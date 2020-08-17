Ünlü şarkıcı Halsey, yüzde 11 Türk çıktı, baklava yapmayı öğreniyor
Macar asıllı ABDli ünlü şarkıcı Halsey, geçen ay yaptırdığı DNA testinde hayranlarına yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu.
Splash News
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BAKLAVA YAPMAYI ÖĞRENİYORUM
Halsey, baklava yapma konusunda ustalaştığını ve Türkçe öğrenmeye de başladığını duyurdu.
2
Abone Ol
DNA TESTİ YAPTIRDI
Ünlü şarkıcı Halsey, geçen ay yaptığı paylaşımda, "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Ancak yaptırdığım DNA testinde pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu öğrendim. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmek için yeterli" ifadelerini kullandı.
3
Abone Ol
YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI
Yüzde 11 Türk asıllı olduğunu ifade eden Halsey, baklava yapmayı öğrendiğini belirten bir paylaşım da yaptı.
4
Abone Ol
'BİZE TÜRKÇE BİR ŞEYLER SÖYLE'
Halsey'in Türk hayranlarından biri sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Halsey, baklava dışında bize Türkçe bir şeyler söyle" mesajları yazdı.
5
Abone Ol
TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADI
Halsey hayranına verdiği yanıtta, Türkçe öğrendiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Türkçe öğreniyorum!" diyerek telefonunun Türkçe klavyesini de paylaştı.
6
Abone Ol
KÖKENLERİNDE ÇOK SAYIDA ULUS VAR
Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir.