Ünlü şarkıcı ceketini çıkarıp hayranına verdi

İşte ünlü şarkıcı, sevgilisiyle gitti akşam yemeği çıkışında böyle ilginç bir olaya imzasını attı.Ödüllü şarkıcı Lady Gaga önceki akşam yeni sevgilisi Michael Polansky ile birlikte Malibu'da bir restorana gitti.Gaga ve sevgilisi, yemeklerini yiyip restorandan çıkarken ünlü şarkıcının yanına bir kadın yaklaştı.Hayranı olduğu düşünülen kadın ile Lady Gaga bir süre sohbet etti. Lady Gaga'nın yüzünde koronavirüs önlemi olarak maske bulunduğu ancak kendisiyle konuşan kadının herhangi bir önlem almadığı görüldü. Karşısındaki genç kadın ile bir süre sohbet eden Lady Gaga, konuşmanın sonunda deri ceketini çıkarıp genç kadına verdi.Genç kadın da ünlü şarkıcının ceketini alıp üzerine giydi ve gülümseyerek gecenin karanlığında yoluna devam etti.