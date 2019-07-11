Demet Akalın itiraf etti: 'Boş ver' dedim ama...

Bir çok ünlü isim daha iyi görünmek için photoshop'a başvuruyor...
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Demet Akalın, sosyal medya hesabından Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününde çekilen bir karesini paylaştı.
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Belini photoshop ile incelttiği görülen ve kolunu yamultan Akalın, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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Açıklama geldi
Bir anda gündem olan fotoğrafın ardından Demet Akalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fotoğrafının üzerinde oynandığını kabul eden ünlü şarkıcı, ‘Özlem illa düzelteyim’ dedi. Ben ‘dur abla boş ver derken! Elini!!! Bu ne!’ mesajını paylaştı.
Ayvalık’ta tatil yapan Müjde Uzman’ın paylaşımı olay oldu.
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Ünlü oyuncu göbeğine photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulma çalışırken bikinisi üzerinde fazla oynayınca kendini ele verdi.
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Yanlışlıkla göbek kısmını bikinisiyle kapatan ünlü oyuncunun bu fotoğrafı dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.
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Ebru Şallı, mayolu fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Şallı'nın fotoğraflarında incelen beli ve uzayan bacakları dikkatlerden kaçmadı.
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Takipçileri fotoğrafların altına "Bacak uzatma fazla kaçmış" yorumunu yaptılar.
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Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Instagram'da yapılan photoshop hilelerine paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
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"Bu fotoğrafı telefondaki fotoşop uygulamalarından biriyle 5 dakikada falan bu hale getirdim, ikinci fotoğraf onun orijinali... Instagram’da gördüğümüz o güzel kadın bile aslında o gördüğümüz kadın olmuyor çoğunlukla."
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"Gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymaya çalışırken kendimizi sevmeyi unutuyoruz bazen, o sevginin önemini hem kendime hem de size hatırlatmak istedim, naçizane... (Fark yok ya da çok az fark var demişsiniz, bu yapılan müdahaleler işte tam da fark yok gibi hissettiriyor bize, ama aslında o küçük farklar bizde gerçeküstü güzellik algısını yaratıyor. “Her halinle güzelsin.” demişsiniz ya, işte o hepimiziz.)"
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Özge Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Saadiyat Adası'na tatile gitti.
INSTAGRAM
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Ünlü manken Özge Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatile gitti. Sosyal medya hesabından birbirinden renkli kareleri paylaşan Ulusoy'un son fotoğrafı olay oldu.
INSTAGRAM
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Bikinili pozunu paylaşan Ulusoy'un karın bölgesinde oluşan deformasyon takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ulusoy'un verdiği pozdan dolayı böyle bir görüntü olduğunu savunurken, bazıları da 'aşırı zayıfladığı için vücudunda bozulma meydana gelmiş' yorumunda bulundu.
INSTAGRAM
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Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Ezgi Mola'nın son paylaşımıyla olay oldu.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Sevilen oyuncu Ezgi Mola 'fotoğraflarında photoshop uygulaması kullanıyorsun' diyen takipçilerine esprili bir pozla cevap verdi.
Fotoğrafın orijinal halini ve photoshop'lu halini birlikte yayınlayan ünlü oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü.
Hayranları da 'Ezgi Hanım photoshop’u fazla kaçırmışsınız' esprileriyle ünlü oyuncuya takıldı.
INSTAGRAM
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2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Instagram sayfasından ilginç bir paylaşım yaptı.
Cemre, birçok ünlünün aksine photoshop yöntemiyle kendini şişmanlattı.
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Cemre Kemer, paylaşımının altına 'Hadi bakalım bundan sonra her fotoda fotoşopla şişmanlatacağım kendimi. Hadi gülelim biraz. Bunu neden yaptım bknz: Tüm fotolar ve yorumlarıma' notunu düştü.
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Photoshop'lu fotoğraf paylaşma modasına 'Öyle Bir geçer Zaman Ki' dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Güleç de uydu.
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Güleç, deniz kıyısında çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Ünlü oyuncu fotoğrafını paylaşmadan önce belini inceltti, vücuduna üçgen bir görünüm kazandırdı. Güleç'in fotoğrafını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı!
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Pilates eğitmeni sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile Bodrum'da tatil yapan Celil Nalçakan, fazla kilolarıyla ilgili yapılan eleştirilere esprili bir yanıt verdi.
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Instagram'da photoshop'lu fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu düştü:
"Sabah çıkan haberlere çok üzülüp, saatlerce pilates yaptık ve amacımıza ulaştık! Ah be abiler, şişman olsan ne olur zayıf olsan ne olur? İyi insan olalım yeter. Buradan, bu vesileyle pilates eğitmeni ve photoshop uzmanı sevgilime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum"