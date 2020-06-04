Ünlü oyuncunun son hali: Sokakta görseniz tanımazsınız

SOKAKTA GÖRSENİZ TANIMAZSINIZ Her adım başı bir ünlüye rastlanabilecek olan Los Angeles'ta yaşayan ünlüler zaman içinde tanınmayacak hale geldi. Yani bir başka deyişle "dağıttılar." Erkek ünlüler saç ve sakal tıraşını bili bir kenara bıraktılar. Kadınlar ünlülerin birçoğu da erkekler kadar olmasa da görünümlerine özen göstermeyi bir kenara bıraktı.



İşte Los Angeles sokaklarında görüntülenen 'dağınık' ünlüler.