Ünlü oyuncunun büyük acısı

Amber Heard "Onun kızı olmaktan her zaman gerçek anlamda gurur duydum" diyerek annesinin ışığıyla aydınlanmanın büyük bir hediye olduğunu belirtti. İnanılmayacak kadar acılı zamanlar geçirdiğini de sözlerine ekleyen Heard "Bizi hayatta tutacak olan sevgidir" diyerek notunu bitirdi.