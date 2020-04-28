Ünlü oyuncu un paketinin içinde para dağıttı

Hindistan sineması Bolllywood'un ünlü aktörü Aamir Khan, koronavirüs salgınından ekonomik olarak etkilenenler için benzerine rastlanmamış bir yardım kampanyasına imza attı.
SPLASH NEWS
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BİRER KİLOLUK PAKETLER
Aamir Khan ilk adım olarak ihtiyacı olanlara birer kiloluk un paketleri dağıtacağını duyurdu. Fakat bu miktar az olduğu için birçok kişi un bu duyuruyu dikkate bile almadı.
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PAKETTEN PARA ÇIKTI
Gerçekten ihtiyacı olan kişiler ise gidip birer kiloluk un paketlerini aldı. İşte o insanları hiç ummadıkları bir sürpriz bekliyordu. Aamir Khan birer kiloluk un paketlerinin içine 15 bin rupi koymuştu.
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SÜRPRİZ MUTLU ETTİ
Birer kiloluk un paketlerini alan kişiler, kendileri için önemli olan 15'in bir rupi'yi (1375 TL) bulunca bu beklemedikleri sürpriz karşısında mutlu oldular.
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GERÇEKTEN İHTİYACI OLANLAR ALDI
Aamir Khan'ın bu yardımı sosyal medyada da büyük yankı yarattı. "Demek ki gerçekten ihtiyaç içinde olanlar un paketlerini aldı" yorumları yapıldı.