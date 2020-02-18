Gündem DHA Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 13:27 , / 18 Şubat 2020 - 13:28

Ünlü profesörün eşinin hırsıza müdahalesi kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olayda ünlü profesör Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'nun cipine giren hırsızın, eşi Nuriye Fındıkoğlu tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheliyle Nuriye Fındıkoğlu arasında arbede yaşandığı ancak şüphelinin kaçamadığı görüldü. Prof. Dr. Fındıkoğlu, 'Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım' dedi.