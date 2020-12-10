Ünlü oyuncu ilk evliliğinde çekilen fotoğrafını paylaştı: Yıl 1977

Burçin Orhon, 13 Ağustos'ta Süheyl Uygur ile olan evliliğinin yıldönümünü kutladı. Orhun'un kayınvalidesine gönderme yaparak yazdığı "Canım annem, hep böyle mutlulukla bakın bize. 22 sene olmuş size anne demeye başlayalı. İyi ki varsınız. Doğum gününüz kutlu mutlu sağlıklı olsun. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Anne kokunuz eksik olmasın. Sizi çok seviyorum. Nice beraber seneler" notuyla yaptığ ıbu paylaşım takipçilerinden yüzlerce beğeni aldı. Nikah defterine imza atan çiftin yanında oturan ve o dönemde henüz çok genç olan Kenan Doğulu da dikkatlerden kaçmadı.