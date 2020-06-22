Ünlü oyuncunun babasının fotoğrafı şaşırttı: Karbon kopya gibi!

İşte ünlülerin Babalar Günü paylaşımları Ünlü model Bella Hadid, babasıyla çekilen bu çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bu da kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan ablası Gigi'nin Babalar Günü paylaşımı. Gisele Bundchen, eşi Tom Brady ve çocuklarıyla çekilen bu pozuyla özel günü kutladı. David Beckham ise farklı bir yöntem izledi. Çocuklarının fotoğrafını paylaşıp onların babası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.Victoria Beckham da babasıyla çekilen bu çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ashley Graham, kocası Justin Ervin'in ilk Babalar Günü'nü kutladı. Salma Hayek'in kutlama fotoğrafı. Jennifer Garner, babası William John Garner'ın gençlik fotoğrafını paylaştı. İkisi arasındaki benzerlik takipçilerini şaşırttı. Garner'ın birçok takipçisi Karbon kopya kadar babana benziyorsun diye yorum yaptı. Jessica Biel, kocası Justin Timberlake'in bu fotoğrafını paylaşıp Babalar Günü'nü kutladı. Jennifer Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez için yaptığı paylaşım. Bu da iki çocuğunun babası, eski eşi Marc Anthony'nin Babalar Günü'nü kutladığı paylaşım. Joe Manganiello da bir çocukluk fotoğrafını paylaştı. Kim Kardashian'ın Babalar Günü paylaşımı.