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Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 07:43,

Ünlü oyuncudan şok suçlama: Şiddet gördüm tehdit edildim

OYUNCU Asena Özkan Kaptanoğlu, 4 yıllık eşi işadamı Ayberk Kaptanoğlu’na İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Eşinin lüks araba düşkünü olduğunu, sadakatsiz davranışlarda bulunarak bol para ile gününü gün ettiğini öne süren Kaptanoğlu, hakaret, tehdit ve şiddete maruz kaldığını iddia etti.

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Mahkemeden 1 aylık tedbir kararı da aldıran ünlü oyuncu kendisi ve 3 yaşındaki kızı için aylık 45 bin lira tedbir nafakası ile 10 milyon lira tazminat talep etti.

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Oyuncunun avukatı dilekçede “Hayatının en verimli yıllarında davalı ile evlenen Kaptanoğlu, eşinin ısrarı nedeniyle çalışmamış, iş hayatından kopmuştur” açıklamasını yaptı.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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