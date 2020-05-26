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Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 13:06,

Ünlü sanatçı Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri canlı yayında ağlayarak anlatmıştı... Yardım gecikmedi

Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, ‘2. Sayfa’ yayınında ekonomik olarak zor günler yaşadığını söylemişti. Haluk Levent bu duruma da kayıtsız kalmadı, Hilal Özdemir’in imdadına yetişti. Güzel haberi Twitter sayfasından duyurdu.

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Levent sosyal medya hesabından;

"Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. “Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir’i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım” dediler.
Burak-Banu!
Siz ne kadar güzelsiniz böyle ya!" mesajını paylaştı.

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Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir zor günler yaşadığını Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında anlatmıştı;

3
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*Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun

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*Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok.

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*Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri.

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*Ben onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.

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