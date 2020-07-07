Ünlü oyuncular tatilde... 5 yıldızlı otellerin aksine kampa gittiler!

Oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, yakın dostları Başak Daşman ve oğulları Can ile tatile çıktı.5 yıldızlı otellerin aksine, rotayı doğaya çeviren ekip soluğu Fethiye'de aldı. Ekolojik yaşam çiftliğine giden Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Başak Daşman çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar.Bir çocuk annesi olan Sedef Avcı'nıjn kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı. Başak Daşman, Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğulları ile fotoğrafını Can sevgisi notu ile paylaştı. Ekip daha sonra rotayı Bozburun'a çevirdi. Sedef Avcı, bu fotoğrafın altına Bir günÇok bunalırsanDenizin dibindeYosunlara takılmış gibiSoluksuzSakın unutmagökyüzüne bakmayı.Gökyüzü senindir.Gökyüzü herkesindir. notunu düştü. Vaktinin büyük kısmını yüzerek geçiren Kıvanç Kasabalı, bu kareyi doğadan botu ile paylaştı. Başak Daşman'ın, Sedef Avcı'nın objektifine yansıyan fotoğrafına beğeni yağdı.