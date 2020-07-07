Ünlü oyuncu Miray Daner o dizide başrolmüş!
Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizi ve filmlerde izledik hatırlıyor musunuz?
Medcezir dizisiyle adını duyuran Miray Daner'in ilk kez Zil Çalınca dizisiyle kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Miray Daner, YouTube'ta yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. Merak edilenlerini ve bilinmeyenlerini anlatan Daner, samimi açıklamalarda bulundu.
İlk kez Zil Çalınca dizisiyle kamera karşısına geçtiğini belirten Daner şunları söyledi;
7 yaşımda oyunculuğa başladım. Beni sete annem getirip götürüyordu. Çocuk oyuncu olmak çok acayip bir şey setteyken herkes ‘benimle oyun oynuyor’ diye düşünmüştüm. İlk seçildiğimde o kadar heyecanlanmıştım ki anneme 'Annecim ne kadar para ödememiz gerekiyor' diye sormuştum. Çünkü çocuk aklımla bir şeye sahip olabilmem için bir para vermem gerekiyor diye düşünüyordum. İlk başrolüm ‘Zil Çalınca’ dizisindeydi. Disney Channel kanalında yayınlandı. Kariyerim öyle başladı...
ZİL ÇALINCA DİZİSİ KONUSU
Zil Çalınca, Disney Channel'ın kendi yapımı, Türk oyuncularla yapılan ilk Türk Disney Channel dizisidir. İlk gösterimini 23 Nisan 2012'de Disney Channel Türkiye'de yapmıştır. Konu olarak bir Lise'de tenefüs arasındaki 5 dakikada neler yapılabileceği anlatılmaktadır.
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