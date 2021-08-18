FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, BACKGRID USA, BACKGRID UK, SPLASH NEWS
Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 - 11:42 |
Ünlü oyuncu Thandie Newton'ın kızı Nico Parker galada annesinden rol çaldı
Hollywood ünlülerinin çocuklarının da kendilerinin ayak izlerini takih etmeleri şaşılacak bir durum değil. Özellikle de sinemanın bir dönemine damgasını vuran ünlülerin kız çocukları gün geliyor, onlarla meslektaş oluyor.
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HERKESTEN ROL ÇALDI
Bunun son örneklerinden biri de dün gece düzenlenen galada gözler önüne serildi. Üstelik, annesinin meslektaşı olan genç oyuncu kelimenin tam anlamıyla "rol çaldı."
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ANNESİNİN GENÇLİĞİNİ ANIMSATIYOR
Deneyimli oyuncu Thandie Newton, önemli rollerinden birini üstlendiği Reminiscence (Zihin Gezgini) adlı filmin galasına 16 yaşındaki kızı Nico Parker ile birlikte katıldı. 49 yaşındaki Newton'ın, kendi gençlik yıllarındaki görüntüsünü hatırlatan kızı Nico Parker, hem güzelliği hem de giyim tarzı ile bütün dikkatleri üzerine çekti.
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1970'LERİN MODASI
Thandie Newton ile İngiliz yapımcı, yönetmen ve senarist Ol Parker'ın evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki Nico Parker, 1970'li yılları anımsatan kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.
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AYNI FİLMDE OYNADILAR
Uzun boyu, güzelliği ve endamıyla da başta annesi olmak üzere film ekibindeki herkesten rol çaldı. Anne- kız aynı filmde kamera karşısına geçmenin mutluluğunu da yaşadı bir kez daha.
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BİRLİKTE POZ VERDİLER
Nico Parker, annesiyle birlikte kameralara uzun uzun poz verdi. Thandie Newton ile Parker, zaman zaman kırmızı halıda birbirlerine sevgi gösterisinde de bulundu.
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SEVGİ GÖSTERİSİ
Nico Parker, annesiyle birlikte kameralara uzun uzun poz verdi. Thandie Newton ile Parker, zaman zaman kırmızı halıda birbirlerine sevgi gösterisinde de bulundu.
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Neredeyse çocukluğundan beri kırmızı halıya alışkın olan Nico Parker, ilk oyunculuk deneyimini Tim Burton'ın yönettiği 2019 tarihli Dumbo adlı filmle yaptı. Bu sayede de tanınırlığını artırdı. Genç kız daha sonra Naomie Haris ve Jude Law ile birlikte The Third Day adlı mini dizide oynadı. Nico Parker, yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Lisa Joy'un üstlendiği Reminiscence adlı filmde de annesi Thandie Newton ile birlikte kamera karşısına geçti.
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ONLAR DA ANNE BABALARININ İZİNDEN GİTTİ
Nico Parker, anne mesleğini seçen tek ünlü çocuğu değil. Tıpkı onun gibi başka bazı ünlü oyuncuların çocukları da onların meslektaşı oldu. Gelin onları bir hatırlayalım.
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BELLUCCI VE CASSEL'İN BÜYÜK KIZI
Sinemanın en güzel kadınlarından biri olarak hafızalara kazınan İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin Fransız aktör Vincent Cassel ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deva Cassel de annesinin ayak izlerini takip ediyor. 16 yaşındaki Deva, tıpkı annesi gibi kariyerine model olarak başladı. Genç kız son birkaç yıldır, ünlü markaların tanıtım yüzü olarak çalışıyor. Monica Bellucci de kariyerine model olarak adım attıktan sonra oyunculuğa geçti. Birçok unutulmaz filmde rol aldı.
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ANNE VE BABASI OYUNCU
Jude Law ve Sadie Frost'un kızı Iris de göster dünyasında kariyer yapıyor. 20 yaşındaki Iris, ünlü kozmetik firmaların tanıtım yüzü. Annesi Frost da oyunculuğun yanı sıra moda tasarımcısı olarak biliniyor.
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ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI
Deneyimli oyuncu Sean Penn ile eski eşi Robin Wright'ın iki çocuğundan biri Dylan Penn. 22 yaşındaki Dylan da kariyerine model olarak başladı. Sonra oyunculuğa adım attı. Genç kız, Flag Day adlı filmde babasının yönetiminde kamera karşısına geçti.
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SADECE ANNE DEĞİL, BÜYÜKANNE MESLEĞİ
Anne ve babasının izinden giden bir başka genç kuşak oyuncu ise Dakota Johnson. Genç oyuncu Melanie Griffith ile Don Johnson'ın evliliğinden dünyaya geldi. Grinin Elli Tonu serisiyle kariyerinde önemli bir dönemeci geçen Johnson'ın büyük annesi Tippi Hedren de sinemanın bir dönemine damgasını vuran bir oyuncuydu.
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ANNESİNİN İZİNDE
Sinemanın 80'li ve 90'lı yıllarına damgasını vuran Andie MacDowell'ın kızı Margaret Qualley de annesi gibi oyuncu olmayı seçti. Genç kız son dönemde hem filmleri hem de özel hayatıyla gündemde.