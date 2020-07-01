Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka, Bodrum'da evlendi
Yıldız Asyalı, “Arka Sokaklar” dizisinin ikinci yönetmeni Kerem Saka’yla Bodrum’da evlendi. Düğünde konuşan Asyalı, “Evlenme teklifi 5 gün önce geldi, hemen her şeyi organize ettim” dedi.
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GÜMÜŞLÜK’TE 15 KİŞİLİK DÜĞÜN
Oyuncu Yıldız Asyalı, ikinci evliliğini yaklaşık 4 aydır ilişki yaşadığı yönetmen Kerem Saka’yla yaptı. Çift, geçtiğimiz gün Bodrum-Gümüşlük’teki bir otelde, sade bir törenle nikâh defterine imza attı.
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Merasime yalnızca 15 kişi katıldı. Yıldız Asyalı düğünde kızı Ayşe Mira’ya da gelinliği anımsatan beyaz bir elbise giydirdi.
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ÇOCUKLAR OYNARKEN TEKLİF ETTİM
Çift, nikâh sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yıldız Asyalı, “4 ay önce tanıştık. Evlenme teklifi 5 gün önce geldi. Bekliyordum. Gelinliğimi de kafamda hazırlamıştım zaten. Teklif geldiği gibi hemen her şeyi organize ettim” dedi.
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Kerem Saka da “Çocuklarımıza çok düşkünüz. Karantina sürecinde hep beraberdik. Bir gün biz yemek yerken çocuklar oynuyordu, o sırada bir boşluk bulup teklif edebildim” diye konuştu.
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Yıldız Asyalı ve Kerem Saka, pasta kestikten sonra öpüşerek aşklarını gözler önüne serdi.