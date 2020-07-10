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GeriMagazin Ünlü oyuncu Naya Rivera'nın son paylaşımı yürek burktu: Annem göle atladı bir daha çıkmadı
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Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 09:59,

Ünlü oyuncu Naya Rivera'nın son paylaşımı yürek burktu: Annem göle atladı bir daha çıkmadı

Oğluyla birlikte gittiği göl gezisintisinde kaybolan ünlü oyuncu Naya Rivera'yı arama çalışmaları sürüyor.

Fotoğraflar: Mega, Splash News, Instagram

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1HENÜZ HİÇBİR İZ YOK
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HENÜZ HİÇBİR İZ YOK

Önceki gün, dört yaşındaki oğlu Josey Hollis ile birlikte California'daki Piru Gölü'ne giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Rivera, havadan ve sudan 100 kişiyi aşkın uzman bir ekip tarafından aranıyor. Ancak şu ana kadar Rivera'dan hiçbir iz bulunabilmiş değil.

2TEKNE KİRALADI
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TEKNE KİRALADI

Rol aldığı Glee dizisiyle ünlenen Naya Rivera, önceki gün oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti. Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı.

3ÇOCUK UYURKEN BULUNDU
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ÇOCUK UYURKEN BULUNDU

 O arada olanlar henüz net bir şekilde bilinmiyor. Saatler sonra küçük Josey, bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulundu. Ama o sırada Rivera'dan bir iz yoktu. 

4ANNEM GÖLE ATLADI VE BİR DAHA DÖNMEDİ
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ANNEM GÖLE ATLADI VE BİR DAHA DÖNMEDİ

Polis, olayla ilgili bir ipucu elde edebilmek için küçük Josey'in anlattıklarını da dinledi. Küçük çocuk polise "Annem göle atladı ve bir daha geri dönmedi" diyerek anlattı. 

5BABASINA TESLİM EDİLDİ
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BABASINA TESLİM EDİLDİ

Josey, annesinin kaybolmasından sonra polis tarafından babası Ryan Dorsey'e teslim edildi. Rivera ve Dorsey, 2014 yılında evlenip 2018 yılında boşanmıştı.

6CANSIZ BEDENİ BELKİ DE HİÇ BULUNAMAYACAK
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CANSIZ BEDENİ BELKİ DE HİÇ BULUNAMAYACAK

 Polis, Naya Rivera'nın büyük olasılıkla gölde boğulduğunu belirterek "Belki de cansız bedeni asla bulunamayacak" diye konuştu.

7SADECE İKİMİZ
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SADECE İKİMİZ

Bu arada Naya Rivera'nın kaybolmasından önce yaptığı son Instagram paylaşımı da yürek burktu. Rivera, oğluyla birlikte çekilen bir fotoğrafını "Sadece biz ikimiz" notuyla paylaşmıştı. 

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