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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 11:23,

Ünlü oyuncular tatilde... 5 yıldızlı otellerin aksine kampa gittiler!

Ünlü oyuncular Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ve Başak Daşman tatile çıktı.

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Oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, yakın dostları Başak Daşman ve oğulları Can ile tatile çıktı.

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5 yıldızlı otellerin aksine, rotayı doğaya çeviren ekip soluğu Fethiye'de aldı.

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Ekolojik yaşam çiftliğine giden Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Başak Daşman çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar.

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Bir çocuk annesi olan Sedef Avcı'nıjn kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.

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Başak Daşman, Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğulları ile fotoğrafını "Can sevgisi" notu ile paylaştı.

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Ekip daha sonra rotayı Bozburun'a çevirdi. Sedef Avcı, bu fotoğrafın altına "Bir günÇok bunalırsanDenizin dibindeYosunlara takılmış gibiSoluksuzSakın unutmagökyüzüne bakmayı.Gökyüzü senindir.Gökyüzü herkesindir." notunu düştü.

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Vaktinin büyük kısmını yüzerek geçiren Kıvanç Kasabalı, bu kareyi "doğadan" botu ile paylaştı.

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Başak Daşman'ın, Sedef Avcı'nın objektifine yansıyan fotoğrafına beğeni yağdı.

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