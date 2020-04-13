Ünlü oyuncu Leyla Tanlar mezun oldu! Korona var tören yok!
Ünlüler hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte Türkiye'nin ünlülerinin lise ve üniversite yıllarına ait sosyal medya paylaşımlarından seçmeler.
Fotoğraflar:Instagram
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Leyla Tanlar, İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim almaya başlamıştı. 22 yaşındaki oyuncu diplomasını aldı.
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Korona nedeniyle tören düzenlenmedi. Leyla Tanlar’ı ilk tebrik eden de 201-2017 arasında yayınlanan ‘Paramparça’ dizisindeki meslektaşı Alina Boz oldu.
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ÜNLÜLER NEREDEN MEZUN?
Ünlüler hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte Türkiye'nin ünlülerinin lise ve üniversite yıllarına ait sosyal medya paylaşımlarından seçmeler.
Fotoğraflar:Instagram
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YOLUN AÇIK OLSUN!
Feraye Tanyolaç, oğlu Kaya Çilingiroğlu'nun mezun olduğunu sosyal medyadan duyurdu.
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Yorumcu Kaya Çilingiroğlu'nun Ferya Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kaya Çilingiroğlu ortaokulu bitirdi.Oğlunun mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Tanyolaç, 'Canım oğlum yolun açık, şansın bol olsun' notunu düştü.
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BİZ BU YOLA DÜN ÇIKMADIK
Oyuncu Mert Turak sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını '1996 Konak Belediye Tiyatrosu... “Biz bu yola dün çıkmadık gençler" notuyla paylaştı.
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Çukur dizisinde 'Selim' karakterine hayat veren oyuncu Öner Erkan'ın da yer aldığı kare sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri ikiliye 'dostluğunuz daim olsun' yorumunda bulundu.
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HEPSİ ÜNLÜ OLDU
Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
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Gözde Kansu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Yıl 1998 aynı geminin tayfaları' notuyla paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu.
Fotoğrafta yer alan Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu, Müjde Devrim, Rıza Kocaoğlu, Öner Arkan'ı ve diğer ünlü isimleri gören takipçileri 'Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
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ESKİ DEFTERLER ARASINDA
Ünlü oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın, yıllar önce üniversite okurken kullandığı kimliğinde yer alan fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.
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Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde okurken kullandığı öğrenci karnesindeki siyah- beyaz fotoğrafını "Eski defterler arasında bir Nilüfer" mesajıyla paylaştı. Açıkalın'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.
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MESLEĞE İLK ADIMIMDI BU KAPI
Oyuncu Serhan Onat, artık "diplomalı" bir oyuncu. 26 yaşındaki Onat, diplomasını aldıktan sonra okulunun önünde çektirdiği pozunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
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Onat: "Şaşkınım. Okuluma gelip diplomamı aldım bugün. Benim için uzun ve meşakkatli geçen bu yolculuğun her anı dolu dolu geçti. Hem çalıştım hem okudum. Bugüne kadar bir çok projede yer almamı nice güzel yönetmenlerle çalışıp bir çok karaktere hayat vermemi sağladı bu okul. Burada öğrendiklerimle daha nice hikayelere karışacağım. Mesleğime ilk adımımdı benim bu kapı. Yolculuğumda bana yoldaş olan, bilgilerini benimle paylaşan başta hocalarım olmak üzere, tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yaşasın tiyatro" notunu yazdı. Genç oyuncunun bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Aslına bakılırsa bu ünlüyü tanımak çok da zor olmasa gerek. Çünkü zaman onu fazla değiştirmemiş. Belki saçlarına aklar düştü, biraz yaş aldı ama yüz çizgileri neredeyse aynı kalmış. Tanıdınız mı Instagram'da geçmişe özlem fotoğraflarının yayınlandığı "tbt" günü paylaşımlarına katılan bu ünlüyü?
Fotoğraflar: Instagram
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O ünlü günümüzün usta oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Hamdi Alkan.
Alkan; Instagram sayfasında geçmişe döndü ve "#tbt mi dediniz..1985 Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenciyim.." notuyla bu paylaşımı yaptı. Alkan'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bazı takipçileri de kazağını beğendiklerini belirtti.
Fotoğraflar: Instagram
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HUKUK FAKÜLTESİ YILLIĞI
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu televizyoncu Armağan Çağlayan nostalji yaptı.
Fotoğraflar: Instagram
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Okul yıllığından bir kareyi sosyal medyada paylaşan Çağlayan altına şu notu düştü; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yıllığı. 1987 #tbt
Fotoğraflar: Instagram
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EN BÜYÜK HEDİYESİ EŞİM
Geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasında ter döken Merve Aydın, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Aydın, mutluluğunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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"Uzun bir serüvenin sonuna geldik🤩 inanılmaz mutluyum. Bu 11 yıllık süreçte Marmara Üniversitesi'nin bana en büyük hediyesi sevgili eşim oldu. Emina Gölgeci'yi de unutamam. Şimdi birlikte mezunuz."
Fotoğraflar: Instagram
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"Başta annem, babam, kardeşim olmak üzere sevgili eşime, arkadaşlarıma benim için çok değerli olan canım bitanecik hocama ve değerli hocalarımın hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz okulumu çok seviyorum ve en fazla bu kadar uzatabildim... Her şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da bir sonu vardı ve artık mezunum..."
Fotoğraflar: Instagram
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16 yıl önce oyuncu Suat Sungur ile nikah masasına oturan Ahu Sungur 2005 yılında anne olmuştu. Çift oğullarına Ege adını vermişti.
Fotoğraflar: Instagram
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Geçtiğimiz aylarda 14 yaşına basan Ege, ortaokuldan mezun oldu. Oğullarının heyecanına ortak olan ünlü çift mezuniyet töreninden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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Ahu Sungur bu fotoğrafı; 'Mezun oldu gönlümün efendisi' notuyla yayınladı.
Fotoğraflar: Instagram
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Mor ve Ötesi Grubu’nun solisti Harun Tekin lise yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yakın arkadaşı Kerem Kabadayı yıllar önce çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Tekin, altına şunları yazdı;
Fotoğraflar: Instagram
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Alman Lisesi’nin festivalinde çalacağız diye bir arşivleri karıştırdık. Kerem (kabadayı) buldu, çıkardı bunu. 2 gündür bu resme bakıp gülümsüyorum ara ara. Alman Lisesi bahçesindeyiz, lise 3 bitiyor, bir yıl daha var yani mezuniyete, birkaç hafta sonra bir stüdyo kaydına gireceğiz ama bestelerimiz kaybolmasın, ilerde dinletir eşe dosta hava atarız diye. Albüm filan asla yok planlar arasında. İyi de çalmıyoruz üstelik, yani bu yüzümüzdeki öyle biz inanılmaz bir müzik grubuyuz filan ifadesi de değil. Neşe bu. Daha sonra zaman zaman kaybettiğimiz, zaman zaman kaybetmek için de elimizden geleni yaptığımız, sonra ama hep bir şekilde yeniden bulduğumuz neşe aslında. Başka her şeyin bir yan etki olduğunu hatırlatan, oyun oynayan çocukların neşesi. Oyunumuz, ve neşemiz daim olsun.
Fotoğraflar: Instagram
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Oyuncu Civan Canova okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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Bugüne özel 'tbt' yapan ünlü oyuncu 'kolej günleri' notuyla bu fotoğrafını yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma ‘çok yakışıklıymışsınız Civan Bey’ yorumları yapıldı.
Fotoğraflar: Instagram
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Oyuncu Aslı Enver, lise arkadaşlarıyla buluştu.
Fotoğraflar: Instagram
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Oyuncu Aslı Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Instagram
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Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver, Sözen ve Nilay Sorguven eski günleri yâd etti. Sosyal medya sayfalarından bu fotoğrafları paylaşan grup altına '2000-2019... Pilav günü' notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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Ünlü şarkıcı Emre Aydın, Isparta'ya gitti. Okulunu ziyaret eden Aydın, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına bu notu düştü:Sonradan ortaokul olmuş.Halbuki kendisi ilkokulumdur!
Fotoğraflar: Instagram
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Ünlü oyuncu Ceyhur Fersoy, lise yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp altına bu notu düştü: Sene 1999 Yer:Moda Özel Bem Lisesi Sınıf:10TM
Fotoğraflar: Instagram
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Oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı... Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Begüm Kütük altına "#tbt❤️ Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü...
Fotoğraflar: Instagram
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Kenan Doğulu, Türk Eğitim Vakfı'nın gençlere burs sağlamak için düzenlediği "Neydim ne oldum" kampanyası için lise mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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Kenan Doğulu'nun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.
Fotoğraflar: Instagram
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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan 37 yaşındaki oyuncu Mert Fırat'ın üniversite fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Fotoğraflar: Instagram
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Mert Fırat'ın hocası Elif Çongur, fotoğrafı "Ev toplarken toplamayı bırakıp kutularda bulduğun fotoğraflara dalıyorsun bir süre. Kafandaki kep bizim sahnenin siyahında kaybolmuş ama cübbe omuzda" notuyla paylaştı. Mert Fırat da fotoğrafa yorum yaparak 'Sahnenin siyahında bir süre kaybolur, bir gecenin siyahında geri döneriz hocam. Sayenizde' dedi.
Fotoğraflar: Instagram
39
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Mehmet Ali Erbil paylaştığı fotoğrafla nostalji yaptı. Takipçilerini yıllar öncesine götüren Erbil'in fotoğrafı büyük ilgi gördü.
Fotoğraflar: Instagram
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda öğrenciyken çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Haluk Bilginer, Cüneyt Çalışkur ve Faik Ertener'in yer aldığı kareyi 'Konservatuvar yılları; mahşerin dört atlısı' mesajıyla yayınlayan Erbil'in fotoğrafı büyük ilgi gördü. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları 'Yıllar Haluk Bilginer ve size yaramış, Mehmet Ali Bey' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
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Mehmet Ali Erbil, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Gülenay Kalkan, Zuhal Olcay, Derya Baykal ve Melek Balkay gibi ünlü isimlerle aynı sınıfta okumuştu.
Fotoğraflar: Instagram
42
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Mehmet Ali Erbil, Instagram sayfasında çok eskilerden gelen siyah- beyaz bir fotoğrafa yer verdi. Ünlü oyuncunun "Konservatuvar yılları ; en sağdaki kız gibi olan benim" notuyla paylaştığı bu fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Fotoğraflar: Instagram
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Erbil'in bir takipçisi ilk anda fotoğrafta tanıdık aradığını, bir türlü bulamadığını ama sonra notu okuyunca çok şaşırdığını belirterek "O saçlar ne" yorumunu yaptı.
Erbil'in takipçilerinin çoğu ünlü oyuncuyu ilk anda tanıyamadıklarını, yazıyı okuduktan sonra da çok şaşırdıklarını itiraf etti.
Fotoğrafta grubun önünde oturan kişi de bir başka ünlü Selçuk Yöntem.
Fotoğraflar: Instagram
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" Güldür Güldür " oyuncularından Özgür Aydın, sosyal medya hesabından üniversite yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Özgür Aydın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü'nden mezun...
Fotoğraflar: Instagram
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Ünlü sunucu Jülide Ateş eski günleri yâd etti!
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Jülide Ateş sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp 'Gülay Barbarosoğlu, hep sevgi ve saygıyla hatırlayacağız...' mesajını yazdı.
Fotoğraflar: Instagram
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Ekranların sevilen oyuncusu Sadi Celil Cengiz, okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Yakışıklı oyuncu bu fotoğrafının altına 'Ordu Fen Lisesi yatakhanesi. Soldaki poz kesen de ben' mesajını yazdı.
Fotoğraflar: Instagram
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Oyuncu Nurseli İdiz, 25 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü yarıda bırakmıştı, aftan yararlanarak geçtiğimiz yıl yeniden okula dönenen İdiz, geçen sene mezun oldu.
25 yıl sonra mezun olan oyuncu sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: Bugün farklı bir gün dünden. Bilgi birikimimi, sanat anlayışımı duyumsatan bölümüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Yepyeni bir açılım kazandıran bölümüm için çalışmalıyım. Sanat - Kültür - İnsan, benim yeni söylemim. Kültürlülük özelliğinden beslenen ülkemden asla vazgeçemem.
Fotoğraflar: Instagram
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Mustafa Denizli'nin eski eşi Çiğdem Kayalı'dan olan kızı Lal Denizli, Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu.
Fotoğraflar: Instagram
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Okulda düzenlenen törende kep fırlatıp, diplomasını alan Lal'i annesi Çiğdem Kayalı, ablası Selin Denizli, kuzenleri Ceylan, Emre Çapa yalnız bırakmadı.
Fotoğraflar: Instagram
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Şarkıcı Yaşar, lise yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Özel Yeni Lise' mezunu olan şarkıcı fotoğrafın altına "Bugün nostalji günü" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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Yakışıklı oyuncu Emre Kızılırmak master yaptı.Sosyal Bilimler Enstitüsü Film ve Drama Anabilim Dalı İleri Oyunculuk Bölümü’nde master programını tamamlayan ünlü oyucu paylaştığı bu fotoğrafın altına ‘Bugün mezun oldum. Çok mutluyum.. Genel Sekreterimiz Fügen Çamlıdere her zaman yanımızdaydı, mezuniyetimde de beni yalnız bırakmadı. Derslerini aldığım tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bölümden mezun olan arkadaşlarımın da yollarının açık olmasını diliyorum.
Fotoğraflar: Instagram
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Boğaziçi Üniversitesi’nden 2014 yılında mezun olan Fahriye Evcen’in okul yıllığı ortaya çıktı. Tarih bölümünü bitiren ünlü oyuncu, yıllık için kepli poz verdi. Ancak yıllıkta oyuncuya ayrılan bölüme hiçbir arkadaşının yorum yazmaması dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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Gamze Özçelik, “Öğrenmenin yaşı yok” deyip İstanbul Business School’a master için kayıt yaptırdı. ‘Marka Yönetimi ve Pazarlama’ konusunda eğitim alacak olan güzel oyuncu, Bilgi Üniversitesi’nden mezun olmuştu.
Fotoğraflar: Instagram
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Esra Eron, ünlü şarkıcı Sıla ve oyuncu Zeynep Beşerler yıllar önce çekilmiş fotoğraflarını Twitter’da paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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Arkadaşlıklarının çocukluk yıllarına dayandığını söyleyen Eron, fotoğraflara “Sıla benim yeni kankam değil, 23 yıllık dostum, kardeşim, arkadaşımdır. Bizim kız grubumuz 23 yıllıktır, gece gezmelik değil” notunu düştü. Esra Eron, Sıla ve Zeynep Beşerler İzmir Teyfik Fikret Lisesi'nden mezun oldu.
Fotoğraflar: Instagram
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Ünlü sunucu Esra Erol’un lise yıllarına ait bir fotoğrafı fan sayfası tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta öğretmenin yanında yer alan Erol, Kız Lisesi ‘Çini Seramik’ mezunu.
Fotoğraflar: Instagram
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Bir dönem kendisinin de okuduğu Ankara Bahçelievler Ortaokulu öğrencileri Hülya Avşar’a okul yıllarına ait bir fotoğraf hediye etti.
Fotoğraf karşısında duygulanan ünlü oyuncu ‘Ankara'da Yetenek Sizsiniz çekiminde okuduğum Bahçelievler Ortaokulu öğrencilerinin bana hediyesi. Gözlerim doldu’ iletisini paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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Adını Feriha Koydum dizisiyle ilk başrolünü üstlenen Çağatay Ulusoy, Halkalı Ticaret Meslek Lisesi mezunu. Cansel Elçin ile bu fotoğrafı çektirdiğinde de lise öğrencisiydi.
Fotoğraflar: Instagram
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Ulusoy daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde peyzaj bölümünde okudu ve oyunculuk dersleri aldı.
Fotoğraflar: Instagram
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Beren Saat, TED Ankara Koleji'nden mezun oldu.
Sonra da Başkent Üniversitesi'nde işletme eğitimi almaya başladı.
Fotoğraflar: Instagram
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Mankenlikten şarkıcılığa geçen Demet Akalın Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu.
Fotoğraflar: Instagram
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Teoman Yakupoğlu, Ataköy Lisesi'nden mezun oldu.
Yükseköğrenimini de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.
Fotoğraflar: Instagram
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Funda Arar, Adapazarı Ali Dilmen Lisesi'nde okudu.Sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sınavını ilk 5'in içine girerek kazandı. Arar bir süre de müzik öğretmenliği yaptı.
Fotoğraflar: Instagram
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Burak Özçivit Kazım İşmen Lisesi'nden mezun.
Sonra da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nde eğitim gördü.
Fotoğraflar: Instagram
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Serenay Sarıkaya, Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun oldu.
Fotoğraflar: Instagram
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Kenan Doğulu, İstanbul Kültür Koleji'nden mezun oldu.
ABD'de, New Hampshire eyaletinde, Hesser College'da “Communication” sertifika programını bitirdi. Ardından L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı. Daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de, Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.
Fotoğraflar: Instagram
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Kıvanç Tatlıtuğ, ortaöğrenimini Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladı. 1997'de babası kalp ameliyatı geçirince ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. İstanbul Kalamış Lisesi'nden mezun oldu.Sonra da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde okumaya başladı.
Fotoğraflar: Instagram
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Bade İşçil'i kamuoyu Mahsun Kırmızıgül'ün "liseli sevgisili" olarak tanımıştı. Basının peşinde koştuğu İşçil ilk kez de Nişantaşı Kız Lisesi’nden mezuniyetinde görüntülenmişti.
İşçil, Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.
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Pınar Altuğ liseyi Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okudu.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'ne girdi. 1994 yılında Miss Turkey seçildi ve üniversite eğitimini bıraktı.
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Sarp Levendoğlu da Saint Benoit Lisesi’nden mezun oldu.
Ardından da Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'ne girdi. Kültür Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu
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Hazal Kaya liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okudu.
Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi Performans Bölümü'nde öğrenci.
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Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunu.
Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği Bölümü'ne girdi. Ancak, oyunculuk nedeniyle kaydını dondurdu.
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Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi'nden mezun.
Kenter Tiyatrosu’nda aldığı eğitimin ardından 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.
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Halit Ergenç, Beşiktaş Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.
1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'ne girdi. Ama okuldan ikinci yılden ikinci senikinci yılında okuldan ayrıldı. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nü bitirdi.
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Nejat İşler, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nü kazanan Nejat İşler, askerlik için bölümü okumaktan vazgeçti. Ama yıllar sonra Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı'nı bitirdi.
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Berrak Tüzünataç, Koç Özel Lisesi'nden mezun oldu.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okudu