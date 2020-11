Ünlü oyuncu Melis İşiten: Çocuğu ile yalnız yaşayan annelerin yıkılma şansı yok

* YouTuber olmak her şeyi yapabilmeyi gerektirmeli mi gerçekten?



Bazıları müzik işini çok iyi yapıyor ve ben de dinliyorum. Ama bazılarına şeyi sormak istiyorum “Neden yapıyorsun?”. Öyle düşünürsen oyunculuk ta yapıyorlar. YouTube, oraya girdiğin zaman her şeyi yapabilmek anlamına geliyor gibi oldu. Başka bir taraftan da var olan yeteneğini göstermek için sonsuz bir an, sonsuz bir alan.