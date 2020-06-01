MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü oyuncu koronavirüs nedeniyle komada: Hala bir mucize bekliyorum!
GeriMagazin Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle komada: Hala bir mucize bekliyorum!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 17:29,

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle komada: Hala bir mucize bekliyorum!

Koronavirüse yakalanan ve tam 60 gündür yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncunun eşi "hiç durmadan dua ettiğini ve bir mucize olmasını beklediğini" belirtti.

INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1GELİŞMELERİ PAYLAŞIYOR
Abone Olgoogle-news

GELİŞMELERİ PAYLAŞIYOR

Rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınan 41 yaşındaki Nick Cordero, koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Daha önce virüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle sağ bacağı kesilen Cordero'nun eşi Amanda Kloots, sosyal medya hesabından eşinin sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri paylaşıyor. 

2LÜTFEN BİR MUCİZE OLSUN
Abone Olgoogle-news

LÜTFEN BİR MUCİZE OLSUN

İki aydır komada olan Cordero'nun eşi Kloots, önceki gün de eşiyle birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak "Bir mucize olması için dua ediyorum" diye yazdı.

3HER ZAMANKİNDEN ÇOK ÖZLEDİM
Abone Olgoogle-news

HER ZAMANKİNDEN ÇOK ÖZLEDİM

Amanda Kloots, kocasının geçen şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde kendisine "Gelecek belirsiz, yol ise çok açık değil. Ama sen yanımda olduğun sürece bütün yolları korkusuzca yürürüm" dediğini hatırlatarak "Bugün 60'ncı gün ve ben onu her zamankinden daha fazla özledim" diye yazdı.

4SÜREKLİ DUA EDİYORUM
Abone Olgoogle-news

SÜREKLİ DUA EDİYORUM

Amanda Kloots, sürekli dua ettiğini ve bu duaların bazen umulmadık bir şekilde cevap bulduğunu da belirtti sosyal medya sayfasının "hikayeler" bölümünde yaptığı paylaşımda.

5BACAĞI KESİLMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

BACAĞI KESİLMİŞTİ

Tiyatronun saygın ödüllerinden Tony'ye de aday gösterilen Nick Cordero'nun sağ bacağı geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle kesilmişti.

6KÜÇÜK BİR ÇOCUKLARI VAR
Abone Olgoogle-news

KÜÇÜK BİR ÇOCUKLARI VAR

Cordero ile Amanda Kloots, 2017'de evlendiler. Çift kısa bir süre önce bir bebekleri dünyaya geldi.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi