Yağmur Ün'den duygulandıran Kemal Sunal anısı!

Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?

Bir şeyleri başarmak ve gündem olmak için ekstra efor sarf etmeye gerek yok. Aynı şekilde birilerine iftira atmaya ve haber yapmaya da gerek yok. Bu durumu doğru zannediyorsun ama işler böyle yürümüyor. Sadece insanları zorluyorsun.

O sürprizi gerçekten anlamamıştı. Sence neden?

İnsanlara iyi bir şekilde sürpriz yaparım, yol esnasında bile kimse anlayamaz.

Kendini affettireceğin bir andasın şimdi. Anlatır mısın?

Seninle çekim yapmak için belirlediğimiz saatte setim çıktı. Sonra ikinci belirlediğimiz saate de 15 dakika geç geldim. Çok özür dilerim seni beklettiğim için. Teşekkür ederim beni bu kadar güler yüzle karşıladığın için.

Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin?

Ben çok büyük seviyorum. Ama şu anda kimseyi sevmiyorum.

Peki, sevgiyi konuşalım o zaman. Sevgiyi tarif eder misin bana?

Hiçbir harfi ya da hiçbir kelimeyi bir araya getiremem bunu tarif etmek için. Sadece benden yüz kişinin daha kalbini düşün ve bu kalplerin bir araya geldiğini düşün. Bu kadar seviyorum ben sevince. Onu nasıl iyileştirebilirimin ya da onu nasıl sevebilirimin derdine düşüyorum. Kalbim çok büyüyor aslında onu söyleyebilirim. Hiçbir şey soyut kalmıyor ve soyut yaklaşılmasını sevmiyorum. Neden sevmeyelim? Neden dokunmayalım?

Arkadaş bunca yıl geçti hala aklımdadır ne saçma bir anıydı dediğin şey ne?

Amsterdam’a tek başıma gitmem çok saçmaydı.

Çok utanmıştım?

Ortaokuldayken ben kopya çekmiyordum ama kopya kağıdı hazırlamıştım birkaç arkadaşımla beraber. Ben kopya çekmemiştim ama çeken arkadaşım yakalandı ve hepimizin ismini söyledi. Çekmeme rağmen sınav kağıdım alınmıştı.

Kopya kağıdı hazırlayıp neden çekmedin?

Bildiğim yerlerden geldi.

O gün o kararı verseydim bugün ne olurdu acaba?

Bugün her şey çok daha farklı olurdu. Bak sakın bunu başlığa atma. Bu bende saklı bir şey, o bilir beni. Bu durumu birçok kişi bilmiyor. Eğer ona evet deseydim…