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Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 12:49,

Sıradan bir garsondu, şimdi lüks yatlarda tatil yapıyor

Yakın dönem sinema tarihine damgasını vuran Notting Hill filmini hatırlıyorsunuz büyük olasılıkla. Ülkemizde Aşk Engel Tanımaz adıyla gösterilen bu filmde dünyaca ünlü bir oyuncu, sıradan bir kitap mağazası sahibiyle tanışır ve aşk yaşamaya başlarlar. Bu gibi olayların sadece filmlerde olduğunu sanıyorsanız eğer birazdan okuyacağınız gerçek hayat öykülerinden sonra bir kez daha düşünün.

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Çünkü dünyanın ilgisini üzerinde toplayan bazı ünlüler, örneğine daha sık rastlandığı gibi kendileri kadar göz önündeki insanlara kaptırmıyorlar her zaman kalplerini. Bazen, set arkasında görev yapan bir makyöz, bazen çocuklarına bakan dadı, kimi zaman da bir barda tanıştıkları barmen gönüllerini çalıveriyor. Yani "Külkedileri" sadece kraliyet saraylarında yaşamıyor. Ünlü ve nüfuzlu oyuncuların kalbini çalıp hayatları değişen başka "külkedileri de" var Hollywood'da. İşte ünlülerin kendileri kadar ünlü olmayan eşleriyle çarpıcı tanışma öyküleri ve mutlu evlilikleri.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Mega

2ONUNLA TANIŞMAK İÇİN ARKADAŞINDAN YARDIM ALDI
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ONUNLA TANIŞMAK İÇİN ARKADAŞINDAN YARDIM ALDI

Anne Hathaway ile eşi Adam Schulman'a gelirsek... Hathaway'e büyük bir ilgi duyan Adam Schulman, Hathaway ile tanışabilmek için bir arkadaşını aracı olarak seçti.

3MUTLU EVLİLİK
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MUTLU EVLİLİK

Aşkına karşılık bulan Schulman, Hathaway ile 2012 yılında dünya evine girdi. Çiftin iki çocuklu mutlu bir evlilikleri var.

4ÇOCUKLARININ DADISIYDI
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ÇOCUKLARININ DADISIYDI

Ethan Hawke ile Ryan Shawhughes'in evlilik öyküsü de oldukça konuşulan bir dizi olaydan sonra gerçekleşti. Aslında Ryan Shawhughes, Hawke ile Uma Thurman'ın evli olduğu dönemde onların çocuklarının dadısıydı.

5KENDİ ÇOCUKLARINI DOĞURDU
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KENDİ ÇOCUKLARINI DOĞURDU

Fakat sonra Ethan Hawke ile Ryan Shawhughes arasında romantik bir ilişki başladı. Thurman ile Hawke bu ilişkinin ortaya çıkmasından sonra boşandı. Ünlü oyuncu Ryan Shawhughes ile evlendi. Çiftin iki çocuğu ve mutlu bir evlilikleri var.

6ONLAR DA SETTE TANIŞTI
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ONLAR DA SETTE TANIŞTI

Gelelim Julia Roberts'a...Biraz önce anlattığımız Notting Hill filminde sıradan bir kitapçıya aşık olan ünlü yıldızı canlandıran Roberts gerçek hayatta da bir benzerini yaşadı. 2001 yılında başrolünü Brad Pitt ile oynadığı Meksikalı filminin setinde tanıştığı kameraman Danny Moder ile birbirlerine aşık oldular.

7BU ADAMLA EVLENMEK İÇİN DOĞMUŞUM
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BU ADAMLA EVLENMEK İÇİN DOĞMUŞUM

Çift, tanıştıktan bir yıl sonra evlendi. Şimdi üç çocuklarıyla mutlu bir hayatları var. Roberts da 'Ben bu adamın karısı olmak için dünyaya gelmişim' diyecek kadar da kocasına aşık. Onu eşine bu kadar bağlayan en önemli unsur ne biliyor musunuz? Belki de ünlüler dünyasında örneğine pek rastlanmayacak bir şey. Kendi deyimiyle "Moder'ın egosundan arınmış olması."

8EŞİ BİR KUAFÖR
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EŞİ BİR KUAFÖR

Müzik dünyasının Jonas Kardeşleri'nden Kevin'in öyküsü de benzer. Kardeşlerin en büyüğü Kevin Jonas, kendisi gibi gösteri dünyasından bir eş seçmedi. Onun eşi Daniella Releasa bir kuaför.

9TATİLDE TANIŞTILAR
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TATİLDE TANIŞTILAR

Çift, anne ve babalarıyla çıktıkları Bahamalar tatilinde tanışıp aşık oldu. Mutlu bir evlilikleri ve iki çocukları bulunuyor.

10KAMERA ARKASINDA BAŞLAYAN AŞK
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KAMERA ARKASINDA BAŞLAYAN AŞK

Natalie Portman daha çocuk yaşta rol aldığı Leon adlı filmle adını duyurmuştu. Yıllar içinde de yerini sağlamlaştırdı. Eşi Benjamin Millepied ise bir koreograf olarak elbette Fransa'da bale dünyasında tanınıyordu. Ama adının dünya tarafından duyulması Portman sayesinde oldu.

11İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
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İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

Siyah Kuğu filminde Portman ile birlikte çalıştı Millepied. İkili birbirine aşık oldu ve ilk bebekleri dünyaya geldi. Sonra evlendiler bir de kızları oldu. Herkes Portman'ın Hollywood'dan bir ünlüyle evleneceğini sanırken o daha az tanınan Millepied ile mutlu bir evlilik yaptı.

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Gencecik yaşta Hollywood'da şöhrete kavuşan Matt Damon, 2005 yılından bu yana Luciana Barroso ile mutlu bir evlilik yürütüyor. Damon ve Barroso 2015 yılından bu yana evliler. Bu evlilikten üç çocukları var. Barroso'nun önceki birlikteliğinden dünyaya gelen kızına da Damon babalık yapıyor. Hollywood'un örnek çiftlerinden biri olan Damon ve Barroso'nun tanışma öyküsü de benzerine filmlerde ya da romanlarda rastlanacak türden. Çift, 2003 yılında Miami'de Luciana Barroso'nun çalıştığı barda tanıştı. O barda barmenlik yapıyordu Barroso.

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O sıralarda Stuck On You adlı filmin çekimleri için orada bulunan Matt Damon da bir gece arkadaşlarıyla birlikte Barroso'nun çalıştığı bara gitti.Bekar bir anne olan Barroso, daha ilk anda Damon'ın dikkatini çekti. Kendi anlattığına göre Luciana Barroso'yu görür görmez ondan öylesine etkilendi ki "sanki çevresinde ışıklar vardı" diye düşündü.O barda Damon'ın hayranları aktörü hiç rahat bırakmadı. İmza isteyenler, hatıra pozu için sırada bekleyenler derken Damon sıkıldı ve soluğu Barroso'nun çalıştığı barın yanında aldı.

14İKİ YIL FLÖRT, SONRA EVLİLİK
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İKİ YIL FLÖRT, SONRA EVLİLİK

Gerisini Luciana Barroso bir TV programında şöyle anlatmıştı: "Kalabalıktan saklanmak için barın yanına geldi. Orada saklanmak istediğini söyledi. Ben de ona 'seni boş yere burada tutmam, çalışman gerek' dedim. Kabul etti. Matt, bir film için barmenlik konusunda eğitim almıştı. Sayesinde o gece çok iyi bahşiş topladım." Matt Damon o ilginç gecenin sonunda Barroso'ya "Seninle mutlaka konuşmak istiyorum" deyip çıkma teklif etti. Çift iki yıl sonra da evlendi.

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