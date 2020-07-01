Ünlü oyuncunun şaşırtan paylaşımı: Pandemiyi altı ay önce görmüş

İNSAN HAYATINI ÖNEMSİYORSAN MASKE TAK Bu arada bir uyarı da yine sosyal medya üzerinden Jennifer Aniston'dan geldi. Siyah yüz maskesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aniston insanları maske takmaları konusunda ser bir dille uyardı. Aniston, paylaşımında, “Anlıyorum maske takmak endişeli ve stresli ancak iş yerlerinin kapanması daha kötü değil mi ? İnsanlar işlerini kaybediyor, sağlık çalışanları büyük yorgunluk içerisinde ve virüs nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybediyor çünkü yeteri kadar çabalamıyoruz” açıklamasında bulundu. Oyuncu, paylaşımını "Birbirimizi güvende tutmalıyız. Eğer insan hayatını önemsiyorsan lütfen maskeni tak” diye bitirdi.