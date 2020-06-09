Ünlü şarkıcı, hayatını Alzheimer olan karısına adadı

GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR John Lydon, kendisine göre sevdiği kişinin hala orada durduğunu da sözlerine ekliyor. Nora Forster ile ilgi de şunları söylüyor: "Gittikçe kötüleşiyor. Beyni giderek daha az şey depoluyor. Sonra da bunlar aniden parçalanıp yok oluyor." John Lydon, eşinin kendisini tanıdığını da sözlerine ekliyor.