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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 10:58,

Ünlü oyuncunun babasının fotoğrafı şaşırttı: Karbon kopya gibi!

Ünlüler sosyal medyadan babalarına olan sevgilerini paylaştı.

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İşte ünlülerin Babalar Günü paylaşımları

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Ünlü model Bella Hadid, babasıyla çekilen bu çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Bu da kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan ablası Gigi'nin Babalar Günü paylaşımı.

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Gisele Bundchen, eşi Tom Brady ve çocuklarıyla çekilen bu pozuyla özel günü kutladı.

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David Beckham ise farklı bir yöntem izledi. Çocuklarının fotoğrafını paylaşıp onların babası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

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Victoria Beckham da babasıyla çekilen bu çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Ashley Graham, kocası Justin Ervin'in ilk Babalar Günü'nü kutladı.

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Salma Hayek'in kutlama fotoğrafı.

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Jennifer Garner, babası William John Garner'ın gençlik fotoğrafını paylaştı. İkisi arasındaki benzerlik takipçilerini şaşırttı.

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Garner'ın birçok takipçisi "Karbon kopya kadar babana benziyorsun" diye yorum yaptı.

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Jessica Biel, kocası Justin Timberlake'in bu fotoğrafını paylaşıp Babalar Günü'nü kutladı.

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Jennifer Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez için yaptığı paylaşım.

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Bu da iki çocuğunun babası, eski eşi Marc Anthony'nin Babalar Günü'nü kutladığı paylaşım.

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Joe Manganiello da bir çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Kim Kardashian'ın Babalar Günü paylaşımı.

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