Ünlü oyuncunun son hali: Sokakta görseniz tanımazsınız
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ünlüleri de çok etkiledi. Kırmızı halıda en şık halleriyle objektiflere poz veren, sokakta gezerken bile görünüşlerine dikkat eden ünlüler sosyal izolasyon süresi uzadıkça farklı bir görünüme büründüler.
Backgrid USA, Backgrid UK
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1
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SOKAKTA GÖRSENİZ TANIMAZSINIZ
Her adım başı bir ünlüye rastlanabilecek olan Los Angeles'ta yaşayan ünlüler zaman içinde tanınmayacak hale geldi. Yani bir başka deyişle "dağıttılar." Erkek ünlüler saç ve sakal tıraşını bili bir kenara bıraktılar. Kadınlar ünlülerin birçoğu da erkekler kadar olmasa da görünümlerine özen göstermeyi bir kenara bıraktı.
İşte Los Angeles sokaklarında görüntülenen 'dağınık' ünlüler.
2
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GÜNLÜK GİYSİLER
Bu ünlü sokakta yürürken yanınızdan geçse muhtemelen tanımazsınız. Oysa büyük olasılıkla filmlerini büyük bir zevkle izlemişsinizdir. O ünlü Colin Farrell... Ünlü oyuncu biraz da kilo almış görünüyor.
3
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SİYAHLARA BÜRÜNDÜ
Tepeden tırnağa siyahlara bürünen bu ünlü günlük hayatında spor giyinse de şıklığı da elden bırakmazdı kısa bir süre öncesine kadar. Oysa Jennifer Garner, artık eskisinden daha farklı giyiniyor.
4
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YAKIŞIKLI OYUNCUNUN SON HALİ
Dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak nitelendirilen Gerard Butler, saç ve sakal tıraşını bir yana bırakmış görünüyor.
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BİRAZ KİLO ALMIŞ
Adam Sandler de ev haliyle görüntülendi. O da biraz kilo almış görünüyor.
6
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KEYFİ YERİNDE
Alicia Silverstone da evde oturduğu giysileriyle köpeklerini gezdirmeye çıktı.
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SAKAL BIRAKTI
Arnold Schwarzenegger da ağarmış sakallarını kesmemeyi tercih etmiş.
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EN ŞIK ALESSANDRA
Model Alessandra Ambrosio ile bu konudaki istisnalardan. Spor yaparken ya da köpeğini gezdirirken bile şıklığından taviz vermiyor.
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BENZİN MOLASI
Courtney Cox, benzin almaya gittiğinde böyle görüntülendi. O da eskisinden daha fazla günlük giysi tercih ediyor.
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ONUN TARZI DEĞİŞMEDİ
Model Daisy Love için aslında bu sıradan bir görüntü. Genellikle günlük hayatında tercih ettiği tarzı böyle onun.
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TERLİKLERİ AYAĞINDA
Ireland Baldwin ayağında terlikleri üzerinde eşofmanıyla en doğal haliyle sokaklarda.
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RENKLERİN DANSI
Kadın ünlüler genellikle kendilerine daha fazla özen gösteriyor. Onlardan biri de Olivia Wilde.
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MASKELİ MATT
Matt Damon da sosyal izolasyon süresinde biraz kilo almış görünüyor.
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ÜÇ ÇOCUĞUYLA ALIŞVERİŞTE
Megan Fox, üç çocuğuyla çıktığı alışverişte böyle görüntülendi. Muhtemelen yanından geçenler onu tanımamıştır.
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O DA TIRAŞ OLMAMIŞ
Fox'un eşi Brian Austin Green de berbere gitmemeyi tercih etmiş, o da sakal bırakmış.
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YALIN AYAK KAPIDA
Oyuncu Zachary Quinto da evine gelen bir paketi teslim almak için evinin önüne yalın ayakla çıktı.