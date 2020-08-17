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Hürriyet
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DHA- ABD
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 12:10,

Ünlü şarkıcı Halsey, yüzde 11 Türk çıktı, baklava yapmayı öğreniyor

Macar asıllı ABDli ünlü şarkıcı Halsey, geçen ay yaptırdığı DNA testinde hayranlarına yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu.

Splash News

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1BAKLAVA YAPMAYI ÖĞRENİYORUM
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BAKLAVA YAPMAYI ÖĞRENİYORUM

Halsey, baklava yapma konusunda ustalaştığını ve Türkçe öğrenmeye de başladığını duyurdu.

2DNA TESTİ YAPTIRDI
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DNA TESTİ YAPTIRDI

Ünlü şarkıcı Halsey, geçen ay yaptığı paylaşımda, "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Ancak yaptırdığım DNA testinde pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu öğrendim. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmek için yeterli" ifadelerini kullandı.

3YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI
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YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI

 Yüzde 11 Türk asıllı olduğunu ifade eden Halsey, baklava yapmayı öğrendiğini belirten bir paylaşım da yaptı.

4BİZE TÜRKÇE BİR ŞEYLER SÖYLE
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'BİZE TÜRKÇE BİR ŞEYLER SÖYLE'

Halsey'in Türk hayranlarından biri sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Halsey, baklava dışında bize Türkçe bir şeyler söyle" mesajları yazdı.

5TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADI
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TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Halsey hayranına verdiği yanıtta, Türkçe öğrendiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Türkçe öğreniyorum!" diyerek telefonunun Türkçe klavyesini de paylaştı. 

6KÖKENLERİNDE ÇOK SAYIDA ULUS VAR
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KÖKENLERİNDE ÇOK SAYIDA ULUS VAR

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir.

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