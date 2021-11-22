Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdi

'Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdi'

Esra Sönmezer’in Milyon TV’de hazırlayıp sunduğu “Pembe Pijama” isimli talk show programına oyuncu Çetin Altay konuk oldu. Altay, yaptığı evlilik açıklamasıyla şaşırttı. Gamze Kaçmaz ile evli olan ve 3 yaşında Meryem Mila isimli kızları bulanan Altay, “Çocuk yapmasaydık evlilik devam etmeyebilirdi. Bu durum birçok insan için geçerli” dedi. (Behlül AYDIN)