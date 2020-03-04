Ünlü oyuncu itfaiye eri sevgilisiyle evlendi

Törende duygusal anlar da yaşandı. 37 yaşındaki Pallett'in annesi, yeni evliler için bir şiir okudu. Bunun önemli olan yanı ise şiirin, damadın artık hayatta olmayan annesi tarafından yazılmasıydı. Damat Jason Carrion, her zaman hayal ettiği gibi bir aşk yaşadığını belirtirken gelin Pallett da çok mutlu olduğunu söyledi. Damat Carrion'ın törende resmi üniformasını giydiği de dikkat çekti.