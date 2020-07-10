Ünlü oyuncu Naya Rivera'nın son paylaşımı yürek burktu: Annem göle atladı bir daha çıkmadı

HENÜZ HİÇBİR İZ YOK Önceki gün, dört yaşındaki oğlu Josey Hollis ile birlikte California'daki Piru Gölü'ne giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Rivera, havadan ve sudan 100 kişiyi aşkın uzman bir ekip tarafından aranıyor. Ancak şu ana kadar Rivera'dan hiçbir iz bulunabilmiş değil.