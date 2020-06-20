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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 15:41,

Ünlü oyuncuya taciz suçlaması

ABD'li ünlü aktör Ansel Elgort, 17 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel taciz nedeniyle suçlanıyor.

Depo Photos, DHA

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1SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN
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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN

ABD'li 26 yaşındaki aktör Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu 17 yaşındaki genç kıza yönelik cinsel tacizle suçlanıyor.

2O DÖNEMDE ÇOK ACI ÇEKTİM
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"O DÖNEMDE ÇOK ACI ÇEKTİM"

Sosyal medyada Gabby kullanıcı ismiyle 17inci doğum günü öncesinde ünlü aktörün kendisine cinsel içerikli mesajlar attığını iddia eden genç kız, olayın yaşandığı dönemde acı çektiğini vurguladı.

3BATI YAKASININ HİKAYESİ
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BATI YAKASININ HİKAYESİ

Elgort son olarak Steven Spielberg’ün yönettiği, Kristie Macosko ve Krieger Kevin McCollum ile birlikte yapımcılığını üstlendiği, 18 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan eski müzikal filmi olan 1961 yapımlı Batı Yakasının Hikayesi’nin (West Side Story) yeni versiyonunun başrolünde yer aldı.

4BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI
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BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

 Ünlü aktör aynı zamanda Aynı yıldızın altında (Fault in our stars), Uyumsuz (Divergent), Tam Gaz (Baby Driver) gibi birçok filmde de rol almıştı.

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