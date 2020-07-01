Ünlü oyuncunun şaşırtan paylaşımı: Pandemiyi altı ay önce görmüş
Ünlü oyuncunun 2020'nin ocak ayında yaptığı sosyal medya paylaşımı uzun zaman sonra yeniden gündeme geldi ve herkesi şaşırttı.
Backgrid USA, Instagram, Twitter
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ALTI AY ÖNCEKİ POZ
Oyuncu Emmy Rossum, bu yılın ocak ayında koruyucu giysi, yüz maskesi, siperlik ve kask giyerek çektiği bir fotoğrafını "2020'de en akılcı korunma yöntemi" diyerek Twitter sayfasında paylaştı.
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MASKE TAKIN!
O dönemde henüz koronüvirüs ve onun sebep olduğu Covid 19 hastalığı bu kadar yaygın değildi. Ancak aradan geçen zaman içinde virüs bütün dünyayı kelimenin tam anlamıyla ele geçirdi. Rossum'un bir takipçisi oyuncuya altı ay önce yaptığı bu paylaşımı hatırlatınca o da tweet'ini yeniden paylaştı ve herkese "maske takın" uyarısında bulundu.
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İNSAN HAYATINI ÖNEMSİYORSAN MASKE TAK
Bu arada bir uyarı da yine sosyal medya üzerinden Jennifer Aniston'dan geldi. Siyah yüz maskesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aniston insanları maske takmaları konusunda ser bir dille uyardı. Aniston, paylaşımında, “Anlıyorum maske takmak endişeli ve stresli ancak iş yerlerinin kapanması daha kötü değil mi ? İnsanlar işlerini kaybediyor, sağlık çalışanları büyük yorgunluk içerisinde ve virüs nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybediyor çünkü yeteri kadar çabalamıyoruz” açıklamasında bulundu. Oyuncu, paylaşımını "Birbirimizi güvende tutmalıyız. Eğer insan hayatını önemsiyorsan lütfen maskeni tak” diye bitirdi.
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MASKE DE AKSESUAR OLDU
Artık koronavirüsten korunmak için takılması gereken maskenin de modası var. Günlük giysiler bir yana bikiniyle takılan maskeler de var artık.
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GİYİM TARZI DİKKAT ÇEKTİ
Giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen Süreyya Yalçın, yine bu konudaki tercihiyle dikkat çekti. Bir süredir Miami’de yaşayan Yalçın, koronavirüs’le ilgili alınan tedbirlerin hafifletilmesiyle köpeğiyle birlikte gezintiye çıktı. Virüsten korunmak için maske taksa da iddialı giyinmekten vazgeçmedi.
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ÜNLÜLER ARASINDA YAYGIN
İddialı giyimiyle bilinen Süreyya Yalçın, ünlüler arasında özellikle yaz aylarında çok revaçta olan mayo tarzını benimsedi. Bu konuda da cesur bir örnek sergiledi.
Ünlüler "bodysuit" adı verilen bu tarzı çok tercih ediyor. Ama genellikle ya blue jean şortlarla ya da pantolonla kombin yapıyorlar. Süreyya Yalçın ise herhangi bir kombin yapmadı.
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MASKENİN RENGİNİ DE KIYAFETİNE UYDURDU
Kıyafetini bileğinin hemen üzerindeki gösterişli botlarıyla tamamladı Yalçın. Maskesinin rengini de kıyafetine uyduran Süreyya Yalçın kelimenin kam anlamıyla tarzını konuşturdu. Bu arada verdiği kilolar da dikkat çekti. Bazı takipçileri de Yalçın'a 'Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız artık, kilo vermeyin' yorumunda bulundu.
Yalçın'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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MASKELİ ÜNLÜ!
Bu akımın öncülerinden biri de model ve tasarımcı Olivia Culpo. 28 yaşındaki model, fosforlu sarı renkte bikini- maske ve tunik kombinasyosunu sosyal medya hesabından tanıttı.
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Culpo'nun bu paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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Rengarenk ve ilginç desenli maske takan tek ünlü Olivia Culpo değil kuşkusuz.
İşte gösteri dünyasının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Los Angeles sokaklarından "maskeli ünlü" manzaraları.
Instagram, Backgrid UK, Backgrid USA
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Plajda maskesiyle görüntülenen ünlülerden biri de Sofia Richie olmuştu.
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Richie, sevgilisi Scott Disick ve onun çocuklarıyla çıktığı tatilde bikinisiyle birlikte siyah bir maske kullanmıştı.
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Maskeler sadece plajda değil gece hayatında da yer buluyor.
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Gece gezmesine maskeyle çıkanlardan biri de Madison Beer. Kıyafetine uygun renkte bir maskeyle arkadaşlarıyla buluşmaya gitti genç şarkıcı.
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Julia Roberts'ın maskesinde Barack Obama figürü dikkat çekti.
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Joel McHale'in gülümseyen maskesi.
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Kate Mara rengarenk bir maske taktı.
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Arnold Schwarzenegger'ın maskesi de ilgi çekici.
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Hailey Baldwin Bieber, sade bir maske tercih etti.
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Alessandra Ambrosio'nun leopar desenli maskesi.
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Oyuncu Kate Hudson, açık ara son günlerin en ilginç maske sahibi ünlüsü olarak öne çıktı.
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Bir arkadaşıyla birlikte Los Angeles sokaklarında görüntülenen Hudson'ın maskesindeki pembe ruj sürülmüş dudak figürü ilgi çekti.
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Ashlee Simpson ise kilim desenli maske taktı.
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Simpson'ın kocası Evan Ross'un maskesi de kendisinin maskesiyle gayet uyumluydu.
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Kelly Rowland da renkli maske tercih etti.
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Aubrey Plaza'nın maskesi de ilginç.
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Ben Affleck ve sevgilisi Ana DeArmas, hemen her gün köpeklerini gezdiriyor.
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Önceleri hiçbir önlem almayan çift son dönemde maskelerini yüzlerinden çıkarmıyor.
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Lucy Hale maskesiz sokağa çıkmıyor.
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Sokakta eldivenlerini de eksik etmiyor.
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Isla Fisher maskesiyle....
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Fisher, kulaklıklarını da takıp günlük koşusunu bile maskesiyle yapıyor.
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Jessica Alba da maskesiz spor bile yapmayan ünlülerden.
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Ona küçük kızı eşlik etti.
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Jordyn Woods, kıyafetine uygun renkte maske taktı.
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Alışverişinde ona kız kardeşi eşlik etti.
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Leonardo DiCaprio ile bir dargın bir barışık sevgilisi Camila Morrone de maskeleriyle sokakta.
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Çiftin bir süre önce ayrıldığı ileri sürülmüştü. Sonra tekrar barıştılar.
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Malin Akerman da Hollywood'un maskeli ünlülerinden.
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Yırtık kotu ve maskesiyle objektiflere takıldı.
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Elizabeth Olsen maskesi ve eldiveniyle.
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Ünlü yıldız alışverişte böyle görüntülendi.
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Nicolette Sheridan beyaz maske tercih etti.
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Sheridan'ın neşesi yerindeydi.
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Sophie Turner ile Joe Jonas köpeklerini gezdiriyor.
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Turner, bir süre önce hamile olduğunu açıklamıştı.