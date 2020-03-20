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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 15:01, /

Ünlü oyuncu sosyal medyada gözyaşı döktü: Şimdi ağlama zamanı, ama başaracağız

Corona virüs salgını yüzünden milyonlarca insanın hayatı kısıtlandığından bu yana hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşan oyuncu bu kez ağlayarak içini döktü.

BACKGRID UK

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1KÖTÜ ZAMANLAR AMA BAŞARACAĞIZ

KÖTÜ ZAMANLAR AMA BAŞARACAĞIZ

39 yaşındaki Amerikalı oyuncu Josh Gad, duygusal bir video paylaştı. Oyuncu videosunda bir yandan "böyle gerilimli zamanlarda ağlamak doğaldır" derken bir yandan da gözyaşlarını tutamadı.

2BİR SANİYE AĞLADIM

BİR SANİYE AĞLADIM

Gad, cep telefonunun kamerasına "Bir saniye ağladım" diyerek sözlerine başladı. Sonra da "Bunu tek başıma yaptım. Ama düşündüm ki şu anda çok fazla belirsizlik yaşıyoruz. Bunu yeneceğiz. Duygusalım, çünkü çocuklarımız günlük hayat tarzlarından mahrum kaldı. Bütün bunların neden bu kadar çabuk olup bittiğini anlayamayacaklar. Ama, sizin orada gün içinde yaptığınız olağanüstü şeylerden dolayı da duygusalım" diye devam etti.

3HEPİNİZİ DÜŞÜNÜYORUM

HEPİNİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Josh Gad "Bunun şu anda birçok insan için bir mücadele olduğunu biliyorum. Sadece şunu söylemek istedim ki:  Hepinizi seviyorum, hepinizi düşünüyorum."

4HER GECE TAKİPÇİLERİNE KİTAP OKUYOR

HER GECE TAKİPÇİLERİNE KİTAP OKUYOR

Salgının ilk aşamasından beri sosyal medya üzerinden takipçilerine güç ve moral vermeye çalışan Josh Gad; geceleri de yine sosyal medya üzerinden takipçilerine kitap okuyor.  39 yaşındaki komedyen ve şarkıcı Josh Gad, Frozen serisinde Olaf'a sesini vermişti. Yapımcı Ida Darwish ile evli olan Gad, iki çocuk babası.

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