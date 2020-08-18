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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 09:42,

Ünlü şarkıcı son görüntüsü: İki kişinin yardımıyla yürüdü

Müzik dünyasında "kadife sesli şarkıcı" olarak anılan Julio Iglesias'ın son görüntüsü hem şaşkınlık yarattı hem de hayranlarını endişelendirdi.

Mega News Agency. Splash News

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1YAZLIK EVİNDE DİNLENİYOR
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YAZLIK EVİNDE DİNLENİYOR

Iglesias, önceki gün Dominik Cumhuriyeti'ndeki yazlığının yakınlarında kendisine ait olan plajda çıktığı yürüyüşte görüntülendi.

2İKİ KİŞİNİN YARDIMIYLA YÜRÜDÜ
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İKİ KİŞİNİN YARDIMIYLA YÜRÜDÜ

76 yaşındaki Iglesias'ın güçlükle ayakta durduğu ve yanındaki iki genç kadının yardımıyla yürüyebildiği görüldü.

3SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR
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SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

İspanyol basınına yansıyan iddialara göre Iglesias, son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyor. Ayaklarındaki ve sırtındaki şiddetli ağrılar yüzünden hayat kalitesi de giderek düştü ünlü şarkıcının.

4AYAK BİLEĞİ SARGILI
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AYAK BİLEĞİ SARGILI

Fotoğaflarda Julio Iglesias'ın bacaklarının çok inceldiği ve sol ayak bileğinin de bir bandajla sarılı olduğu dikkat çekti.

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Gençlik yıllarında Real Madrid'in genç takımında kaleci olarak görev yapan Iglesias, geçirdiği bir trafik kazası sonrası futbol hayatına veda etmek zorunda kaldı. Doktorları bir daha yürüyemeyeceğini düşünse de sağlığına kavuştu. Sonra da müzik dünyasına adım attı.

6REAL MADRİDDE FUTBOL OYNARDI
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REAL MADRİD'DE FUTBOL OYNARDI

1970 yılında Eurovision şarkı yarışmasında "Gwendolyne" adlı şarkıyla İspanya'yı temsil eden Iglesias, kısa bir süre sonra "Un Canto A Galicia" şarkısı Almanya'da 1 milyon sattı ve birçok Avrupa ülkesinde hit oldu. Iglesias, 2000'lerin ilk yarısına kadar aktif müzik kariyerini sürdürdü. Uzun süredir de sağlık sorunları nedeniyle daha sakin bir hayat sürdürüyor.

7MÜZİK DÜNYASINA DAMGA VURDU
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MÜZİK DÜNYASINA DAMGA VURDU

1943 Madrid doğumlu Iglesias, bir zamanlar dünyanın en yakışıklı şarkıcılarından biri olarak biliniyordu.

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