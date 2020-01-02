Ünlü oyuncu kural bozdu! Aşkını ilan etti

Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor. Eşlerine ya da sevgililerine duydukları aşkı soyal medya aracılığıyla dünya aleme duyuruyorlar.
İşte Türkiye'nin ünlü genç kuşak çiftlerinin aşk dolu paylaşımları.
Fotoğraflar: Instagram
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Oyuncu Rıza Kocaoğlu gönlünü set arkadaşı Hazal Subaşı'ya kaptırdı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift kural bozdu. Kocaoğlu sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı.
2
Abone Ol
Oyuncu Rıza Kocağolu ile sevgilisi Hazal Subaşı'ndan aşk pozu geldi. Kocaoğlu, sevgilisi Hazal Subaşı ile ilk kez fotoğraf paylaştı.
Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu - Hazal Subaşı çifti, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.
3
Abone Ol
Ancak Rıza Kocaoğlu kural bozdu! Sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı.
Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Kocaoğlu, aşkını sosyal medyadan ilan etti.
4
Abone Ol
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile çekildiği selfie fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.
Evcen, fotoğrafın altına da "Aşkım" notunu yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
5
Abone Ol
Oyuncu Bülent Şakrak meslektaşı Ceyda Düvenci ile 2015 yılında Kazdağları'nda gerçekleşen bir törenle nikâh masasına oturmuştu.
6
Abone Ol
Çift kısa bir süre sonra bebekleri Ali'yi Amerika'da kucağına almıştı. Birbirlerine olan aşklarını sık sık sosyal medyada dile getiren mutlu çift eski günlerini yâd etti.
7
Abone Ol
Bülent Şakrak sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği bu fotoğrafı 'Gene bir koruma ordusu ile New York sokaklarını turlarken' mesajıyla paylaştı.
8
Abone Ol
Şakrak'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
9
Abone Ol
Hande Soral ile İsmail Demirci, Paris'te romantizmin doruğuna çıktı.
10
Abone Ol
Fransa'ya giden oyuncu çift, çıktıkları gezintide bol bol fotoğraf çekti. Demirci'nin Soral'ı öpücük yağmuruna tuttuğu bu kare "Maşallah" dedirtti.
11
Abone Ol
Ünlü çiftin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
12
Abone Ol
Oyuncu Can Nergis, geçtiğimiz aylarda Sırp model sevgilisi Jelena Milosavjevic'le yurt dışında sessiz sedasız evlenmişti.
13
Abone Ol
Evlendikten bebekleriyle birlikte sonra Türkiye'de yaşamaya karar veren çift birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan bir kez daha ilan etti.
14
Abone Ol
Jelnen Nergis, eşiyle aşk tazelerken çekildiği bu fotoğrafı 'seni seviyorum' notuyla instagram hesabından paylaştı.
15
Abone Ol
Can Nergis ve Jelena Nergis ilk bebeklerini bir süre önce kucaklarına almıştı.
16
Abone Ol
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses sevgilisine aşkını sosyal medya hesabından duyurdu.
17
Abone Ol
Tatlıses, geçen yazdan beri beraber olduğu sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye aşkını bu sözlerle duyudurdu; "İçin içine sığmıyor. Şehrin en aydınlık, en ferah meydanlarına vuruyorsun kendini, yüreğindeki sıkışıklığa çare olmuyor. Koca koca meydanlar dar geliyor. Bu ne acayip ruh hali diyorsun. Tanımlayamadığın karmakarışık mutluluklar içindesin. Bir o kadar da korkak. Bir yanınla bu tarifsiz mutluluğun tadını çıkarmak istiyorsun, diğer yanın ‘’ya bu mutluluk elimden uçup giderse’’ diye endişeli ruh hallerine sevk ediyor seni. Onun yüzünden başka hiçbir yüzü görmek istemiyorsun, onun sesinden başka hiçbir sesi duymak istemiyorsun. Anlamsız kalabalıkların içinde haykıra haykıra bağırıp içini dökmek istiyorsun. Bütün hayat tek bir anın içine hapsoluyor. Bütün zaman tek bir noktadan ibaret gözüküyor. Hayatın tek anlamı, onun olduğu yerlerde, onun olduğu zamanlarda bulunabilmekten ibaret oluyor. Şaşkınsın, mutlusun, huzurlusun, huzursuzsun, endişelisin. Hepsi bir arada. Aynı anda bütün duyguları yaşayabiliyorsun. Yıllar önce sevgili Babam sanki o şarkıyı bana söylemiş. ‘’Sen aşıksın arkadaş’’. Aşkın tarifinin bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmezdim. Söylemesi kolay ama yaşaması çok başka. Evet bütün bunların sebebi Yasemin. Hayat Yasemin, dünya Yasemin, mana Yasemin. Böylesi güzel duyguları bana yaşattığın için çok teşekkür ederim Yasemin. Seninle her şey çok güzel…"
18
Abone Ol
Burcu Biricik, kocası Emre Yetkin ile çektiği bu pozunu "sol yanına dokundum" notuyla paylaştı.