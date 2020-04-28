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Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 09:36,

Ünlü oyuncu un paketinin içinde para dağıttı

Hindistan sineması Bolllywood'un ünlü aktörü Aamir Khan, koronavirüs salgınından ekonomik olarak etkilenenler için benzerine rastlanmamış bir yardım kampanyasına imza attı.

SPLASH NEWS

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1BİRER KİLOLUK PAKETLER

BİRER KİLOLUK PAKETLER

Aamir Khan ilk adım olarak ihtiyacı olanlara birer kiloluk un paketleri dağıtacağını duyurdu. Fakat bu miktar az olduğu için birçok kişi un bu duyuruyu dikkate bile almadı.

2PAKETTEN PARA ÇIKTI

PAKETTEN PARA ÇIKTI

Gerçekten ihtiyacı olan kişiler ise gidip birer kiloluk un paketlerini aldı. İşte o insanları hiç ummadıkları bir sürpriz bekliyordu. Aamir Khan birer kiloluk un paketlerinin içine 15 bin rupi koymuştu.

3SÜRPRİZ MUTLU ETTİ

SÜRPRİZ MUTLU ETTİ

Birer kiloluk un paketlerini alan kişiler, kendileri için önemli olan 15'in bir rupi'yi (1375 TL) bulunca bu beklemedikleri sürpriz karşısında mutlu oldular.

4GERÇEKTEN İHTİYACI OLANLAR ALDI

GERÇEKTEN İHTİYACI OLANLAR ALDI

Aamir Khan'ın bu yardımı sosyal medyada da büyük yankı yarattı. "Demek ki gerçekten ihtiyaç içinde olanlar un paketlerini aldı" yorumları yapıldı.

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