Ünlü şarkıcı Halsey, yüzde 11 Türk çıktı, baklava yapmayı öğreniyor

DNA TESTİ YAPTIRDI Ünlü şarkıcı Halsey, geçen ay yaptığı paylaşımda, "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Ancak yaptırdığım DNA testinde pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu öğrendim. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmek için yeterli" ifadelerini kullandı.