FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM- KATE HUDSON, MEGA NEWS AGENCY
Ünlü oyuncunun "yeni yüzü" şoke etti: Bana ne yaptınız böyle!
Ünlü oyuncu Kate Hudson, yüzünü ağır bir botoks ve dolgu seansından geçmiş gibi gösteren bir filtreyle çekilen videosuyla Instagram takipçilerini önce şaşırttı sonra da güldürdü.
Başlangıçta video için kullanılan filtreyi bilmeyen oyuncu nasıl göründüğünü fark etmedi. Fakat çekim bittikten sonra halini gören yıldız, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımıyla da takipçilerini epey güldürdü. Onun bu ilginç paylaşımına takipçilerinden de hem yorum hem de beğeni yağdı.
Videoda Hudson, bir yemek masasında otururken görülüyor. Yıldızı görüntüleyen kişi ona önce ellerini yüzünden çekmesini söylüyor. Sonra da ortaya sanki Kate Hudson yüzüne ağır bir botoks ve dolgu işlemi yaptırmış gibi görünüyor. Filtre yüzünden nasıl göründüğünün farkında olmayan Hudson karşısındakine "Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum" diyor.
Kate Hudson, sonra çekilen videoyu görünce de Instagram sayfasında "Çocuklar, bırakın da yaşayayım" mesajıyla paylaştı. Ağır filtreli videoyu "filtresiz" etiketiyle paylaşması da takipçilerini güldürdü.
41 yaşındaki çç çocuk annesi Kate Hudson'ın çıkık elmacık kemikleri, şiş gözleri ve iki katına çıkmış dudakları videoda dikkat çekti. Bir takipçisi onun bu paylaşımına "Yeryüzünden milyonlarca kadın böyle görünmek için uğraşıyor" diye yorum yaparken bir başkası bu filtreyi kendisinin de uyguladığını belirtti.
Kate Hudson'ın bu halini beğenen takipçileri de oldu. Bunlardan biri "Aman Tanrım! Harika görünüyorsun" diye yorum yaptı. Bunun aksini savunan bir başka takipçisi ise sürekli yaptırdıkları estetik müdahalelerle bilinen Kardashian kardeşlere gönderme yaparak "Kate Kardashian'ı beğenmedim" diye yazdı.
6