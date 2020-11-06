MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü oyuncu Melis İşiten: Çocuğu ile yalnız yaşayan annelerin yıkılma şansı yok
GeriMagazin Ünlü oyuncu Melis İşiten: Çocuğu ile yalnız yaşayan annelerin yıkılma şansı yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 16:42 | 

Ünlü oyuncu Melis İşiten: Çocuğu ile yalnız yaşayan annelerin yıkılma şansı yok

Oyuncu Melis İşiten hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu olan İşiten, kızı Ada ile ilgili konuşurken "Çocuğu ile tek olan annelerin yıkılma şansı yok" dedi. Başına ne gelirse gelsin durumu kabul ettiğini söyleyen güzel oyuncu, "Ben çok şükreden bir insanım ve hayatta daha kötü şeylerin olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Özel hayatı ile gündeme gelmemeyi tercih eden Melis İşiten hayatına birinin girip girmeyeceği konusunda ise, "Bakalım becerebilecek miyim bilmiyorum ama ilişki manasında arkasında durabileceğim bir şey girerse deklare etmek niyetindeyim" dedi. İşte çok konuşulacak cevapları...

2
Abone Olgoogle-news

* Sosyal medyada seni takip ederken empati kuruyor ve yakın çevrenden biriymiş gibi hissediyorum. Yazdığın yazıları okurken ne hissettiğini çok düşünüyorum. Bu paylaşımlarındaki duygusallığın yanı sıra çok eğlenceli ve güler yüzlü tarafını da bizimle paylaşıyorsun. Bu iki durum bir sıkışmışlık hali yaratmıyor mu?

Eğlenmem ve neşeli olmam benimle ilgili çok konuşulan konular arasında. Bazıları inanmıyor bazıları acı çektiğim için böyle olduğumu düşünüyor. Ben mücadele yöntemi olarak bunu tercih ediyorum. Başıma bir şey geldiğinde bunu yaşamayı istiyorum. Sen de biliyorsun röportaj yaptığımızda çok sağlıklı hissetmediğim bir dönemdi. Başıma bir durum geldiği zaman bununla nasıl dalga geçebileceğimi ya da nasıl neşelenebileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden hayata keyifli bir taraftan bakmak istiyorum. Kimisi buna inanmıyor kimisi tercih etmiyor. O yüzden bir sürü linç geliyor bana.

3
Abone Olgoogle-news

* Eğleniyor musun üzülüyor musun?
Ben genel olarak çok eğleniyorum. Üzüleceğim bir şey olduğunda çok ağlıyorum mesela. Ama bir yerde bitiyor bu ve ertesi gün ağladığıma gülüyorum.

* Yansıtmıyorsun bunu. Tabii ki ağladığını görmeyelim ama bazı anlarda insan çok yıkılabiliyor. Örneğin; kötü bir durum olduğu zaman ben senin sosyal medya hesabına bakıyorum. Sen o sırada bir post paylaşmış oluyorsun ama konuyla alakası yok. O zaman ben Ferit olarak gerçekten çok güçlü bir karakter mi acaba diye düşünüyorum. Nasıl yapabiliyorsun yıpranmamayı?

Başıma ne gelirse gelsin durumu kabul ediyorum. Ben çok şükreden bir insanım ve hayatta daha kötü şeylerin olduğunu düşünüyorum. Bir kızım var, Ada. Yanımda, sağlığı çok iyi ve keyfimiz çok yerinde. Bu hayatta olan en kıymetli şey gibi geliyor bana. Bu yüzden güçlü kalmayı öyle becerebiliyorum. Çok üzülüyorum, haksızlığa uğruyorum, parçalanıyorum ve bunlar çok sık oluyor. O noktada da oldu ve bitti artık diye düşünüyorum. Bende yaşadığım kötü duyguların izi kalmıyor. O yüzden kimse Melis’e şunu yaparsam çok kızar diye düşünmüyor.

4
Abone Olgoogle-news

* Çocuk sahibi olanlar, hayatında yaşadığı zorluğu çocuğuna sığınarak daha rahat aşabiliyor. Peki şunu sormak istiyorum. Ada yok ve sen bütün zorlukları tek yaşadın bugüne kadar. Bugün karşıma oturan Melis daha farklı olurdu ve bunu fark ederdik değil mi?

Kesinlikle daha farklı olurdu. Ama şu ayrımı da yapmak zorundayım. Daha güçlü olamayabilirdim ama daha fevri olabilirdim. Anne duruşumdan dolayı temkinli bir yanım var. Hatta ben kendime hep çift kişilik diyorum. Ada’yla farklı, öteki tarafla farklı bir dünyam var. Ama Ada olmasa daha rahat yıkılabilirdim. Çocuğu ile tek olan annelerin yıkılma şansı yok gibi geliyor bana.

* Sosyal medya paylaşımlarında çok aktif olan biri sosyal medyada aktif olacak anlamına gelmiyor. Paylaşımını yapar ve çıkar. Sen takip eder misin yoksa çeker misin kendini kenara?
Sosyal medyada vakit geçiriyorum ve seviyorum saatlerce keşfette dolaşmayı.

5
Abone Olgoogle-news

* Zihniyet ve mental anlamda belki farklılaşmamışsındır ama sanki Ada’ya daha fazla bağlısın. Onunla olan ilişkin daha iç içe geçti mi?

Tabii ki, daha da kuvvetlendi. Biz üç kişilik bir aileyiz ama aynı zamanda iki farklı aileyiz. Dolayısı ile iletişimimiz devam etse ve bağlarımıza zarar gelmese bile bizim Ada’yla baş başa bir yolculuğumuz var. Bu bizi kuvvetlendiren bir durum. Daha dürüstsün ve daha gerçek bir iletişimin var. Bundan iki sene önce ne yaşayacaksam dışarıda yaşayayım Ada’ya lanse etmeyeyim dediğin hiçbir şeyden kaçamıyorsun artık. Ada çünkü hep benim dibimde. Bir de beraber büyüyoruz artık. Anneliğime dair bir şey paylaşmıyorum, Biraz bunu değiştirdim.

* Neden?
Gelen eleştirilere çok açığım ben. Çünkü kötü şeyler yazanların yaşını, sebeplerini tahmin edebiliyorum ve empati yapabiliyorum. Ama boşandıktan sonra işin içine Ada ile ilgili hikayeler girmeye başlayınca orada benim bir ayarım kaçtı. İnsanlara kendini bu kadar açınca sosyal medyada gelen eleştirilere hiçbir şey diyemezsin. O zaman ben Ada ile ilgili daha az paylaşım yapayım dedim ve annelik ile alakalı öğüt vermeyi kestim.

6
Abone Olgoogle-news

* İnstagram postlarının altı uzun yazılar ve notlarla dolu. Uzun uzun anlatımlar yaparken Melis’in içinde çığlık atan şey ne?
Kendimi anlatıyorum. Orada bir sürü insana bir şeyler söylüyorum ama aslında kendime söylüyorum. Orada ayağa kalk ve güçlü ol dediğim an, benim en güçsüz olduğum an. Bu da böyle garip bir açıklama oldu.

* Seninle ilgili “Neden televizyonlar da görünmüyor? Tiyatro bilinçli seçim mi?” gibi sorular vardı. Galiba artık seni ekranlarda göreceğiz.
Tiyatro yapıyordum ve bana fazlasıyla yetiyordu. Malum süreçlerden dolayı artık yetmiyor. Şu anda sanatımızı icra edemiyoruz. Bizim işimizin bir diğer tarafı da ekran. Ada’da belli bir yaşa geldi ve biraz enerjimi ekrana vermeye karar verdim. Okuduğum işler arasında da en içime sinen iş o oldu.

7
Abone Olgoogle-news

* Projenin adı ne? Nerede çekilecek?
Adı Maraşlı, İstanbul’da çekilecek.

* Challenge kısmımıza geçelim yavaş yavaş, zaten orada da kırmızı alanlar olacak. YouTube’da izlerken en şaşırdığın video ne?
Youtuber olmanın verdiği başarı ve oluşturduğu kitle beni şaşırtıyor.

8
Abone Olgoogle-news

* YouTuber olmak her şeyi yapabilmeyi gerektirmeli mi gerçekten?

Bazıları müzik işini çok iyi yapıyor ve ben de dinliyorum. Ama bazılarına şeyi sormak istiyorum “Neden yapıyorsun?”. Öyle düşünürsen oyunculuk ta yapıyorlar. YouTube, oraya girdiğin zaman her şeyi yapabilmek anlamına geliyor gibi oldu. Başka bir taraftan da var olan yeteneğini göstermek için sonsuz bir an, sonsuz bir alan.

9
Abone Olgoogle-news

* En kahkaha attığın video?
Soğuk Savaş’a çok gülüyorum.

* En kıskanç?
Annem, beni kimseyle paylaşmak istemez.

* Paylaşacağı biri var mı?
Evet, var.

* En son en çok üzüldüğün şey neydi?
Ada’nın kendi doğum videosunu izlediği an.

10
Abone Olgoogle-news

* Haber değerin çok sanırım senin?
Bence hiç yoktu. Nasıl oldu o? (gülüyor)

* Boşanma sonrası özel hayatını koruyor olman merakı artırıyor muhtemelen.
Tiyatro gösterimin öncesinde kapıya magazinci geldi ama gösteri için değil. Bakalım ne malzeme vereceğim diye sanırım.

* Var mı peki?
Var tabii, ben de kendi hayatıma devam ediyorum. Bakalım becerebilecek miyim bilmiyorum ama ilişki manasında arkasında durabileceğim bir şey girerse deklare etmek niyetindeyim.

11
Abone Olgoogle-news

*Yakın zamanda var mı bir umut?
Şu an bir ilişkim yok.

* Çizdiğin imaj ve verdiğin his dolayısı ile özel hayatın olmamalı gibi düşünüyorum. Takipçilerinin tarafından bakıyorum duruma.
Tabii ki onlar istemiyor. Ama takipçiler tarafından bakarsan bir sürü şey hayal ediyorlar ve istiyorlar. O yüzden gerçek dünya öyle değil.

* Çoğu kişi öyle biliyor aslında ama doğrusu ……………….. .
Çoğu kişi beni biraz egolu zannediyor ama öyle değilim.

12
Abone Olgoogle-news

* Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?
Ben bir karar aldım. Sadece benim aldığım karar değildi ama etkiliydi. Bir gün bir şansım olsa ve ona bu kararı aslında onun mutluluğu, karşısına çıkabilecek zorluklar, karşısına çıkabilecek insanlar için nasıl bir kadın olması gerektiği ile alakalı ona örnek olmak için aldığımı anlatırım.

* Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin?
En olduğu hali ile. Başka bir şeye dönüşmesini istemeden, bana iyi gelen ve benim ona iyi geldiğim haliyle seviyorum.

13
Abone Olgoogle-news

* Sevdiğin için mi böyle kabul edebiliyorsun yoksa gerçekten insanları böyle mi kabul ediyorsun?
Benim sevme yöntemim bu. Çok aykırı insan da sevdim. Eğer hiç tahammül edemeyeceğim bir şey varsa yakınımda tutmuyorum uzaktan seviyorum.

* Dilediğin bir soruyu dilediğin bir kişiye 83 milyon insanın izlediği bir programda sorulma imkanı verildi. Bu kim olurdu ve ne sorardın?
Sana soruyorum. Melis İşiten’e ne sorardın?

* Bazı hisleri unutamadığını düşünüyorum doğru mu?
Yanlış, çok yanlış. Asıl istenen ve beklenen cevabı vermiş oldum.

14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi