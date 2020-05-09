Ünlü oyuncunun büyük acısı

Birkaç gün önce annesini kaybeden oyuncu, hayata tutunmaya çalışıyor.
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Son dönemde hep eski eşiyle yaşadığı olaylı boşanma süreciyle gündemde olan ünlü oyuncu şimdi annesini kaybetmenin acısı içinde hayata tutunmaya çalışıyor.
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Johnny Depp ile olaylı boşanmasının yankıları hala süren 34 yaşındaki Amber Heard, annesi Paige Heard'ü kaybetti. Ünlü oyuncu büyük acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Annesiyle çekilen iki fotoğrafını paylaşan Heard annesinin kaybe nedeniyle derin bir acı içinde olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu "Bizi çok erken bıraktı" yazarak "Kalbimizin en derin yerinde her zaman özlenecek" dedi.
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Amber Heard "Onun kızı olmaktan her zaman gerçek anlamda gurur duydum" diyerek annesinin ışığıyla aydınlanmanın büyük bir hediye olduğunu belirtti. İnanılmayacak kadar acılı zamanlar geçirdiğini de sözlerine ekleyen Heard "Bizi hayatta tutacak olan sevgidir" diyerek notunu bitirdi.
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Güzel oyuncu, hem kendisi hem de kardeşi Whit adına, zor zamanlarında yanlarında olan herkese teşekkür etti.Heard'ün annesi Paige 64 yaşındaydı. Güzel oyuncunun babası ise hayatta ve kızları yardımıyla acısını hafifletmeye çalışıyor.
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Amber Heard, acı haberi duyurduktan üç gün sonra yeğeniyle çekilen bu pozunu paylaştı.
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Heard, son dönemde Johnny Depp ile olaylı boşanmasıyla gündeme geliyordu.