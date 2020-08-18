Ünlü şarkıcı son görüntüsü: İki kişinin yardımıyla yürüdü

REAL MADRİD'DE FUTBOL OYNARDI 1970 yılında Eurovision şarkı yarışmasında "Gwendolyne" adlı şarkıyla İspanya'yı temsil eden Iglesias, kısa bir süre sonra "Un Canto A Galicia" şarkısı Almanya'da 1 milyon sattı ve birçok Avrupa ülkesinde hit oldu. Iglesias, 2000'lerin ilk yarısına kadar aktif müzik kariyerini sürdürdü. Uzun süredir de sağlık sorunları nedeniyle daha sakin bir hayat sürdürüyor.