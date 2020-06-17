Ünlü oyuncu ve ailesinin kamp hayatı! Şezlong yerine minder...

OTELE GİTMEK İSTEMEDİ Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını tatil alışkanlıklarını değiştirdi. Seda Bakan da bu yaz otel tatili yerine kamp yapmayı tercih etti. Ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte Muğla-Akyaka’daki bir kamp merkezine gitti.