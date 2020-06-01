Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle komada: Hala bir mucize bekliyorum!
Koronavirüse yakalanan ve tam 60 gündür yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncunun eşi "hiç durmadan dua ettiğini ve bir mucize olmasını beklediğini" belirtti.
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GELİŞMELERİ PAYLAŞIYOR
Rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınan 41 yaşındaki Nick Cordero, koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Daha önce virüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle sağ bacağı kesilen Cordero'nun eşi Amanda Kloots, sosyal medya hesabından eşinin sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri paylaşıyor.
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LÜTFEN BİR MUCİZE OLSUN
İki aydır komada olan Cordero'nun eşi Kloots, önceki gün de eşiyle birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak "Bir mucize olması için dua ediyorum" diye yazdı.
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HER ZAMANKİNDEN ÇOK ÖZLEDİM
Amanda Kloots, kocasının geçen şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde kendisine "Gelecek belirsiz, yol ise çok açık değil. Ama sen yanımda olduğun sürece bütün yolları korkusuzca yürürüm" dediğini hatırlatarak "Bugün 60'ncı gün ve ben onu her zamankinden daha fazla özledim" diye yazdı.
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SÜREKLİ DUA EDİYORUM
Amanda Kloots, sürekli dua ettiğini ve bu duaların bazen umulmadık bir şekilde cevap bulduğunu da belirtti sosyal medya sayfasının "hikayeler" bölümünde yaptığı paylaşımda.
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BACAĞI KESİLMİŞTİ
Tiyatronun saygın ödüllerinden Tony'ye de aday gösterilen Nick Cordero'nun sağ bacağı geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle kesilmişti.
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KÜÇÜK BİR ÇOCUKLARI VAR
Cordero ile Amanda Kloots, 2017'de evlendiler. Çift kısa bir süre önce bir bebekleri dünyaya geldi.