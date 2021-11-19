Ünlü oyuncu kahve sırasında görüntülenince panik oldu: Ben Bade değilim!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Ben Bade değilim
Bade İşçil önceki akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Bir kahve dükkanında sıra beklerken objektife takılan oyuncu, muhabirleri fark edince gergin anlar yaşadı. Önce “Çekmeyin arkadaşlar, ben Bade değilim” diyen İşçil, sıranın ilerlememesi üzerine ise “Burayı bekleyemem, size kolay gelsin” diyerek uzaklaştı. (Behlül AYDIN)
Kuaför dörtlüsü
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, önceki gün Bebek’te bulunan bir kuaför salonundaydı. Ünlü çifte oyuncu arkadaşları Serkan Keskin ve Meriç Aral da eşlik etti. Yaklaşık 3 saat kuaförde kalan dörtlü, rutin bakımlarını yaptırıp birlikte vakit geçirdi. Kuaförden ilk ayrılan Serkan Keskin ve Meriç Aral oldu. Daha sonra mekandan çıkan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, soruları yanıtladı.
DOĞUMA AZ KALDI SAĞLIKLAR YERİNDE
8 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, “Doğuma az kaldı. Sağlıklar yerinde” dedi. Özpirinçci, bebek için isim düşünüp düşünmedikleri sorusuna “Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak” yanıtını verdi. Daha önce bebeğinin Akrep burcu olmaması için dua ettiğini söyleyen oyuncu, konu hatırlatılınca “Fantastik bir yorum tabii ki de. Sağlıklı olsun yeter” dedi. ◊ Behlül AYDIN
Her şey yolunda
Songül Öden geçen yıl evlendiği eşi Arman Bıçakçı ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte alışverişe çıktıklarını belirten Öden, dijital platformda yayınlanan, rol aldığı “Şeref Bey” dizisinin de ilgiyle izlendiğini sözlerine ekledi. (Deniz BOY)
İki Edis yan yana
Şarkıcı Edis’in balmumu figürü yapıldı. Londra ve İstanbul’daki stüdyo sanatçılarının çalışmalarının ardından yaklaşık 8 ayda tamamlanan figür, Madame Tussauds İstanbul’da sergilendi. Figür ilk kez özel bir video ile Madame Tussauds sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Şarkıcı, kendi kıyafetlerinin kullanıldığı balmumu heykeliyle birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.
Hakan beni çok duygulandırdı
Gonca Vuslateri, modacı Hakan Akkaya’nın New York’ta bulunan showroom’una özel yaptığı yeni koleksiyonun kampanya yüzü olarak Selim Akar’ın objektifine poz verdi. Çekimle ilgili plan yaptıkları dönemde, kaza geçiren ve sol bacağı yanan Vuslateri, “Hakan ziyaretime geldiğinde, yanıklarıma, henüz çok taze olan fiziksel kusuruma baktı ve ‘Şimdi daha da çok bu çekimi seninle yapmak istedim’ dedi. Öyle duygulandım ki, yılların getirdiği dostluktan öte bir his bu. Benim için geçen zorlu süreç, muhteşem bir çekimin içine adeta bir sosyal mesaj gibi yerleşiverdi” diye konuştu.
Amca yeğen pozu
Alişan önceki gün vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın büyük kızı Eyşan’ı Gaziantep’teki Botanik Park’a götürdü. Alişan, amca yeğen fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Şimdi ben onu gezdiriyorum, inşallah büyüyünce o beni gezdirecek.”
Mardin’de bardak dansı
Türkiye turnesine çıkan Edis, konser arasında kısa bir tatil yaptı. Ünlü şarkıcının, Mardin’deki gezisi sırasında kafasına bardak koyup dans ettiği videosu birçok beğeni aldı. Edis, geziden anlarını Instagram sayfasında şu notla paylaştı: “Turne arasında küçük tatiller yaratıldı.”
Ne mutlu bana
Hülya Avşar’ın geleneksel olarak düzenlediği Hülya Cup Tenis Turnuvası bu yıl Belek’te. Avşar, 21 Kasım’da son bulacak turnuvadan fotoğraflarını paylaşıyor. Sanatçı, küçük bir tenisçiyle pozunu “Ne mutlu bana” notuyla beğeniye sundu.