Ünlü oyuncu Melis İşiten: Çocuğu ile yalnız yaşayan annelerin yıkılma şansı yok

* Eğleniyor musun üzülüyor musun?

Ben genel olarak çok eğleniyorum. Üzüleceğim bir şey olduğunda çok ağlıyorum mesela. Ama bir yerde bitiyor bu ve ertesi gün ağladığıma gülüyorum.



* Yansıtmıyorsun bunu. Tabii ki ağladığını görmeyelim ama bazı anlarda insan çok yıkılabiliyor. Örneğin; kötü bir durum olduğu zaman ben senin sosyal medya hesabına bakıyorum. Sen o sırada bir post paylaşmış oluyorsun ama konuyla alakası yok. O zaman ben Ferit olarak gerçekten çok güçlü bir karakter mi acaba diye düşünüyorum. Nasıl yapabiliyorsun yıpranmamayı?



Başıma ne gelirse gelsin durumu kabul ediyorum. Ben çok şükreden bir insanım ve hayatta daha kötü şeylerin olduğunu düşünüyorum. Bir kızım var, Ada. Yanımda, sağlığı çok iyi ve keyfimiz çok yerinde. Bu hayatta olan en kıymetli şey gibi geliyor bana. Bu yüzden güçlü kalmayı öyle becerebiliyorum. Çok üzülüyorum, haksızlığa uğruyorum, parçalanıyorum ve bunlar çok sık oluyor. O noktada da oldu ve bitti artık diye düşünüyorum. Bende yaşadığım kötü duyguların izi kalmıyor. O yüzden kimse Melis’e şunu yaparsam çok kızar diye düşünmüyor.