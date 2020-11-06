Ünlü oyuncu Melis İşiten: Çocuğu ile yalnız yaşayan annelerin yıkılma şansı yok
Oyuncu Melis İşiten hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu olan İşiten, kızı Ada ile ilgili konuşurken "Çocuğu ile tek olan annelerin yıkılma şansı yok" dedi. Başına ne gelirse gelsin durumu kabul ettiğini söyleyen güzel oyuncu, "Ben çok şükreden bir insanım ve hayatta daha kötü şeylerin olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.
Özel hayatı ile gündeme gelmemeyi tercih eden Melis İşiten hayatına birinin girip girmeyeceği konusunda ise, "Bakalım becerebilecek miyim bilmiyorum ama ilişki manasında arkasında durabileceğim bir şey girerse deklare etmek niyetindeyim" dedi. İşte çok konuşulacak cevapları...
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