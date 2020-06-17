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Hürriyet
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Ali KESER
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 07:00,

Ünlü oyuncu ve ailesinin kamp hayatı! Şezlong yerine minder...

Seda Bakan bu yaz otel tatili yerine kamp yapmayı tercih etti. Oyuncu, Akyaka’daki bir kamp merkezinde kızı Leyla ile görüntülendi.

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1OTELE GİTMEK İSTEMEDİ
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OTELE GİTMEK İSTEMEDİ

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını tatil alışkanlıklarını değiştirdi. Seda Bakan da bu yaz otel tatili yerine kamp yapmayı tercih etti. Ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte Muğla-Akyaka’daki bir kamp merkezine gitti.

2ŞEZLONG YERİNE MİNDER
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ŞEZLONG YERİNE MİNDER

Minik kızıyla doğayla iç içe bir tatil yapan Seda Bakan önceki gün plajdaydı. Bu kez şezlongda güneşlenmek yerine gölgedeki minderlerin üzerinde vakit geçiren Bakan, bebeğini uyuttuktan sonra hamak keyfi yaptı.

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Kucağında kızıyla Türk kahvesi içerken objektife yansıyan Seda Bakan, daha sonra fal baktırmak için fincanını kapattı.

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