Magazin Haber Giriş: 18 Mayıs 2019 - 09:48 , 13 Nisan 2020 - 07:21

Ünlü oyuncu nostalji yaptı! 25 yıl önce

Bu fotoğraflardaki ünlüleri bir yerlerden gözünüz ısırıyor değil mi? Ama büyük olasılıkla ilk anda kim olduklarını çıkaramadınız. Bunlar sinema ve müzik dünyasının en tanınmış ünlüleri. Aradan geçen yıllar içinde öyle çok değiştiler hatta öyle güzelleştiler ki... İşte ünlülerin şaşırtan değişimi.



Fotoğraflar: Instagram