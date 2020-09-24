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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 11:23 | 

Ünlü oyuncu mutlu haberi böyle duyurdu: Bebek geliyor bebek!

Gösteri dünyasının ünlüleri arasında mutlu haberleri sosyal medya üzerinden duyurmak yıllardır vazgeçilmeyen bir durum.

Instagram

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1MUTLULUKLARI OBJEKTİFTEN TAŞTI
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MUTLULUKLARI OBJEKTİFTEN TAŞTI

En çok duyurulan da nişan, evlilik ve bebek haberleri. Öyle ki birçok ünlü çift, dünyaya gelecek bebeklerinin haberini özellikle de Instagram üzerinden duyurmayı tercih ediyor.

2İLK BEBEK GELİYOR
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İLK BEBEK GELİYOR

İşte bunun son örneklerinden birini de 35 yaşındaki oyuncu Jessica Szohr sergiledi. Szohr, sevgilisi Brad Richardson ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini bu paylaşım ile duyurdu.

3ONLAR DA BÖYLE DUYURDU
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ONLAR DA BÖYLE DUYURDU

İki yıldır birlikte olan Jessica Szohr ile Brad Richardson, bebek haberini sosyal medyadan duyuran tek ünlü çift değil kuşkusuz. İşte bebek sahibi olacaklarını sosyal medyadan ilan eden ünlüler.

4EMMA ROBERTS- GARRETT HEDLUND
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EMMA ROBERTS- GARRETT HEDLUND

Emma Roberts bir süredir hakkında ortaya atılan hamilelik haberini bu paylaşımlarla doğruladı.

5SÖYLENTİLERİ DOĞRULADI
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SÖYLENTİLERİ DOĞRULADI

Roberts ve sevgilisi Garrett Hedlund, mutluluklarını böyle paylaştı.

6BEYONCE- JAY Z
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BEYONCE- JAY Z

Beyonce, eşi Jay Z ile ikiz bebeklerinin dünyaya geleceği müjdesini böyle verdi.

7ASHLEY TISDALE- CHRISTOPHER FRENCH
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ASHLEY TISDALE- CHRISTOPHER FRENCH

Ashley Tisdale ile Christopher French bebek haberini bu duygusal fotoğrafla duyurdu.

8OLIVIA WILDE- JASON SUDEIKIS
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OLIVIA WILDE- JASON SUDEIKIS

Olivia Wilde, eşi Jason Sudeikis ile ikinci bebeklerini beklediklerini bu paylaşımla duyurdu.

9KRISTIN CAVALLARI- JAY CUTLER
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KRISTIN CAVALLARI- JAY CUTLER

Kristin Cavallari ve Jay Cutler üçüncü bebek haberini bu pembe ayakkabılı pozla duyurdu.

10CIARA - RUSSELL WILSON
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CIARA - RUSSELL WILSON

Ciara'nın bebek haberini duyurduğu poz.

11EVA LONGORIA- JOSE BASTON
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EVA LONGORIA- JOSE BASTON

Bu da Eva Longoria ile José Bastón'ın oğullarının dünyaya geleceğini duyurduğu paylaşım.

12HILARIA BALDWIN- ALEC BALDWIN
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HILARIA BALDWIN- ALEC BALDWIN

Hilaria ve Alec Baldwin, gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi ünlülerinden biri. Şimdi beşinci bebekleri dünyaya gelen çift ikinci hamilelik haberini bu paylaşımla duyurmuştu.

13JESSICA ALBA
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JESSICA ALBA

Jessica Alba ve Cash Warren, üçüncü bebek haberini bu videoyla paylaştı.

14JESSICA BIEL- JUSTIN TIMBERLAKE
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JESSICA BIEL- JUSTIN TIMBERLAKE

Justin Timberlake ile Jessica Biel'in bebek mutluluğu.

15KEVIN JONAS VE DANIELLA JONAS
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KEVIN JONAS VE DANIELLA JONAS

Kevin Jonas ve eşi bebek haberini bu fotoğrafla sosyal medya üzerinden duyurdu.

16LIV TYLER- DAVE GARDNER
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LIV TYLER- DAVE GARDNER

Liv Tyler da üçüncü kez anne olacağının müjdesini bu pozla verdi.

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Nikki Reed ile Ian Sommerholder'ın bebek paylaşımı.

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Pink ikinci kez anne olacağının müjdesini böyle vermişti.

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