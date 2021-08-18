Ünlü oyuncu Thandie Newton'ın kızı Nico Parker galada annesinden rol çaldı

BELLUCCI VE CASSEL'İN BÜYÜK KIZI Sinemanın en güzel kadınlarından biri olarak hafızalara kazınan İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin Fransız aktör Vincent Cassel ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deva Cassel de annesinin ayak izlerini takip ediyor. 16 yaşındaki Deva, tıpkı annesi gibi kariyerine model olarak başladı. Genç kız son birkaç yıldır, ünlü markaların tanıtım yüzü olarak çalışıyor. Monica Bellucci de kariyerine model olarak adım attıktan sonra oyunculuğa geçti. Birçok unutulmaz filmde rol aldı.