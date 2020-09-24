Ünlü oyuncu mutlu haberi böyle duyurdu: Bebek geliyor bebek!

En çok duyurulan da nişan, evlilik ve bebek haberleri. Öyle ki birçok ünlü çift, dünyaya gelecek bebeklerinin haberini özellikle de Instagram üzerinden duyurmayı tercih ediyor.İşte bunun son örneklerinden birini de 35 yaşındaki oyuncu Jessica Szohr sergiledi. Szohr, sevgilisi Brad Richardson ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini bu paylaşım ile duyurdu.İki yıldır birlikte olan Jessica Szohr ile Brad Richardson, bebek haberini sosyal medyadan duyuran tek ünlü çift değil kuşkusuz. İşte bebek sahibi olacaklarını sosyal medyadan ilan eden ünlüler.Emma Roberts bir süredir hakkında ortaya atılan hamilelik haberini bu paylaşımlarla doğruladı. Roberts ve sevgilisi Garrett Hedlund, mutluluklarını böyle paylaştı. Beyonce, eşi Jay Z ile ikiz bebeklerinin dünyaya geleceği müjdesini böyle verdi. Ashley Tisdale ile Christopher French bebek haberini bu duygusal fotoğrafla duyurdu. Olivia Wilde, eşi Jason Sudeikis ile ikinci bebeklerini beklediklerini bu paylaşımla duyurdu. Kristin Cavallari ve Jay Cutler üçüncü bebek haberini bu pembe ayakkabılı pozla duyurdu. Ciara'nın bebek haberini duyurduğu poz. Bu da Eva Longoria ile José Bastón'ın oğullarının dünyaya geleceğini duyurduğu paylaşım. Hilaria ve Alec Baldwin, gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi ünlülerinden biri. Şimdi beşinci bebekleri dünyaya gelen çift ikinci hamilelik haberini bu paylaşımla duyurmuştu. Jessica Alba ve Cash Warren, üçüncü bebek haberini bu videoyla paylaştı. Justin Timberlake ile Jessica Biel'in bebek mutluluğu. Kevin Jonas ve eşi bebek haberini bu fotoğrafla sosyal medya üzerinden duyurdu. Liv Tyler da üçüncü kez anne olacağının müjdesini bu pozla verdi. Nikki Reed ile Ian Sommerholder'ın bebek paylaşımı. Pink ikinci kez anne olacağının müjdesini böyle vermişti.