu alıp evimize götürebildiğimiz için şanslıydık" diyerek sözlerini tamamladı.
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BEBEK KISA SÜREDE İYİLEŞTİ
Meghan Trainor, bebeği Riley'in doğduğu ilk dönemlerde yaşadığı korku dolu saatlerde çekilen videolarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Trainor daha sonra bebeğinin iyileştiğini ve bundan dolayı hissettiği mutluluğu da yine sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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O ANIN MUTLULUĞU
Trainor, yoğun bakımdan çıkan bebeği kucağına verildiğinde yaşadığı mutluluğu da gözler önüne serdi. O anlardaki hislerini de "Riley mükemmel, mutlu ve sağlıklı. Senin annen olduğum için çok şanslıyım tatlı oğlum" diye ifade etti.
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HAMİLELİK DÖNEMİ
Meghan Trainor, konuk olduğu programda hamileliği sırasında yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle hafif antidepresan kullandığını da anlattı. Şarkıcı, bunu doktorların gözetimi altında yaptığını belirtti.
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'BEN MUTLUYSAM BEBEĞİM DE MUTLU'
Trainor "Doktorlar bana eğer ben mutluysam bedenimin de mutlu olacağını, buna bağlı olarak bebeğimin de mutlu olacağını söyledi" diye konuştu.