MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü oyuncunun büyük acısı
GeriMagazin Ünlü oyuncunun büyük acısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 09:52,

Ünlü oyuncunun büyük acısı

Birkaç gün önce annesini kaybeden oyuncu, hayata tutunmaya çalışıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Son dönemde hep eski eşiyle yaşadığı olaylı boşanma süreciyle gündemde olan ünlü oyuncu şimdi annesini kaybetmenin acısı içinde hayata tutunmaya çalışıyor.

INSTAGRAM

2
Abone Olgoogle-news

Johnny Depp ile olaylı boşanmasının yankıları hala süren 34 yaşındaki Amber Heard, annesi Paige Heard'ü kaybetti. Ünlü oyuncu büyük acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

3
Abone Olgoogle-news

Annesiyle çekilen iki fotoğrafını paylaşan Heard annesinin kaybe nedeniyle derin bir acı içinde olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu "Bizi çok erken bıraktı" yazarak "Kalbimizin en derin yerinde her zaman özlenecek" dedi.

4
Abone Olgoogle-news

Amber Heard "Onun kızı olmaktan her zaman gerçek anlamda gurur duydum" diyerek annesinin ışığıyla aydınlanmanın büyük bir hediye olduğunu belirtti. İnanılmayacak kadar acılı zamanlar geçirdiğini de sözlerine ekleyen Heard "Bizi hayatta tutacak olan sevgidir" diyerek notunu bitirdi.

5
Abone Olgoogle-news

Güzel oyuncu, hem kendisi hem de kardeşi Whit adına, zor zamanlarında yanlarında olan herkese teşekkür etti.Heard'ün annesi Paige 64 yaşındaydı. Güzel oyuncunun babası ise hayatta ve kızları yardımıyla acısını hafifletmeye çalışıyor. 

6
Abone Olgoogle-news

Amber Heard, acı haberi duyurduktan üç gün sonra yeğeniyle çekilen bu pozunu paylaştı.

7
Abone Olgoogle-news

Heard, son dönemde Johnny Depp ile olaylı boşanmasıyla gündeme geliyordu.

8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi