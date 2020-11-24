Ünlü şarkıcı gece yarısı gelen mesajı paylaştı: Sevgilimi Songül Karlı'ya benzetin!
Şarkıcı-sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Doktorunun gönderdiği mesajı yayınlayan Karlı paylaşımıyla gündem oldu.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Songül Karlı zamanının tamamını oğluyla geçiriyor. Sevenlerinden kopmamak için sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı özel hayatında kesitleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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47 yaşındaki Karlı, Instagram hesabının hikaye bölümünde doktorundan gelen mesajı ifşa etti.
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"KIZ ARKADAŞIMI SONGÜL KARLI'YA BENZETİN"
Songül Karlı'nın paylaşımında, "İyi geceler İlbe Hanım rica etsem kız arkadaşımı Songül Karlı'ya benzetebilir misiniz lütfen" mesajı yer alıyordu. Karlı bu paylaşımını gülücük emojisiyle yayınladı.
Hasta yakının bu talebi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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Vücudunda estetik olmadığını belirten Songül Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptırdığını açıklamıştı.
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OĞLUNDAN TEPKİ: HEP BİR YERLERİN KONUŞULUYOR
Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, “Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu” demişti.
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Karlı, bikinili fotoğrafına oğlunun da tepki gösterdiğini belirterek, "Efe diyor ki; anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!" ifadelerini kullanmıştı.
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47 yaşındaki şarkıcı, oğlunun bu tepkisine rağmen bikinili paylaşımlarına bir yenisini eklemişti.