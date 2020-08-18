Ünlü şarkıcı son görüntüsü: İki kişinin yardımıyla yürüdü
Müzik dünyasında "kadife sesli şarkıcı" olarak anılan Julio Iglesias'ın son görüntüsü hem şaşkınlık yarattı hem de hayranlarını endişelendirdi.
Mega News Agency. Splash News
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YAZLIK EVİNDE DİNLENİYOR
Iglesias, önceki gün Dominik Cumhuriyeti'ndeki yazlığının yakınlarında kendisine ait olan plajda çıktığı yürüyüşte görüntülendi.
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İKİ KİŞİNİN YARDIMIYLA YÜRÜDÜ
76 yaşındaki Iglesias'ın güçlükle ayakta durduğu ve yanındaki iki genç kadının yardımıyla yürüyebildiği görüldü.
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SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR
İspanyol basınına yansıyan iddialara göre Iglesias, son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyor. Ayaklarındaki ve sırtındaki şiddetli ağrılar yüzünden hayat kalitesi de giderek düştü ünlü şarkıcının.
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AYAK BİLEĞİ SARGILI
Fotoğaflarda Julio Iglesias'ın bacaklarının çok inceldiği ve sol ayak bileğinin de bir bandajla sarılı olduğu dikkat çekti.
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Gençlik yıllarında Real Madrid'in genç takımında kaleci olarak görev yapan Iglesias, geçirdiği bir trafik kazası sonrası futbol hayatına veda etmek zorunda kaldı. Doktorları bir daha yürüyemeyeceğini düşünse de sağlığına kavuştu. Sonra da müzik dünyasına adım attı.
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REAL MADRİD'DE FUTBOL OYNARDI
1970 yılında Eurovision şarkı yarışmasında "Gwendolyne" adlı şarkıyla İspanya'yı temsil eden Iglesias, kısa bir süre sonra "Un Canto A Galicia" şarkısı Almanya'da 1 milyon sattı ve birçok Avrupa ülkesinde hit oldu. Iglesias, 2000'lerin ilk yarısına kadar aktif müzik kariyerini sürdürdü. Uzun süredir de sağlık sorunları nedeniyle daha sakin bir hayat sürdürüyor.
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MÜZİK DÜNYASINA DAMGA VURDU
1943 Madrid doğumlu Iglesias, bir zamanlar dünyanın en yakışıklı şarkıcılarından biri olarak biliniyordu.