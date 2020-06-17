MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü şarkıcı ceketini çıkarıp hayranına verdi
GeriMagazin Ünlü şarkıcı ceketini çıkarıp hayranına verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 17:23,

Ünlü şarkıcı ceketini çıkarıp hayranına verdi

Gittikleri bir yerde yanlarına yaklaşan hayranlarıyla sohbet edip onlarla fotoğraf çektiren ünlülere alışkınız ama ya üzerindeki giysiyi çıkarıp hayranlarına hediye edene?

Backgrid USA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1AKŞAM YEMEĞİ ÇIKIŞI
Abone Olgoogle-news

AKŞAM YEMEĞİ ÇIKIŞI

İşte ünlü şarkıcı, sevgilisiyle gitti akşam yemeği çıkışında böyle ilginç bir olaya imzasını attı.

2ROMANTİK YEMEK
Abone Olgoogle-news

ROMANTİK YEMEK

Ödüllü şarkıcı Lady Gaga önceki akşam yeni sevgilisi Michael Polansky ile birlikte Malibu'da bir restorana gitti.

3HAYRANI YANINA GİTTİ
Abone Olgoogle-news

HAYRANI YANINA GİTTİ

Gaga ve sevgilisi, yemeklerini yiyip restorandan çıkarken ünlü şarkıcının yanına bir kadın yaklaştı.

4UZUN UZUN SOHBET ETTİ
Abone Olgoogle-news

UZUN UZUN SOHBET ETTİ

Hayranı olduğu düşünülen kadın ile Lady Gaga bir süre sohbet etti. Lady Gaga'nın yüzünde koronavirüs önlemi olarak maske bulunduğu ancak kendisiyle konuşan kadının herhangi bir önlem almadığı görüldü. 

5CEKETİNİ ÇIKARIP HEDİYE ETTİ
Abone Olgoogle-news

CEKETİNİ ÇIKARIP HEDİYE ETTİ

Karşısındaki genç kadın ile bir süre sohbet eden Lady Gaga, konuşmanın sonunda deri ceketini çıkarıp genç kadına verdi.

6CEKETİ GİYİP YOLUNA DEVAM ETTİ
Abone Olgoogle-news

CEKETİ GİYİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Genç kadın da ünlü şarkıcının ceketini alıp üzerine giydi ve gülümseyerek gecenin karanlığında yoluna devam etti.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi