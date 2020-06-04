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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 11:33,

Ünlü oyuncunun son hali: Sokakta görseniz tanımazsınız

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ünlüleri de çok etkiledi. Kırmızı halıda en şık halleriyle objektiflere poz veren, sokakta gezerken bile görünüşlerine dikkat eden ünlüler sosyal izolasyon süresi uzadıkça farklı bir görünüme büründüler.

Backgrid USA, Backgrid UK

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1SOKAKTA GÖRSENİZ TANIMAZSINIZ
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SOKAKTA GÖRSENİZ TANIMAZSINIZ

Her adım başı bir ünlüye rastlanabilecek olan Los Angeles'ta yaşayan ünlüler zaman içinde tanınmayacak hale geldi. Yani bir başka deyişle "dağıttılar." Erkek ünlüler saç ve sakal tıraşını bili bir kenara bıraktılar. Kadınlar ünlülerin birçoğu da erkekler kadar olmasa da görünümlerine özen göstermeyi bir kenara bıraktı.

İşte Los Angeles sokaklarında görüntülenen 'dağınık' ünlüler.

2GÜNLÜK GİYSİLER
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GÜNLÜK GİYSİLER

Bu ünlü sokakta yürürken yanınızdan geçse muhtemelen tanımazsınız. Oysa büyük olasılıkla filmlerini büyük bir zevkle izlemişsinizdir. O ünlü Colin Farrell... Ünlü oyuncu biraz da kilo almış görünüyor.

3SİYAHLARA BÜRÜNDÜ
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SİYAHLARA BÜRÜNDÜ

Tepeden tırnağa siyahlara bürünen bu ünlü günlük hayatında spor giyinse de şıklığı da elden bırakmazdı kısa bir süre öncesine kadar. Oysa Jennifer Garner, artık eskisinden daha farklı giyiniyor.

4YAKIŞIKLI OYUNCUNUN SON HALİ
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YAKIŞIKLI OYUNCUNUN SON HALİ

Dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak nitelendirilen Gerard Butler, saç ve sakal tıraşını bir yana bırakmış görünüyor.

5BİRAZ KİLO ALMIŞ
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BİRAZ KİLO ALMIŞ

Adam Sandler de ev haliyle görüntülendi. O da biraz kilo almış görünüyor.

6KEYFİ YERİNDE
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KEYFİ YERİNDE

Alicia Silverstone da evde oturduğu giysileriyle köpeklerini gezdirmeye çıktı.

7SAKAL BIRAKTI
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SAKAL BIRAKTI

Arnold Schwarzenegger da ağarmış sakallarını kesmemeyi tercih etmiş.

8EN ŞIK ALESSANDRA
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EN ŞIK ALESSANDRA

Model Alessandra Ambrosio ile bu konudaki istisnalardan. Spor yaparken ya da köpeğini gezdirirken bile şıklığından taviz vermiyor.

9BENZİN MOLASI
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BENZİN MOLASI

Courtney Cox, benzin almaya gittiğinde böyle görüntülendi. O da eskisinden daha fazla günlük giysi tercih ediyor.

10ONUN TARZI DEĞİŞMEDİ
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ONUN TARZI DEĞİŞMEDİ

Model Daisy Love için aslında bu sıradan bir görüntü. Genellikle günlük hayatında tercih ettiği tarzı böyle onun.

11TERLİKLERİ AYAĞINDA
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TERLİKLERİ AYAĞINDA

Ireland Baldwin ayağında terlikleri üzerinde eşofmanıyla en doğal haliyle sokaklarda.

12RENKLERİN DANSI
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RENKLERİN DANSI

Kadın ünlüler genellikle kendilerine daha fazla özen gösteriyor. Onlardan biri de Olivia Wilde.

13MASKELİ MATT
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MASKELİ MATT

Matt Damon da sosyal izolasyon süresinde biraz kilo almış görünüyor.

14ÜÇ ÇOCUĞUYLA ALIŞVERİŞTE
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ÜÇ ÇOCUĞUYLA ALIŞVERİŞTE

Megan Fox, üç çocuğuyla çıktığı alışverişte böyle görüntülendi. Muhtemelen yanından geçenler onu tanımamıştır.

15O DA TIRAŞ OLMAMIŞ
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O DA TIRAŞ OLMAMIŞ

Fox'un eşi Brian Austin Green de berbere gitmemeyi tercih etmiş, o da sakal bırakmış.

16YALIN AYAK KAPIDA
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YALIN AYAK KAPIDA

Oyuncu Zachary Quinto da evine gelen bir paketi teslim almak için evinin önüne yalın ayakla çıktı.

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