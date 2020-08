Yağmur Ün'den duygulandıran Kemal Sunal anısı!

Nasılsın? Nasıl gidiyor?

Muğla’ya sete geldim. Pandemi döneminde herkesin hayatında olduğu gibi benimde işlerim durmuştu. Daha sonra Temmuz ayında kendimi burada buldum.

Yani tatile gitmiş oldun.

Maalesef öyle değil aslında. Yazlık yerde çalıştığın zaman herkes “Hem tatil hem iş” gibi düşünüyor ama öyle değil.

Nasıl gidiyor?

Güzel gidiyor. 112.bölümden sonra işe dahil olduğum için soru işaretleri vardı kafamda. Çünkü bu iş artık oturmuş ve üçüncü sezonlarını çekiyorlar. Gayette başarılı bir şekilde gidiyorlar zaten. Yeni ve taze bir kan olarak geldim. Ekipte çok iyi ve çok tatlı. Özverili bir şekilde çalışıyorlar. Corona nedeni ile daha temkinli çalışıyoruz. Şu an için her şey yolunda.

Senin hakkında 24 yaşında 14 dizi ve 3 filmde oynadığın ile ilgili bir bilgi var.

Bilmiyorum, ben saymadım. Öyle mi olmuş gerçekten?

Kaç yaşında başladın?

3 yaşımdan itibaren yaptığımı biliyorum. Ama 15 yıldır ne yaptığımın farkındayım. Herkes hayalin miydi diye soruyor ama benim hayal kurmaya fırsatım olmadı. Zaten bu hayatı yaşıyordum şunu ya da bunu olacağım demedim hiçbir zaman. Her zaman bu vardı ve bunu daha ileriye nasıl taşıyabilirimin derdindeydim ben.