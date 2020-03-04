Ünlü oyuncu itfaiye eri sevgilisiyle evlendi

Rol aldığı TV dizileriyle tanınan oyuncu, bir süredir birlikte olduğu itfaiye eri sevgilisiyle hayatını birleştirdi. Bu yılın ilk ayında sadece çiftin yakınlarının katıldığı, basına kapalı olarak gerçekleşen törenin fotoğrafları da ortaya çıktı.
BACKGRID UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Rol aldığı Emmerdale adlı diziyle tanınan İngiliz oyuncu Roxanne Pallett, bir süredir birlikte olduğu ABD'li itfaiye eri Jason Carrion bu yılın ocak ayında evlendi. Çiftin düğün töreni basına kapalı olarak yapıldı. Pallett ve "Beni intihardan kurtardı" dediği çiçeği burnunda eşinin düğününe pozlar da gün yüzüne çıktı.
2
İngiliz oyuncu Pallett ile New York itfaiyesinde çalışan Carrion'un düğün töreni damadın yaşadığı kentte yapıldı. Törene çiftin aileleri ile çok yakın dostları katıldı.
3
Roxannne Pallet, iki yıl önce ölümün eşiğinden dönmüştü. Katıldığı Biri Bizi Gözetliyor benzeri Celebrity Big Brother adlı yarışmadan sonra bunalıma giren ve kendi canına kıymayı planlayan Pallett'i Jason Carrion ile yaşadığı aşk hayata döndürdü.
4
Törende duygusal anlar da yaşandı. 37 yaşındaki Pallett'in annesi, yeni evliler için bir şiir okudu. Bunun önemli olan yanı ise şiirin, damadın artık hayatta olmayan annesi tarafından yazılmasıydı. Damat Jason Carrion, her zaman hayal ettiği gibi bir aşk yaşadığını belirtirken gelin Pallett da çok mutlu olduğunu söyledi. Damat Carrion'ın törende resmi üniformasını giydiği de dikkat çekti.