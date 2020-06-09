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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 13:49,

Ünlü şarkıcı, hayatını Alzheimer olan karısına adadı

Bir döneme damgasını vuran müzik grubunun üyesi, artık bütün zamanını Alzheimer'a yakalanan karısının bakımıyla uğraşarak geçiriyor. Bir zamanların asi genci, başkalarına emanet etmeye kıyamadığı karısına adadı geri kalan hayatını. 

Backgrid USA; Splash News

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1KARISINA KENDİSİ BAKIYOR
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KARISINA KENDİSİ BAKIYOR

Punk müzik akımının en gözde gruplarından Sex Pistols'ın solisti Johnny Rotten adıyla tanınan John Lydon, artık bütün vaktini karısı Nora Forster'a bakmakla geçiniyor.

2HASTALIKTA VE SAĞLIKTA
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HASTALIKTA VE SAĞLIKTA

64 yaşındaki Lydon, böylece evlilik yemini ederken verdiği "iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta" sözünü de yerine getirmiş oldu.

3SÜREKLİ AKŞAMDAN KALMA GİBİ
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SÜREKLİ AKŞAMDAN KALMA GİBİ

Lydon, 1979 yılından bu yana evli olduğu Nora Forster'ın durumunu "sürekli akşamdan kalma" sözleriyle tanımlıyor.

4BAŞKASINA GÜVENMİYOR
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BAŞKASINA GÜVENMİYOR

Ünlü müzisyen, 78 yaşındaki karısı Nora Forster'ın eskisi gibi olmadığını da belirtiyor. Neden eşinin bakımını kendisinin üstlendiğini de şu cümlelerle anlatıyor: "Nora, Alzheimer. Kimsenin onun aklını karıştırmasına izin vermiyorum."

5GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR
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GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR

John Lydon, kendisine göre sevdiği kişinin hala orada durduğunu da sözlerine ekliyor. Nora Forster ile ilgi de şunları söylüyor: "Gittikçe kötüleşiyor. Beyni giderek daha az şey depoluyor. Sonra da bunlar aniden parçalanıp yok oluyor." John Lydon, eşinin kendisini tanıdığını da sözlerine ekliyor.

6KARISININ ÇOCUĞUYLA DA İLGİLENİYOR
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KARISININ ÇOCUĞUYLA DA İLGİLENİYOR

John Lydon ile Nora Forster, 1979 yılında evlendi. Çiftin çocuğu olmadı, ancak Lydon eşinin eski evliliğinden olan kızı Ari ile kendi çocuğu gibi ilgileniyor. 

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