Sıradan bir garsondu, şimdi lüks yatlarda tatil yapıyor

BU ADAMLA EVLENMEK İÇİN DOĞMUŞUM Çift, tanıştıktan bir yıl sonra evlendi. Şimdi üç çocuklarıyla mutlu bir hayatları var. Roberts da 'Ben bu adamın karısı olmak için dünyaya gelmişim' diyecek kadar da kocasına aşık. Onu eşine bu kadar bağlayan en önemli unsur ne biliyor musunuz? Belki de ünlüler dünyasında örneğine pek rastlanmayacak bir şey. Kendi deyimiyle "Moder'ın egosundan arınmış olması."