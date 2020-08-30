Ünlü oyuncunun yeni işi

Hangi ünlünün dozer sahibi olduğunu ve bunu müteahhitlere kiraladığını biliyor musunuz? Peki hangi ünlünün mahalle kahvesi işlettiğini ya da bir kasap dükkanı açtığını. Bazıları çoktan kapanmış olsa da işte gösteri dünyasının ünlüleri ve yatırım yaptıkları alanlar.
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Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, marangozluk tutkusunu kurduğu atölyede profesyonel üretime çevirdi. Dizi setinin olmadığı tüm zamanını ahşap tezgahının başında geçiren oyuncu yakın çevresinden aldığı masa ve sehpa siparişlerine yetişemiyor.
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Oyuncu Ozan Akbaba’nın ahşap tutkusu onu pandemi döneminde profesyonel tasarımlar üretebilen bir marangoz yaptı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Akbaba, neredeyse tüm karantina ve yaz dönemini burada masa, sehpa ve çeşitli ahşap ürünler tasarlayıp üreterek geçirdi.
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Ozan Akbaba, marangozlukla ilgili “10 yıl önce kütük ev tasarımı yapan bir mimarlık ofisinde çalışırken aldığım ahşap kokusu tutkuya dönüştü. Burada bir ahşap parçasına tasarlayıp üreterek yeniden hayat vermek çok keyifli. Tezgahın başındaki konsantrasyon beni zamandan ve mekandan uzaklaştırıyor, düşüncelerim sadeleşiyor” diye konuşuyor.
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ÜNLÜLER BÖYLE YATIRIM YAPAR
Hangi ünlünün dozer sahibi olduğunu ve bunu müteahhitlere kiraladığını biliyor musunuz? Peki hangi ünlünün mahalle kahvesi işlettiğini ya da bir kasap dükkanı açtığını. Bazıları çoktan kapanmış olsa da işte gösteri dünyasının ünlüleri ve yatırım yaptıkları alanlar.
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Esra Erol, Büyükada’daki oteli için kolları sıvadı. Ünlü sunucu, programı yeni sezona başlamadan önce sahibi olduğu Butik Ada Hotel’i tadilata soktu. Oteli boyatan ve 12 odasını yenileten ünlü sunucuya bu tadilat yaklaşık 500 bin TL’ye mâl oldu.
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Esra Erol’un Büyükada’daki Butik Ada Hotel’inde toplam 12 oda var.
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EMLAK ZENGİNİ KIVANÇ
Ekranın en çok kazanan isimlerinden Tatlıtuğ satın aldığı pahalı arabalarla tanınıyor. Onun yatırım yaptığı bir başka alan da emlak.
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Tatlıtuğ önce Göcek’ten 700 bin TL değerinde bir villa satın aldı. Daha sonra İstanbul Gümüşsuyu’nda deniz manzaralı bir ev satın alan Tatlıtuğ ardından Sinpaş Lagün evlerinden 1 milyon 300 bin TL değerinde lüks bir villa sahibi olmuştu.
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Kenan İmirzalıoğlu da kazandıklarını gayrimenkule yatıran ünlülerden. Aktörün 4 yıl önce 120 bin TL’ye aldığı binanın değeri şu an milyonlarla ifade ediliyor.
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ACUN DA GAYRİMENKULE YATIRIM YAPIYOR
Acun Ilıcalı'nın süper lüks yatını ve daha sonra satın aldığı uçağını artık herkes biliyor.
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Ilıcalı bunun yanısıra emlak yatırımları yapıyor. Ilıcalı'nın İstanbul ve Bodrum'un yanısıra Miami'de de evi bulunuyor.
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BURHAN BEY DE EMLAK YATIRIMI YAPIYOR
Avrupa Yakası'ndaki Burhan Bey karakteriyle ünlenen Engin Günaydın da kazancını gayrimenkule yatırıyor.
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Günaydın İstanbul'un yanısıra memleketi olan Tokat Erbaa'da da bir çok gayrimenkule sahip.
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ALİ KAPTAN KASAP OLDU
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Ali Kaptan rolüyle kariyerine başarılı bir zincir daha ekleyen Erkan Petekkaya, Beykoz'da bir kasap dükkanı açtı.
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Kazancını bu şekilde değerlendiren Petekkaya neden bir kasap dükkanı açtığı sorusuna da " “Et, yemek kültürümüzde hayli geniş kullanım alanına sahip olan bir gıda çeşidi.İnsanlar, maddi durumları ne olursa olsun, 100 gram da olsa evine et almak istiyor. O nedenle bu sektöre yatırım yapmak bana çok mantıklı geldi” diyerek cevap vermişti. Petekkaya, kasap dükkanının başka şubelerini açacağını da söylemişti.
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KÜÇÜK OSMAN PATRON OLDU
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi, 6 yaşında ajans sahibi oldu.
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Eski manken olan babası Berkant ve annesi Sevgi Zincidi, oğullarının dizideki başarısının ardından İstanbul'da bir kast ajansı kurdu.
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KAZANDIM, KAZANDIRDIM, KAZANDIRACAĞIM
İzlenme rekorları kıran Recep İvedik serisiyle hatırı sayılır bir servet sahibi olan Şahan Gökbakar, yine kendi sektörüne yatırım yaptı.
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Gökbakar, Çamaşırhane adında bir yapım şirketi kurdu. Ünlü komedyen şirketinin mottosunu da "kazandım, kazandırdım, kazandıracağım" diyerek açıkladı.
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PAMPİŞ ÇAMAŞIRLARI KAPIŞILDI
Twitter'a koyduğu pozlarıyla olay olan Hilal Cebeci, takipçilerine seslenmek için kullandığı "panpişler" kelimesiyle ticarete de atıldı.
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Cebeci, Panpiş'i iç çamaşanı markası olarak kullanmak için başvuruda bulundu.
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AİLESİ İÇİN ŞİRKET KURDU
Dizi ve sinema filmlerinden kazandığı tüm gelirini ‘Baykon Endüstriyel Tartım Sistemleri’ ve ‘İstron Elektronik Teknolojileri’ adlı iki firmaya yatıran başarılı oyuncu, annesi ve babasıyla kurduğu şirketin yurt dışına açılmasını sağladı.
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Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’da şubeler açan Büyüküstün, gözlerini Ortadoğu’ya çevirdi. Arap ülkelerinde gördüğü ilgi sayesinde şirketinin başarılı olacağına inanan oyuncu, Dubai ve Suriye gibi yerlerde şirketinin faaliyet göstermesi için de düğmeye bastı.
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İŞ MAKİNELERİNE YATIRIM YAPIYOR
Türkiye’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un gelirinin bir kısmını iş makinelerine yatırdığı manşetleri süslemişti.
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Ersoy, 200-250 bin dolara dozerleri ve kepçeleri haftalığı 10 bin dolardan belediyelere ve müteahhitlere kiraya veriyor.
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Oyuncu-şarkıcı Hülya Avşar ticarette imzası bulunan isimlerden… Avşar’ın adını taşıyan siyah-beyaz tişörtler de uzun süredir piyasada... Avşar, konuyla ilgili “350 liraya beyaz tişört satılıyor, ben benzer tişörtü 19 liraya satıyorum." demişti.
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KAHVEHANESİ VAR
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla yıldızı parlayan Ersin Korkut kazancını ilginç bir alana yatırdı. Korkut; Beşitaş'ta bir mahalle kahvesi açtı.
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Müdavimleri buraya genellikle tavla ya da okey oynamak için gidiyor.
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SANATTAN KAZANDIĞINI TİCARETE YATIRDI
İbrahim Tatlıses, ticarete de el atıp bu alanda da çok başarılı oldu. Besteci, müzik yapımcısı ve sinema oyuncusu İbrahim Tatlıses, uzun süredir ticari alanda da faaliyet gösteriyor.
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Sanatçının Seyrantepe’de bir iş hanı, marketi, mağazası ve konfeksiyon fabrikası bulunuyor. Bunların haricinde; Cevahir Alışveriş Merkezi’nde solaryum salonu, Bodrum ve Kuşadası’nda oteli, gece kulübü, uçak ve taksi şirketi, villaları, Almanya Hamburg’ta fabrikaları da olduğu biliniyor. Tam bir kebap üstadı olan Tatlıses, bir ara bu işe de el atmıştı...
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ÇİKOLATA GÜZELLERİ
Oyuncu Rojda Demirer de ablası Ruken Demirer ile çikolata sektörüne el attı.
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İkisi de oyuncu olan Demirer kardeşlerin İstanbul'un Nişantaşı semtinde bir çikolata mağazası var.
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SESİYLE KAZANDIĞINI TİCARETE YATIRDI
Şarkıcı Sertab Erener ve sevgilisi Demir Demirkan’ın mortgage (ipoteğe dayalı uzun vadeli gayrimenkul satın alma sistemi) danışmanlığı ve inşaat alanında faaliyet gösteren bir şirketi var.
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Demirkan Yatırım İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret’ adını verdikleri şirketlerinin sermayesi 100 bin TL. İkili son kurulanlarla birlikte toplam 5 şirketin sahibi.
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KALIP ATÖLYESİ ALDI
Birçok şarkıcı gibi iş hayatında da başarılı olmak için kolları sıvayan Serdar Ortaç, kalıp atölyesi satın aldı.
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Gençliğinde babasının torna atölyesinde çalışan sanatçı, 1979’da kurulan ve plastik enjeksiyon alanında faaliyet gösteren ‘Sertaç Kalıp Atölyesi’ni satın aldı.
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GİRİŞİMCİLİK KISA SÜRDÜ
Mustafa Sandal, Bodrum’da bir otel açarak ticarete soyunmuştu. Bodrum’da ortağı Cüneyt Kurt ile ‘Mandal’ adında otel işleten Sandal, verdiği bir röportajda, “Otele bir müşteri gibi geliyorum. İmza atıyorum, çekiliyorum köşeme” açıklamasında bulunmuştu.
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Ancak ünlü popçunun hayalleri kısa sürdü. Sözleşme ikinci yılda fesh edildi.
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HEP TİCARET YAPMAYI HAYAL EDİYORDU
Verdiği röportajlarda, “Kafamda hep ticarete atılmak gibi bir düşünce vardı” diye konuşan Emrah, hayallerini gerçekleştirdi. Hayatının spor üzerine kurulu olduğunu söyleyen şarkıcı, iş dünyasına geçişini şu sözlerle anlatmıştı: “Bir gün Polat’ta spor yaparken bu fikir aklıma geldi. Teklifimi sundum. Polat Holding’le yaptığım karşılıklı görüşmeler sonucunda da, 2 milyon dolara bu kompleksi satın aldım.”
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Bir gayrimenkul yatırımı olduğu da bilinen Emrah’ın, ‘Emrah Müzik Yapım’ adında prodüksiyon şirketi de bulunuyor.
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BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK TESİSİ VAR
Şarkıcı Ebru Gündeş, ağabeyi Cengiz Kumartaşlıoğlu ile Tekirdağ Muratlı’da bir büyükbaş hayvan tesisine sahip.
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Gündeş neden besicilik sektörüne el attığını " Son dört yıldır yapmış olduğumuz araştırmalarda tarımın en akıllı ve en çok büyümekte olan iş sektörü olduğuna karar verdik. Bunun için birçok çiftlik ziyaretinde fizibilite çalışmaları yaptırdık. Sonunda da bu projeye başladık. Güntaş Tarım Hayvancılık’ adı altında çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyerek açıklamıştı.
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KEBAP KRALİÇESİ
Ünlü yorumcu Muazzez Ersoy da yiyecek sektöüne yatırım yaptı.
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Ersoy, İstanbul Maltepe'de et lokantası olarak hizmet veren üç katlı bir binayı satın alarak ünlü bir kebapçıyla ortaklığa girdi.
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ONUN PAVYON'U VAR
Gece hayatının önde gelen isimlerinden Cenk Eren tam 20 yıldır sahnelerde O da kazancını yine kendi sektöründe değerlendirmeye karar verdi.
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Eren, sahibi olduğu Piyasa ve ortak olduğu My Pavyon by Cenk Eren'le gece hayatına damga vurdu.
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ÜNLÜ GECE KULÜBÜNÜ SATIN ALDI
Ekranın en çok kazanan ünlülerinden Seda Sayan da gece hayatına yatırım yaptı.
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Sayan, İstanbul'un en eski ve ünlü gece kulüplerinden Etiler Şamdan'ı satın aldı.
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YİYECEK SEKTÖRÜNE YATIRIM
Ayça İnci de gösteri dünyasından kazandığını yiyecek sektörüne yatırdı.
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İnci, İstanbul'da bir çöp şiş restoranı açtı.
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KENDİ SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPTI
Ödüllü aktör İlker Aksum da yine kendi sektörüne yatırım yaptı.
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Aksum, kardeşiyle birlikte bir performans salonu işletiyor.
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Çıkardığı her albümle müzik piyasasında zirveye oturan popçu Kenan Doğulu, ticaretin de tam ortasında…
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Yılın yarısını Los Angeles’ta geçiren Doğulu, orada ‘Ken Love Yourself’ adlı bir giyim mağazası açmıştı. Sadece patronluk değil aynı zamanda tasarımcılığı da el atan şarkıcı, mağazadan sonra Los Angeles’ta bir de yapım şirketi kurdu.
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CİHANGİR DEĞİL SİNANGİR
Ünlü yönetmen Sinan Çetin neredeyse İstanbul'un Cihangir semtinin yarısından çoğuna sahip. Öyle ki "Artık orası Cihangir değil Sinangir" diye espriler bile üretiliyor.
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Cihangir'deki bir çok gayrimenkul Çetin'e ait.
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İddialara göre Ergen'in tam 60 tane taksi plakası var. Ama Ergen kısa bir süre önce boşanma davası öncesinde mal beyanında bulunmuş ve taksi plakaları olmadığını belirtmişti.