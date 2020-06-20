Ünlü oyuncuya taciz suçlaması

"O DÖNEMDE ÇOK ACI ÇEKTİM" Sosyal medyada Gabby kullanıcı ismiyle 17inci doğum günü öncesinde ünlü aktörün kendisine cinsel içerikli mesajlar attığını iddia eden genç kız, olayın yaşandığı dönemde acı çektiğini vurguladı.