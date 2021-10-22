Ünlü oyuncu iki çocuğunu da alıp İstanbul'u terk etti... Endonezya'da yeni hayat
Bir süredir ekranlardan uzak olan Irmak Ünal'dan radikal karar...
'Anı yaşıyorum'
Oyuncu Irmak Ünal 2010 yılında Emre Karabacak ile nikah masasına oturmuş 3 yıl arayla da kızı Kayla ile oğlu Vadi'yi dünyaya getirmişti. Çift 2017 yılında boşandı. Irmak Ünal çocukları ile kendisine yeni bir hayat kurdu.
Posta'ya konuşan Irmak Ünal kararıyla ilgili olarak "Tek amacım kızım Kayla ve oğlum Vadi'nin daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum." dedi.
KÖY KIZI BURCU
Kanal D’nin “Camdaki Kız” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Burcu Biricik, hafta sonu Ayvalık’taydı. Güzel oyuncu daha önce Ayvalık’a bağlı Küçükköy’den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelmişti.
CAN İÇİN DÖNDÜLER
Şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlüler kervanına Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti de dahil oldu. Ünlü çift, Muğla’da köy hayatı yaşamaya başladı.
“Can’ın eğitimi için İstanbul’a dönüş yapmak zorunda kaldık. Doğanın içinde güzel bir yaz tatili geçirdik. Muğla’da bir köyden ev aldık. Sakin bir köy hayatımız var. Bundan sonra sürekli Muğla’ya gidip geleceğim. Şu anda tavuk veya koyun gibi hayvanlarımız yok ama ileride olabilir. Kendimize yetecek kadar ufak bir tarım alanı yapacağız. İstanbul ise yaşantısı tam bir kaos içinde.”
3 YILDIR MİLAS'TA
Pandeminin de etkisiyle son dönemde birçok kişi şehir hayatından kaçıp Ege’nin şirin bir köyüne yerleşme hayalleri kuruyor. Bir dönemin ünlü rock’çısı Özlem Tekin ise o hayali yıllar önce gerçeğe dönüştürdü.
ÇALIŞANI DA VAR
Evi merkezden hayli uzakta olan Özlem Tekin, küçükbaş hayvanlarını güderken görüntülendi. Köpeklerini de yanından bir an olsun ayırmayan Tekin, ayağında terlikleri, üzerinde şalvarıyla objektife yansıdı.
Şehrin kaosundan kaçıp Göcek’e yerleşen Göksel, burada kendine huzurlu bir yaşam kurdu.
Mart ayından bu yana kaldığı köyde bahçe işleriyle ilgilenen, yöresel yemekler pişiren ve evinin tüm işlerini kendi yapan Göksel, yeni albümü için de kolları sıvadı. Evine stüdyo kuran sanatçı, yeni şarkılarının ön kayıtlarını yapmaya başladı.
BURADA MUTLUYUM
Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren ünlü şarkıcı, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum” diye konuştu. İstanbul’a dönmeyi henüz düşünmediğini de dile getiren Göksel şöyle konuştu: “İstanbul’da konforlu bir hayatım vardı ama burada mutluyum. Burada kalmak istiyorum ama İstanbul’da ailem var. Yarı orada, yarı burada bir hayat kurabilirim.”
Yeni hayatından kesitleri de paylaşan Göksel tecrübelerini sevenlerine aktarıyor. 'Kuyudan suyu da çektim, az kaldı hepsini öğreneceğim. Bu hayatta çok çektim ‘ diyen teyzemizin ömrünün bundan sonrasının gül bahçesi gibi geçmesini diliyorum.'
Sayan “Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk” dedi.
Annesine teşekkür etti
Pandemi döneminde annesiyle bir arada yaşayan Başak Sayan, annesine şu sözlerle teşekkür etmişti: İnsanın yanında annesi ya da babası varsa hala çocuktur, yoksa büyümek zorunda kalır. 5 günlüğüne diye gelip 6 aydır yanımda olan ve bana gece gündüz destek olan, çocuklardan uykusuz kalma pahasına bir an bile ayrılmayan, altından kalkamayacağımı sandığım pek çok şeyi desteğiyle başarabilmemi sağlayan canım annem. Sana nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. 'Eyvah' dediğim her an uçarak yanımdasın, kötü hissettiğim her an ettiğin tek bir cümleyle yola devam etmemi sağlayansın. Seni anne olduktan sonra daha iyi anladım. Ve bizim için yaptığın ama farkında dahi olmadığım pek çok şeyi anladım. Çok şanslı biriyim senin gibi bir annem olduğu için. Murat’a gerçek bir anne, çocuklarıma harika bir anneanne bana ise olağanüstü bir figür oldun. Ne yaptıysam sizin sayenizde. Seni çok ama çok seviyorum. Not 1: Çocuklar sürekli 'anneannem nerede' diye soruyor, yeniden gelene kadar ne yapacağım, nasıl oyalayacağım bilmem. Not 2: Yokluğun çok hissediliyor. Ve ben sen evdeyken çocuk gibi hissediyormuşum meğer.
3 KİŞİYİ İŞE ALDI
Organik tarım için gerekli malzemeleri temin eden ünlü oyuncu, 3 kişiyi de yanında işe aldı. Çelikkol, yakında ürettiği organik ürünleri satışa çıkaracak.
"Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp yemek gibisi yok. Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor."
"Öptüm seni kavun, tutmamazlık etmeyin haaa. Ne güzel şey toprakla uğraşmak, bayılırım. Yarın da biber, salatalık fidesi alıp, onları dikeriz. Bence yaparız; değil mi baba?"
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
Kozanoğlu, pandemi nedeniyle yasakların arttığı günleri çiftliğinde doğa ile baş başa geçirdi. Organik tarımla uğraşan ve bir yandan da hayvancılık yapan Neslihan Kozanoğlu, çiftlik günlüklerini de sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Kozanğlu, yaz aylarında ise çiftliğini özel organizasyonlar için kiralıyor. Lüks çiftlik, kır düğünü için mekan arayanlara alternatif oluyor.
ORGANİK TARIM YAPIYOR
Oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve İzmir'e yerleşmişti...Karantina günlerini evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.
Geçtiğimiz günlerde bahçesine domates, biber, patlıcan eken ünlü oyuncuyu köpeği de yalnız bırakmadı. Fidelerini ektikten sonra yorulan Karaca, "Her şeyin organiğini yemek güzel ancak emek sarf etmeden olmuyor" yorumunu yaptı. Gizem Karac, bahçesinin ilk mahsülü olan çilekleri de topladı.
KÖY HAYATI YAŞIYOR
5 yıl önce İzmir’de bir köyde çiftlik satın alıp köy hayatı yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından çiftçilere destek çağrısı yaptı.
Önceki gün Instagram hesabından canlı yayın yapan ünlü müzisyen tarlasında çiftçilerle sohbet etti. Ardından traktöre binip tarla ekimi yapan Şenlendirici, “Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız” şeklinde seslendi. Saç sakalı beyazlayan ve kilo alan ünlü sanatçının yeni hali de dikkat çekti.
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