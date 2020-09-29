Dizi oyuncusu sevgililerin plaj kaçamağı

İki dizi oyuncusu, plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı.
Backgrid USA
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Rol aldığı Mad Men, 30 Rock, The Unit gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Jon Hamm, sevgilisiyle plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı.
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49 yaşındaki Hamm ile 32 yaşındaki sevgilisi Anna Osceola, Santa Barbara'da plajda objektiflere takıldı. Görüntülendiklerini fark eden iki sevgili buna aldırış etmedi.
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Jon Hamm ile Anna Osceola, bir süre birlikte denize girdi. Sonra da şezlonglarına gelip oturarak hem güneşlendi hem de sohbet etti.
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Ekranın en gözde erkek oyuncularından biri olarak nitelendirilen Jon Hamm, 50 yaşına merdiven dayamış olmasına rağmen fiziksel görüntüsünü korumasıyla da dikkat çekti.
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Hollywood'un müzmin bekarlarından biri olarak bilinen Jon Hamm'ın kalbini çalan Anna Osceola da bir oyuncu. Özellikle de TV dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan Osceola, Hamm ile birlikte Law and Order adlı dizide de kamera karşısına geçmişti.
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Güzel oyuncu son olarak Law and Order True Crime adlı dizide rol almıştı.