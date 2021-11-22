Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdi
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
'Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdi'
Esra Sönmezer’in Milyon TV’de hazırlayıp sunduğu “Pembe Pijama” isimli talk show programına oyuncu Çetin Altay konuk oldu. Altay, yaptığı evlilik açıklamasıyla şaşırttı. Gamze Kaçmaz ile evli olan ve 3 yaşında Meryem Mila isimli kızları bulanan Altay, “Çocuk yapmasaydık evlilik devam etmeyebilirdi. Bu durum birçok insan için geçerli” dedi. (Behlül AYDIN)
Hande kırmızısı
Hande Yener, Boğaz’da hizmete giren 216 Sahne adlı mekanın açılış konserini verdi.Konser mekanına kendisine tahsis edilen lüks tekneyle gelen Hande Yener, Hakan Akkaya imzalı kırmızı bir kostümle sahneye çıktı. Davetliler, Yener’e “Sana kırmızı çok yakışıyor” şarkısıyla iltifat etti.
10 Aralık'ta sinemalarda
Uğur Bayraktar, hem senaryosuna imza attığı, hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolünü üstlendiği “Dayı: Bir Adamın Hikayesi” filmini seyirciyle buluşturmak için gün sayıyor. Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket, Turgut Tunçalp ve Murat Akkoyunlu’nun da rol aldığı yapım, 10 Aralık’ta vizyona girecek.
Merdan’ı çok sevdim
Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da ‘Merdan Kaya’ rolüyle seyirci karşısına çıkan Cezmi Baskın, önceki gün eşi Çisel Baskın’la Arnavutköy’deki bir mekanda görüntülendi. Ünlü oyuncu, sorular üzerine “Dizi çok güzel gidiyor. Daha da iyi olacağını umuyorum. Karakterimi de çok sevdim” dedi. (Behlül AYDIN)
Sahnede Hababam şov
Dr. Clinic’in geçtiğimiz gün yeni network sistemini tanıtmak için verdiği davet, Hababam Vokal Grubu’nun performansıyla renklendi.Rıfat Ilgaz’ın ailesinin ‘Hababam’ markasını kullandıkları için açtığı davanın ardından ilk kez sahneye çıkan Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık, film serisinin hafızalara kazınan şarkılarını seslendirdi. Davete katılanlar, üç isimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.
Tenis hatırası
Antalya MTA Megasaray Tennis Academy’de Hülya Avşar Cup adlı tenis turnuvası düzenlendi. Oyuncu Cansel Elçin de turnuvaya katılan isimlerdendi. Hülya Avşar ile birlikte tenis kortunda fotoğraf çektiren Elçin, kareyi şu notla da sosyal medyada paylaştı: “Türk tenisine büyük katkısı olan Hülya Avşar’la biraz top vurduk.”