Ünlü oyuncu ilk evliliğinde çekilen fotoğrafını paylaştı: Yıl 1977
Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, ilk kez evlendiği gün çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Usta oyuncunun bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.
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Ekran tarihine damgasını vuran Bizimkiler dizisi başta olmak üzere çok sayıra dizide ve tiyatro oyununda rol alan Ayşe Kökçü, ilk evliliğini yaptığı 1977'de çekilen fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi.
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Kökçü'nün takipçileri bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı. Bazı takipçileri aradan geçen yıllara rağmen Kökçü'nün hiç değişmediğini belirtti. Bazıları da gelinliğinin çok güzel olduğunu vurguladı. Ayşe Kökçü'nün ilk evliliğinden bir tane oğlu bulunuyor. Daha sonra 1994 ile 2001 arasında Avni Yalçın ile evlenen Kökçü, 2016'da da meslektaşı Gökhan Mete ile hayatını birleştirdi.
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Ünlülerin evlilikleri her zaman büyük ilgi çeker. Bazıları eşleriyle yollarını ayırsa da nikah defterine imza attıkları o anlar hiç unutulmuyor. İşte ünlülerin bazıları hala devam eden, bazıları da çoktan tarihin tozlu sayfalarına karışan evliliklerinin başladığı o anlardan hafızlarda kalanlar.
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Burçin Orhon, 13 Ağustos'ta Süheyl Uygur ile olan evliliğinin yıldönümünü kutladı. Orhun'un kayınvalidesine gönderme yaparak yazdığı "Canım annem, hep böyle mutlulukla bakın bize. 22 sene olmuş size anne demeye başlayalı. İyi ki varsınız. Doğum gününüz kutlu mutlu sağlıklı olsun. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Anne kokunuz eksik olmasın. Sizi çok seviyorum. Nice beraber seneler" notuyla yaptığ ıbu paylaşım takipçilerinden yüzlerce beğeni aldı. Nikah defterine imza atan çiftin yanında oturan ve o dönemde henüz çok genç olan Kenan Doğulu da dikkatlerden kaçmadı.
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Usta oyuncu Behzat Uygur ve eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 28 yılı geride bıraktı.
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Behzat Uygur, yıldönümünü nikahta çekilen fotoğrafla kutladı. Uygur altına şu notu düştü: "Haziran 1990'
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Bülent Şakrak, Instagram'da geçmiş yıllarda çekilen pozların paylaşıldığı perşembe günü karısı Ceyda Düvenci ile evlendiği gün çekilen bu pozunu paylaştı. Şakrak'ın "Gadınım gülüyor ise memleket gülüyor demektir" notuyla paylaştığı bu poz takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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1971 yılında dönemin ünlü aktörlerinden Tanju Korel ile tanışan Hülya Darcan üç yıllık birlikteliğin ardından Korel ile nikah masasına oturdu. Çiftin mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.
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Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, uzun bir birlikteliğin ardından nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe sanat dünyasının ünlüleri kelimenin tam anlamıyla akın etti.
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Burak Sağyaşar, imzalar atıldıktan sonra çiçeği burnunda eşini böyle tebrik etti.
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Binbir Gece dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan iki ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Les Ottomans Otel’de evlendi. Korel, şahitler huzurunda atılan imzanın ardından böyle poz verdi.
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Ata Demirer ile Özge Borak böyle evlenmişti. Ancak bu mutluluk mazide kaldı.
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Sanatçı Barış Manço, yapımcı Lale Manço ile nikah msasına oturdu. Manço'nun ölümüne kadar da hiçbir şey onları ayıramadı.
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Yaklaşık 4 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan manken Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, Sortie’de dünya evine girdi. Çift, "hayatımızın en özel anıydı" dedikleri nikah törenini çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çift 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı.
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Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaşı Emel Evgin ile 28 Şubat 1973’te evlendi. İkili tören öncesi böyle poz verdi.
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İş adamı Kaya Çilingiroğlu uğruna eşinden boşandığı Feraye Tanyolaç ile geçtiğimiz yıl evlendi. Çift sürpriz nikahı fotoğraf karesiyle ölümsüz kıldı. Ancak onlar da beklenmedik bir şekilde ayrıldı.
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Gönül Yazar, işadamı Fahrettin Akçınar ile 1997 yılında Las Vegas'ta evlendi. Yazar ve Akçınar atılan imzaların ardından objektif karşısına geçti. Gönül Yazar'ın bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı.
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk ve tek evliliğini Fulya Terim ile yaptı.
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Oyuncu Hazım Körmükçü 2003 yılında tükücü Hilal Özdemir ile nikah masasına oturdu. Yakın dostlarının katıldığı nikah töreni bu kareyle ölümsüzleşti.
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Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan 5 Temmuz 1968'de nikah masasına oturdu. İki ünlü ismin düğünü bir çok basın kuruluşu tarafından yakından takip edildi. Koçyiğit ve Soydan'ın ilk pozu Ses dergisinde kapak olarak kullanıldı.
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Hülya Avşar'ın ilk evliliğini yaptığı gün çekilen nikah fotoğrafı 1980 yılına ait.
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Kemal ve Gül Sunal, 1974'te evlendi. Sunal, 2000 yılında hayata veda etti. Ama deyim yerindeyse birbirine aşık Sunal çiftini ölüm bile ayıramadı. Gül Sunal, Yeşilçam'ın gülen yüzü Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen yönlerini ve ona olan büyük aşkını Kemal Hadi Gel Bi Kahve İçelim adlı kitabında satırlara döktü.
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Şarkıcı Kibariye kendisinden 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. İşte o geceye ait bir fotoğraf.
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Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy, kliplerinde rol alan ve Kalbimi Kıra Kıra' dizisinde birlikte oynadığı manken İsmet Özhan'la Malkara'da sürpriz bir evlilik yaptı. Çift nikahtan sonra objektiflerin karşısına geçti. Ancak mutluluk uzun sürmedi ve ikili yollarını ayırdı.
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Muazzez Ersoy adı henüz Hatice Yıldız Levent olduğu dönemde ilk evliliğini yaptı. O sırada sadece 16 yaşındaydı.
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Sanatçı Mustafa Sandal 4 yıl aşk yaşadığı Emina ile 2008 yılında evlendi. Sandal ve Jahovic nikahın ardından bu pozu verdi. Çift geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı.
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Oyuncu Müjde Ar, ilk evliliğini dönemin ünlü yönetmenlerinden Samim Değer ile yaptı. İşte o günlere ait bir kare...
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Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.
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Yaklaşık iki yıl aşk yaşayan manken Nihan Akkuş ile futbolcu Okan Buruk, Swissotel Sultanpark’ta düzenlenen törenle evlendi. Çift, nikah öncesi kameraların karşısına geçti.
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Manken Pınar Tezcan iş adamı sevgilisi Kerem Özçapkın ile 2009 yılında evlendi. Çift, atılan imzaların ardından kameraların karşısına geçti.
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Oyuncu Pınar altuğ 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu.Altuğ, nikahın ardından nikah cüzdanı ile poz verdi.
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O dönemde yıldızı yeni parlamış olan Sibel Can ile Hakan Ural 28 Eylül 1988'de gizlice evlendiler. Çift iki çocuk sahibi oldu. Ama evlilikleri uzun sürmedi.
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Sezen Aksu 10 Temmuz 1981'de oğlu Mithat Can'ın babası Sinan Özer ile evlenmişti. Ancak Özer ve Aksu'nun evliliği uzun sürmedi.
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Tamer Karadağlı 8 yıldır beraberliğini sürdürdüğü Arzu Balkan ile dünya evine girdi. Çırağan Sarayı'ndaki düğün töreninde çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Mutluluk uzun sürmedi ve çift yollarını ayırdı.
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Manken Tuğça Kazaz, uğruna din değiştirdiği Yunan sevgilisi Yorgos Seitaridis ile kilisede evlendi.Tuğçe Kazaz törenin ardından eşiyle dudak dudağa poz verdi. Aşkları olay yaratan çift kısa bir süre sonra boşandı.
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Seda Sayan, tanıştıktan 3 dakika sonra gelen evlilik teklifine "Evet" dedi. Ancak bu mutluluk çok kısa sürdü. Bu Seda Sayan'ın üçüncü evliliği oldu.
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Merve Terim ile Ahmet Baran Çetin'in düğünleri çok konuşulmuştu.
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Buse Terim'in Volkan Bahçekapılı ile hayatını birleştirdiği tören de günlerde magazin basınının manşetlerinde yer almıştı.
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Serdar Ortaç müzmin bekarlığa Chloe sayesinde veda etti.